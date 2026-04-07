Un auto de alta gama, propiedades y más de $100 millones en depósito: el patrimonio del ministro Louis de Grange

La ministra de Educación, María Paz Arzola (39), y su par de la cartera de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange (52), fueron los primeros secretarios de Estado en informar su patrimonio. Esto en el contexto de su primera declaración como autoridad del gobierno del Presidente José Antonio Kast y lo que exige la ley.

El primero fue Louis de Grange, quien declaró cuatro departamentos y otras propiedades, como bodegas y estacionamientos, asociadas a estas viviendas.

La propiedad de mayor avalúo fiscal, que es menor al precio final comercial, es por $237.337.824. Un departamento en el barrio El Golf, Las Condes, y cerca del barrio de Sanhattan, que fue comprado en 2015. La unidad tiene asociado un estacionamiento por $11.566.516 y otra bodega por $2.078.668.

El ministro De Grange también declaró un departamento en el sector Marbella (Región de Valparaíso) por $184.738.378 y una bodega por $1.770.430. Las propiedades se adquirieron en 2006.

El titular del Transportes también declaró dos departamentos cercanos a la estación de Metro Hernando de Magallanes, comuna de Las Condes. La primera propiedad se adquirió en 2021 con un avalúo fiscal de $66.410.690 y la segunda fue otro departamento por US$64.866.748 en 2023. Ambas propiedades tienen una bodega y departamento por un valor conjunto de $10.565.959.

Así, el total en propiedades del patrimonio del ministro de Transportes, Louis de Grange, considera un avalúo fiscal de $589.601.142 millones. Todas las propiedades están bajo el formato de comunidad. En su declaración también consignó la deuda de un crédito hipotecario por $122.820.747 con el Banco de Chile.

Louis de Grange Andres Perez

El ministro de Transportes también declaró tener un automóvil de la marca alemana BMW, modelo 220i. El vehículo del 2024 tiene un avalúo fiscal de $26.996.131.

El secretario de Estado también informó cuatro depósitos a plazo con el Banco de Chile, que en total suman 3.155,61 Unidades de Fomento (UF), que son un poco más de $125 millones.

Como actividad profesional en los últimos doce meses, el ministro De Grange declaró su labor académica, donde se desempeñó como académico de la Universidad Diego Portales durante casi cuatro años. En enero de 2024 había asumido como decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UDP.

A lo largo de su trayectoria profesional, el ingeniero civil industrial, mención Transportes, y doctor en Planificación de Sistemas de Transporte de la Universidad Católica se había desempeñado como académico y director en otras etapas dentro de la UDP. Además, entre 2012 y 2014, el ahora ministro de Transportes fue director del Metro de Santiago y entre abril de 2018 y abril de 2022 fue presidente de su directorio.

Patrimonio de la ministra Arzola

En el caso de la ministra de Educación, María Paz Arzola, parte del patrimonio se divide con su cónyuge en partes iguales.

La ministra de Educación, María Paz Arzola RAUL ZAMORA/ATON CHILE

La mayor propiedad declarada es un departamento en Las Condes por $255.321.958 adquirido en 2017. Otra de las propiedades en Las Condes es una bodega por $50.621.533 millones (2018) y un estacionamiento por $8.600.927 (2019) por la zona de camino a Farellones (Las Condes).

Otra propiedad que declaró fue una casa en Punta Arenas (Región de Magallanes) por $108.408.304 millones (2021). La secretaria de Estado también informó el tener, desde 2014, un 14% de una propiedad en la comuna de Las Condes, en el sector de la Quebrada, por $520.637.530.

A nombre de la ministra de Educación está un vehículo Hyundai I30 del 2019, con un avalúo fiscal de 11.000.000.

La ingeniera comercial con mención en Economía de la UC se desempeñó como coordinadora del programa social en la fundación Libertad y Desarrollo por ocho años.

Mientras que su cónyuge, Cristian Balbontín, es shopper development manager en Colgate-Palmolive, matriz de Colgate, Speed Stick y Hill’s, entre otras marcas, desde hace siete años. Antes tuvo un paso por Nielsen por casi ocho años, según detalla su LinkedIn.