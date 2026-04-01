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    Las zapatillas “todoterreno” de Merrell que conquistan el trail running en Chile

    El nuevo modelo Agility Peak 6 se posiciona como una alternativa versátil para corredores, destacando por su rendimiento en distintos tipos de terreno.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Las zapatillas “todoterreno” de Merrell que conquistan el trail running en Chile. Foto: Merrell

    El lanzamiento de las nuevas zapatillas Merrell Agility Peak 6 ha tenido una gran aceptación del público de trail running en Chile.

    El modelo ya se posiciona como uno de los “mayores éxitos comerciales” en esta categoría, según detalló la propia marca outdoor.

    “Con una alta demanda en tiendas especializadas y canales digitales, el modelo ha logrado una rápida adopción entre corredores de distintos niveles, desde aficionados hasta atletas de alto rendimiento” destaca Merrell en un comunicado.

    Las zapatillas “todoterreno” de Merrell que conquistan el trail running en Chile

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    El modelo tuvo su lanzamiento global en febrero de este año y se presenta como la zapatilla de trail “más avanzada” hasta la fecha.

    El trail running vive un auge sostenido en Chile y cada vez son más las personas que cambian sus zapatillas de trote urbano por otras más adecuadas para terrenos irregulares y la montaña.

    Dentro del circuito outdoor, las Merrell Agility Peak 6 se han convertido en uno de los modelos más comentados, señalaron desde la compañía.

    ¿Cómo son las Merrell Agility Peak 6?

    La Agility Peak 6 cuenta con un diseño moderno y una suela prominente, sin embargo, son sus características técnicas las que las hacen una alternativa atractiva para el trail running.

    Para el agarre en terrenos irregulares cuenta con una suela Vibram Megagrip con tacos de alto rendimiento que responden en roca, barro y superficies mixtas.

    Las zapatillas “todoterreno” de Merrell que conquistan el trail running en Chile. Foto: Merrell

    En cuanto a amortiguación, está equipada con una entresuela FloatPro que entrega “comodidad sin perder reactividad”, dice la marca.

    Diseñada para tener estabilidad en rutas técnicas, la zapatilla tiene tecnología FLEXconnect, que mejora la conexión con el terreno y la capacidad de adaptación al suelo.

    “El resultado es una zapatilla que logra algo clave para el corredor actual: confianza. Confianza para rendir, para explorar y para empujar límites en condiciones variables”, dice Merrell.

    “La recepción ha sido increíble”

    Federico Scheuch, gerente de Marketing de Merrell Chile, comenta: “La recepción de la Agility Peak 6 en Chile ha sido increíble, pero lo más relevante es cómo se ha validado en terreno”.

    “En competencias tipo skyrace, donde cada detalle importa, vemos que los atletas necesitan una zapatilla que responda en tracción, estabilidad y protección, y este modelo está cumpliendo con creces”.

    Uno de los principales diferenciales del modelo es su capacidad de adaptarse a distintos perfiles de usuario.

    Las zapatillas “todoterreno” de Merrell que conquistan el trail running en Chile

    La Agility Peak 6 se ha posicionado como una zapatilla “todo terreno”, ideal tanto para quienes se inician en el trail como para quienes enfrentan distancias más largas y técnicas.

    Este atributo ha sido clave en su masificación: en un mercado donde los corredores buscan productos versátiles, durables y confiables.

    Estas zapatillas se encuentran en la web de Merrell con dos colores en hombres (negro y azul) y tres en mujeres (blanco, celeste y gris). Su precio de lanzamiento es de $139.000.

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