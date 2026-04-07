Universidad Católica presenta su tercera camiseta para la temporada 2026

Universidad Católica presentó el jueves pasado su tercera camiseta para la temporada 2026, en conjunto con Puma. El lanzamiento se realizó en el Claro Arena durante el partido ante Palestino, donde la UC se impuso por 6-1. Ahí se desplegó un lienzo con el diseño de la nueva indumentaria.

La nueva camiseta se caracteriza por un color azul eléctrico, acompañado de líneas en tono neón que recorren la prenda. El modelo incluye cuello redondo blanco, mangas con terminaciones claras y la tradicional franja con el escudo del club en el pecho.

La presentación se realizó ante los asistentes al estadio, quienes pudieron ver el diseño desplegado en la tribuna Alberto Fouillioux. La actividad formó parte de la estrategia de lanzamiento de la tercera equipación del club para la presente temporada.

En cuanto a sus características técnicas, la versión destinada a los hinchas incorpora la tecnología denominada “Re:Fibre”, que utiliza al menos un 95% de residuos textiles reciclados en su fabricación.

Por su parte, la indumentaria utilizada por los jugadores está confeccionada con material denominado Ultraweave, que combina una malla transpirable y elástica con zonas específicas diseñadas para el rendimiento deportivo. Además, incorpora la tecnología Drycell, también fabricada con un alto porcentaje de material reciclado, y el sistema Zoned Tech, orientado a distribuir áreas de ventilación en sectores de mayor movimiento y sudoración.

La tercera camiseta de Universidad Católica ya se encuentra disponible en las tiendas físicas de la marca deportiva y en la tienda oficial del club.