Euphoria: todo sobre el estreno del esperado capítulo final de la segunda temporada

Desde que se estrenó el primer capítulo de su segunda temporada, el domingo 9 de enero, medio mundo ha estado hablando sobre Euphoria y sus protagonistas.

Es que esta nueva entrega superó con creces el éxito de la primera, que se emitió en 2019, convirtiendo a la producción de HBO protagonizada por Zendaya en una de las más populares y comentadas de la actualidad.

Como muestra un botón: según Twitter, Euphoria es la serie más tuiteada de la última década en los EE.UU., con más de 30 millones de tuits relacionados durante la emisión de este ciclo, un 51% más que el primero.

Euphoria-1-ok-ok.jpg la-tercera

Euphoria | HBO

Y de seguro los tuiteos se multiplicarán una vez más y se convertirá en trending topic con el esperado episodio final de la temporada 2.

El que se estrenará este domingo 27 de febrero a través de HBO Max y HBO, a las 9 PM ET, que en México es a las 8 PM; en Perú, Colombia y Ecuador a las 9 PM; y en Chile, Argentina y Uruguay a las 11 PM.

Se trata de la episodio 8 del segundo ciclo y que lleva el título de All my life, my heart has yearned for a thing I cannot name.

Qué esperar del capítulo final

Euphoria-2-ok-1.jpg la-tercera

Euphoria | HBO

HBO ya adelantó que este capítulo de final de temporada dará continuidad al anterior, llamado The theater and it's double, uno de los mejores de todo este ciclo (tiene una calificación de 9,1 en IMDB).

Ahí, el televidente y los estudiantes de la secundaria East Highland se convirtieron en espectadores de la obra de teatro de Lexi (Maude Apatow), que no, no se llama Oklahoma, aunque todos la conocerán así.

Un montaje épico y de millonaria producción, que llevó al escenario la vida y los secretos de su grupo de amigas y sus torbellinos emocionales, quienes miraron todo desde el público.

Euphoria-3-ok-1.jpg la-tercera

Euphoria | HBO

Según eladelanto oficial de HBO, en este final de temporada de Euphoria la puesta en escena de la obra seguirá, pero tomará tintes aun más dramáticos.

Además, se prevee una tragedia, la que explicaría la ausencia de Fexco (Angus Cloud) entre el público y que ya se avisoraba con las conductas extrañas en su casa de Faye (Chloe Cherry) y su novio, dealer y amigo de Fex.

"Apenas es el principio" asegura Maddie en el video promocional y que puedes ver a continuación.