SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cortez: el diseño que fundó uno de los imperios más longevos de Nike

    Mucho antes del “Just Do It” y del Swoosh convertido en símbolo global, hubo una zapatilla que definió el destino de Nike. La Cortez no solo marcó una época: dio origen a una marca.

    Por 
    Constanza Llefi
    Cortez: el diseño que fundó uno de los imperios más longevos de Nike

    Es muy probable que al preguntarle a una persona “¿qué es lo primero que se te viene a la mente al pensar en Nike?”, la primera respuesta sea relacionada al emblema Just do it o al logo de la marca, que hoy en día es conocido como el Swoosh.

    En los inicios, el logotipo de la empresa de vestuario deportivo venía acompañado de la palabra Nike en letras cursivas, sin embargo, debido al gran éxito en ventas de los productos y a la relevancia que estos adquirieron, agregar el nombre dejó de ser necesario.

    Existe un responsable concreto no solo de esto, sino que de la creación oficial de la marca en el año 1971: el modelo de zapatillas Nike Cortez.

    Cortez: el diseño que fundó uno de los imperios más longevos de Nike

    ¿Cómo nacieron las zapatillas Nike Cortez?

    Una curiosidad acerca del reconocido modelo de zapatillas es que no fueron creadas para Nike, sino que para la compañía japonesa de calzado Onitsuka Tiger. De hecho, cuando los zapatos fueron creados, Nike aún no existía.

    Al principio, los futuros creadores de la marca, Bill Bowerman y Phil Knight, tenían una empresa de distribución de calzado deportivo en Oregon llamada Blue Ribbon Sports (BRS).

    Sin embargo, Bowerman colaboraba con la marca japonesa en la creación de diseños. En 1966, el hombre presentó el modelo, que logró cautivar a los atletas y se convirtió en una de las zapatillas más vendidas del año.

    La creación fue bautizada como Onitsuka TG-24. Pero, un año después, en 1967, debido al inminente comienzo de los Juegos Olímpicos en octubre de 1968, que tenían como sede México, el creador decidió cambiar el nombre del modelo de zapatos al mismo del país que sería la sede oficial del evento.

    Cortez: el diseño que fundó uno de los imperios más longevos de Nike Foto: Sergio V. Rodriguez - CC BY-SA 4.0

    Sin embargo, a medida que se acercaba el inicio del evento, tanto el equipo de la distribuidora como el de la marca japonesa querían arriesgar usar un nombre más llamativo para las zapatillas, por lo que se decidieron con Aztec, basado en el Imperio Azteca, parte crucial de la historia del país.

    Rápidamente, Adidas les llamó la atención porque el nombre era similar al del modelo Aztec Gold, propio de la marca competidora. Finalmente BRS llegó a la decisión de nombrar a las zapatillas Cortez (un homenaje al conquistador Hernán Cortés).

    Cortez casi no fue de Nike: la disputa legal entre la marca japonesa y la marca estadounidense

    El 30 de mayo de 1971, los socios decidieron cambiar el nombre de su compañía a Nike Inc. La nueva identidad de la marca se inspiró en la Diosa Griega de la victoria: Niké.

    Los dueños habían decidido que querían adentrarse en el mercado con una línea de calzado propia de ellos, la colección Nike Cortez. El cambio de nombre fue el primer paso para llevar esto a cabo.

    Sin embargo, el proceso no estuvo libre de polémicas, ya que la empresa japonesa decidió demandar a Nike por incumplimiento de contrato y por los derechos del nombre.

    El conflicto legal se extendió hasta 1974 y finalizó cuando el tribunal falló a favor de la empresa estadounidense y le otorgó el derecho exclusivo del nombre de las zapatillas.

    Fue gracias a esto que Nike comenzó a consolidarse como una marca con una identidad visual propia.

    Apariciones especiales de las zapatillas

    En 1976, las Nike Cortez tuvieron su primera aparición que les dio protagonismo mediático y que contribuyó a que se transformen en un modelo atemporal y clásico.

    Se trató de la actriz Farah Fawcett en Los ángeles de Charlie, quien realizó una escena en patineta, mientras calzaba el modelo Nike Cortez.

    Pero la aparición más recordada no se realizó hasta 1994, en la película Forrest Gump, protagonizada por Tom Hanks. En una escena que duró menos de 30 segundos, pero que se transformó en una publicidad exitosa para la marca.

    Además, la popularidad del modelo Cortez ha permitido a la marca lanzar ediciones especiales y variaciones limitadas de la zapatillas, que son deseadas tanto por los coleccionistas como por diversos consumidores.

    Existen ediciones exclusivas que se encuentran disponibles solo en lugares específicos del mundo, además de otras que son temáticas de festividades como San Valentín.

    Sin embargo, algunas de las ediciones especiales más populares de Nike Cortez son:

    • Modelo basado en las zapatillas que usó Tom Hanks en la película de Forrest Gump.
    • Colección temática de Nike en colaboración con la serie de Netflix Stranger Things.
    • Las diversas colaboraciones de Kendrick Lamar con la marca.

    Lee también:

    Más sobre:HistoriaNikeEstados UnidosModaDeportesCuriosidadesDeporteVestuarioCultura

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exadministrador del fondo del seguro de cesantía demanda al Fisco por $10.671 millones por retiros en pandemia

    Violenta encerrona en Vitacura: sujetos amenazaron con armas de fuego a la víctima

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Conferencia de Múnich constata las profundas diferencias de enfoque entre Europa y el EE.UU. de Trump

    CFA plantea preocupación por credibilidad de regla fiscal ante incumplimiento de metas del gobierno de Boric y alista informe

    Lo más leído

    1.
    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    2.
    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    3.
    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    4.
    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 16 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 16 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte

    Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte

    Solicitan evacuar Culenmapu y Borde del Lago en Vichuquén por el avance de un incendio forestal

    Solicitan evacuar Culenmapu y Borde del Lago en Vichuquén por el avance de un incendio forestal

    Violenta encerrona en Vitacura: sujetos amenazaron con armas de fuego a la víctima
    Chile

    Violenta encerrona en Vitacura: sujetos amenazaron con armas de fuego a la víctima

    Elizalde respalda a ministro Gajardo y director de Gendarmería tras crisis por erróneas liberaciones de reos

    Kast reaparece en medio de sus vacaciones y llama a “cuidar las instituciones” tras polémica en Gendarmería

    Exadministrador del fondo del seguro de cesantía demanda al Fisco por $10.671 millones por retiros en pandemia
    Negocios

    Exadministrador del fondo del seguro de cesantía demanda al Fisco por $10.671 millones por retiros en pandemia

    CFA plantea preocupación por credibilidad de regla fiscal ante incumplimiento de metas del gobierno de Boric y alista informe

    La IA no lo es todo: Los criterios que podrían marcar la inversión en startups en 2026

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio
    Tendencias

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Cortez: el diseño que fundó uno de los imperios más longevos de Nike

    Video de Tom Cruise peleando con Brad Pitt hecho con IA inquieta a Hollywood por derechos de autor

    La satisfacción de Fernando Ortiz tras otra victoria sobre la hora de Colo Colo: “Siempre fuimos a buscar el partido”
    El Deportivo

    La satisfacción de Fernando Ortiz tras otra victoria sobre la hora de Colo Colo: “Siempre fuimos a buscar el partido”

    Con asistencia de Yastin Cuevas: el gol de Maximiliano Romero para el agónico triunfo de Colo Colo ante La Calera

    En la agonía, otra vez: Colo Colo derriba la muralla de La Calera en los descuentos y suma su segundo triunfo al hilo

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    La emoción de Harrison Ford por trabajar con Michael J. Fox: “Tiene tanta gracia, coraje e indomabilidad”
    Cultura y entretención

    La emoción de Harrison Ford por trabajar con Michael J. Fox: “Tiene tanta gracia, coraje e indomabilidad”

    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo

    Debí quedarme en Madrid: un relato de Jaime Bayly

    Conferencia de Múnich constata las profundas diferencias de enfoque entre Europa y el EE.UU. de Trump
    Mundo

    Conferencia de Múnich constata las profundas diferencias de enfoque entre Europa y el EE.UU. de Trump

    Rafael Rojas: “Si el gobierno cubano recupera la iniciativa reformista y negocia con realismo, puede sobrevivir e, incluso, salir fortalecido”

    El ‘zar de las fronteras’ de Estados Unidos defiende que los agentes federales lleven máscara para protegerse de agresiones

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York