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    Canciller venezolano arremete contra Presidente Kast: “No se puede pedir diálogo mientras se siembra desprecio”

    Las declaraciones de Yvan Gil surgen en medio del primer viaje del Mandatario a Argentina, donde planteó la posibilidad de reestablecer lazos diplomáticos con Caracas tras cambios en el escenario político venezolano.

    Por 
    Roberto Martínez
    Canciller de Venezuela, Yvan Gil, respondió con dureza a los dichos del Presidente José Antonio Kast

    El canciller de Venezuela, Yvan Gil, respondió con dureza a los dichos del Presidente José Antonio Kast, quien durante su visita oficial a Argentina abrió la puerta a un eventual restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

    Resulta extraño que José Antonio Kast hable de ‘restablecer relaciones’ mientras convierte cada declaración en un ataque contra Venezuela y contra los venezolanos”, afirmó Gil, cuestionando la coherencia del planteamiento del mandatario.

    En esa línea, el jefe de la diplomacia venezolana fue más allá y advirtió que “así es imposible hablar en serio de relaciones consulares o diplomáticas: no se puede pedir diálogo mientras se siembra desprecio”, agregando que tampoco es viable “hablar de respeto mientras se agrede”.

    El canciller cerró sus críticas señalando que las declaraciones de Kast responden más a un posicionamiento político interno que a una estrategia diplomática.

    Al final, más que política exterior, el Presidente Kast le habla a un público extremista, con mucho ruido, mucha pose y muy poca seriedad”, remarcó.

    Apertura condicionada y tensión bilateral

    Los dichos de Gil surgen luego de que el Jefe de Estado, en el marco de su encuentro con su par argentino Javier Milei en la Casa Rosada, planteara que los recientes cambios en Venezuela permitirían avanzar gradualmente hacia la normalización de relaciones.

    Presidencia de Chile

    Kast sostuvo que la eventual salida de Nicolás Maduro -a quien calificó como “narcodictador”- abriría un escenario propicio para retomar vínculos consulares y, posteriormente, diplomáticos.

    Asimismo, indicó que esto facilitaría medidas como el retorno de ciudadanos venezolanos y la reactivación de vuelos entre ambos países.

    “La salida del narcodictador Maduro, que actualmente está siendo procesado y juzgado en Estados Unidos, nos va a permitir a varios países poder restablecer relaciones consulares y, más adelante, relaciones diplomáticas estables con un país que estaba cerrado a la posibilidad de recibir de vuelta a sus propios compatriotas. Esperamos que los vuelos en algún momento se puedan restablecer y con eso evitar en parte la necesidad de un corredor humanitario terrestre”, detalló Kast horas antes.

    Cabe recordar que las tensiones entre Chile y Venezuela no son nuevas. En los últimos años, la relación ha estado marcada por episodios de expulsión de personal diplomático, diferencias en torno a procesos electorales y controversias por temas migratorios y de seguridad.

    Más sobre:Yvan GilVenezuelaPresidente KastRelaciones bilateralesMundo

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