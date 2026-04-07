“Está en Buenos Aires”: abogado de Apablaza asegura que el exfrentista no ha salido de Argentina y que ha evitado contactarlo

Rodolfo Yanzon, abogado defensor de Galvarino Apablaza, abordó la situación judicial de su representado, en medio de la orden de detención vigente en Argentina y las gestiones impulsadas por el Estado chileno para lograr su extradición.

En entrevista con 24 Horas, el jurista argentino confirmó que el exfrentista “está en Buenos Aires”, aunque reconoció no tener contacto reciente con él.

“Hace una semana que yo no hablo con él, no quiero hablar con él porque hay una orden de detención que es ilegal y que estamos cuestionando, y yo estoy seguro que mi teléfono está siendo intervenido de modo ilegal , obviamente, por el Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, no quiero tener ninguna conversación, por lo menos en estas horas. Sí, lo voy a ver y voy a hablar con él de aquí a unos pocos días”, aseveró.

Apunta contra orden judicial

Pese a que las autoridades chilenas y argentinas consideran a Apablaza como prófugo, Yanzon rechazó tajantemente esa calificación.

“ Él no es un prófugo , está haciendo valer sus derechos a través de sus abogados”, afirmó, argumentando que su defendido espera que se resuelva tanto la situación de su estatus de refugiado como la legalidad de la orden de captura.

En esa línea, el abogado insistió en que el exfrentista ha mostrado disposición a comparecer ante la justicia argentina, recordando que “se presentó ante el juez Ariel Lijo días atrás y lo volverá a hacer cuando se levante esa orden de detención”, la cual calificó como improcedente.

Reconoce revés judicial

Consultado por el escenario legal adverso, Yanzon admitió que la orden de detención representa un traspié en la estrategia de la defensa.

“ Por supuesto. Son cosas que suceden en el ámbito judicial ”, señaló, describiendo la situación como “un pequeño retroceso” dentro de un proceso más amplio.

Sin embargo, sostuvo que este revés podría abrir nuevas oportunidades para revertir la situación.

“Hay pequeños retrocesos que nos dan la posibilidad de tener un mayor impulso para la victoria final”, añadió.

Denuncia hostigamiento y acciones “ilegales”

En el mismo contexto, el defensor también denunció irregularidades en el actuar de las autoridades argentinas, asegurando que se han realizado diligencias fuera del marco legal.

Según explicó, la orden de detención estaba dirigida únicamente al domicilio de Apablaza y su pareja, pero “ilegalmente y sin ningún tipo de orden han ido a los domicilios de los hijos”, lo que calificó como hostigamiento.

En esa línea, acusó directamente al Ministerio de Seguridad argentino de impulsar estas acciones.

“ Han sido seguidos de manera permanente por personal policial enviados por el Ministerio de Seguridad ”, apuntó.

Recurso ante la ONU para evitar extradición

En paralelo, Yanzon se refirió a la presentación de una denuncia ante la ONU para evitar una eventual entrega de Apablaza a Chile.

“Estamos alertando a Naciones Unidas que una persona bajo la protección de la Convención de Refugiados corre riesgo si es enviada a Chile”, explicó, detallando que buscan impedir cualquier decisión hasta que se evalúe el posible impacto en los derechos fundamentales de su defendido.

Uno de los puntos centrales del conflicto radica en la vigencia del proceso de extradición. Mientras el Estado chileno sostiene que este sigue activo, la defensa de Apablaza asegura lo contrario.

Al respecto, el abogado fue enfático al señalar que “ el proceso de extradición está finalizado desde 2010 ”, cuestionando los fundamentos legales de quienes plantean su reapertura. “La jueza que firmó la orden desconoce el caso”, afirmó, apuntando además a presiones políticas en la decisión.

El caso de Apablaza se ha transformado en un tema central en la relación entre Chile y Argentina. El gobierno de José Antonio Kast ha intensificado las gestiones para lograr su extradición, especialmente tras la reciente pérdida de su estatus de refugiado en territorio argentino.

La situación también ha escalado a nivel político, con declaraciones del mandatario y coordinaciones entre autoridades de ambos países, en un contexto marcado por la conmemoración de los 35 años del asesinato del exsenador Jaime Guzmán, crimen por el cual Apablaza es requerido por la justicia chilena.