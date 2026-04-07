Investigan ataque a tiros que causó muerte de hombre en La Pintana: mujer brasileña recibió impacto de bala perdida

Personal de la PDI y del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía indagan un ataque a tiros registrado esta tarde en la comuna de La Pintana, producto del cual un hombre chileno -de aproximadamente 20 años- perdió la vida y una ciudadana brasileña, de 22 años, resultó herida en una de sus piernas.

De acuerdo con información preliminar, todo se registró en la intersección de calle Soldado Encina con Batallón Chacabuco, en la población El Castillo. Según se conoció, el objetivo del agresor era la víctima fatal, mientras que la mujer herida -quien se encontraba en un paradero cercano con su pareja- no tendría relación con el ataque y fue impactada de forma fortuita.

“Este hecho habría ocurrido en horas de la tarde, donde la víctima se desplazaba en una bicicleta y es interceptado por otro sujeto, que premunido con un arma de fuego comienza a dispararle en diversas ocasiones, resultando con heridas graves”, afirmó el subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) Sur de la policía civil.

Por este motivo, el sujeto -quien no tenía antecedentes- fue trasladado a un centro de salud cercano, y posteriormente al Hospital Padre Hurtado, donde se constató su fallecimiento.

La autoridad policial agregó que “en el paradero en que ocurre este hecho, había otra víctima, de nacionalidad brasileña, de 22 años de edad, quien se encontraba esperando locomoción, instante en que recibe un impacto balístico en una de sus piernas, de forma circunstancial”.

También fue derivada en segunda instancia al hospital, donde se encuentra en recuperación, de acuerdo con el subprefecto Briones.

Por su parte, la fiscal ECOH, Claudia Barraza, informó que la víctima fatal recibió “tres impactos balísticos, dos de ellos en la cabeza y uno en el brazo”, mientras que la segunda afectada registró “una lesión en una de sus piernas”.

“Ella estaba casualmente en el lugar cuando se producen estos disparos que terminan con la primera víctima y la lesionan a ella en una de las piernas”, agregó.

Las autoridades realizan pericias tanto en el hospital como en el sitio del suceso, con el fin de determinar cómo sucedieron los hechos y dar con el paradero del agresor.