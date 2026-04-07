Presidente Kast presenta el T40-Newen, el nuevo avión de instrucción fabricado por Enaer

Santiago 6 de abril 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, encabeza el lanzamiento de la nueva aeronave Newen, desarrollada por la Empresa Nacional de Aeronautica de Chile. Dragomir Yankovic/Aton Chile

El Presidente José Antonio Kast participó la tarde de este lunes en la presentación y bautizo del nuevo avión de instrucción T40-Newen, desarrollado por la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (Enaer), en sus instalaciones ubicadas en la comuna de El Bosque, en la zona sur de Santiago.

La aeronave, destinada a la formación de futuros pilotos de la Fuerza Aérea de Chile, marca -según la institución- un hito en la recuperación de capacidades industriales estratégicas, al haber sido diseñada y fabricada íntegramente por equipos nacionales.

A la actividad asistieron también el ministro de Defensa, Fernando Barros; el comandante en jefe de la Fach, Hugo Rodríguez; además del alto mando institucional y el director ejecutivo de Enaer, Henry Cleveland Cartes.

La ceremonia comenzó pasadas las 18.30 horas con la entonación del himno nacional y contempló intervenciones de las autoridades, quienes destacaron el desarrollo de la industria nacional.

Énfasis en desarrollo e industria

Tras la presentación de la aeronave, Kast valoró el aporte de las fuerzas armadas al desarrollo del país y el impulso a la innovación tecnológica.

“Saludar especialmente a esos jóvenes que pueden participar de la construcción del desarrollo tecnológico que avanza en Chile. A esos jóvenes que hoy día están en esa educación dual, que se proyectan y que también se proyectan al mundo”, señaló.

Asimismo, agradeció a las instituciones castrenses, destacando que “están invirtiendo en la nación. Como decía el presidente de Enaer, esto es una inversión, no es un gasto”.

En esa línea, comparó el desarrollo del T40-Newen con otros proyectos de la industria de defensa nacional, como los impulsados por Asmar y Famae. “Nos hace llenarnos de orgullo y también de un agradecimiento enorme por lo que están haciendo por la patria”, afirmó.

Respecto al nombre de la aeronave, Kast indicó que “Newen es fuerza. Fuerza de fuerzas armadas, de fuerza aérea, pero también la fuerza de todos los chilenos, que se ve reflejada en este proyecto”.

Por su parte, el ministro Barros sostuvo que “estamos frente a una señal concreta de lo que Chile es capaz de hacer cuando pone su talento, su disciplina, su experiencia y su vocación creadora al servicio del país”.

“La aeronave T40-Newen es una demostración de que Chile puede fabricar y proyectar capacidades propias (…) y del aporte de las fuerzas armadas al desarrollo nacional en tiempos de paz”, agregó.

En tanto, el comandante en jefe de la Fach afirmó que “este es un punto de inflexión en la historia de nuestra fuerza aérea y en el desarrollo estratégico de Chile”, subrayando que la formación de pilotos con medios propios implica inversión en soberanía y proyección internacional.

Santiago 6 de abril 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, encabeza el lanzamiento de la nueva aeronave Newen, desarrollada por la Empresa Nacional de Aeronautica de Chile. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Características del T40-Newen

Durante la presentación, el director ejecutivo de Enaer explicó que el T40-Newen reemplazará al actual T-35 Pillán, en servicio desde la década de 1980.

“El sistema Newen no solo considera el avión con tecnología moderna, sino también una serie de subsistemas desarrollados por nuestra filial”, detalló.

La aeronave incorpora aviónica digital, simulación avanzada y una cabina tipo glass cockpit, alineada con estándares de aeronaves modernas. Además, cuenta con una autonomía de vuelo de hasta cinco horas, dependiendo de su configuración.

Según información de Presidencia, el proyecto contempla la fabricación de 33 unidades, lo que generará alrededor de 300 empleos especializados y la participación de empresas nacionales, incluidas pymes del sector.