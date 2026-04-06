El “secreto” para tener un corazón sano que reveló un estudio científico masivo. Foto: referencial.

Por años, la alimentación ha sido estudiada y probada como un método de prevención para enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, el enfoque que se le ha dado a las dietas podría no ser el correcto, según plantean algunos especialistas.

Un estudio realizado por profesionales de Harvard se encargó de mantener registro de la dieta de casi 200.000 personas de Estados Unidos y descubrió cuál podría ser la mejor manera de alimentación para mantener la salud del corazón .

No se trata de realizar un déficit calórico y de estar constantemente contando los números de las calorías. Tampoco se trata de limitar la alimentación solo a frutas y verduras, sino de observar la calidad de los alimentos que ingerimos .

El “secreto” para tener un corazón sano que reveló un estudio científico masivo. Foto: referencial.

¿Cuál es la diferencia entre una dieta baja en calorías y una dieta saludable?

Si la dieta de una persona es baja en calorías pero contiene demasiados alimentos ultraprocesados, proteínas y grasas de origen animal y además no contiene suficientes frutas, verduras y granos, la alimentación no traerá beneficios a la salud cardiovascular.

Esto sí podría estar relacionado con la pérdida de peso, sin embargo, estudios y expertos en alimentación tampoco lo han destacado como el método más saludable para lograrlo.

El “secreto” para tener un corazón sano que reveló un estudio científico masivo. Foto: referencial.

Según los especialistas que llevaron a cabo el estudio, la clave es llevar una dieta baja en carbohidratos y baja en grasas. Esto, beneficiaría a largo plazo al sistema cardiovascular .

“Concentrarse solo en la composición nutricional y no en la calidad podría no traer beneficios a la salud” , declaró Zhiyuan Wu, líder de la investigación.

¿Cómo cambió la salud de las personas que adaptaron su dieta?

Los resultados del estudio demostraron que los participantes que comían alimentos variados que contenían macronutrientes mostraron tener niveles más altos de colesterol “bueno” (el qué se encarga de transportar el colesterol malo al hígado para que se elimine del cuerpo).

También mostraron tener niveles más bajos de grasa y de marcadores inflamatorios: compuestos en la sangre como la ferritina, la PCR y la velocidad de sedimentación globular.

El “secreto” para tener un corazón sano que reveló un estudio científico masivo. Foto: referencial.

Por último, las personas que comían una dieta con enfoque en los nutrientes, tuvieron un riesgo significativamente más bajo de desarrollar enfermedad coronaria , que es el motivo más común que causa los ataques al corazón.

Básicamente, exigir a alguien que siga una pauta de alimentación muy estricta y rigurosa, con un enfoque en la ingesta calórica y en el control de las porciones, podría terminar por convertirse en una dieta limitante que, además de provocar frustración, no tendría beneficios sobre la salud.

¿Cuáles fueron las limitaciones que tuvo el estudio?

A pesar del descubrimiento, la muestra del análisis tuvo limitaciones que deben considerarse.

Primeramente, los resultados están basados en los reportes de un grupo de participantes voluntarios. Sin embargo, todos ellos eran profesionales de la salud , por lo qué pudieron haber tenido mucho mayor conocimiento sobre los alimentos y también un mejor acceso al sistema de salud (ir a visitas regulares con el doctor, obtener suplementos).

Pero esas condiciones no son las mismas para toda la población.

El “secreto” para tener un corazón sano que reveló un estudio científico masivo. Foto: referencial.

Si bien eso resulta limitante, el estudio tiene etapas de seguimiento que han ido ascendiendo a más de 5 millones de personas al año.