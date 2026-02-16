Cortez: el diseño que fundó uno de los imperios más longevos de Nike

Es muy probable que al preguntarle a una persona “¿qué es lo primero que se te viene a la mente al pensar en Nike?”, la primera respuesta sea relacionada al emblema Just do it o al logo de la marca, que hoy en día es conocido como el Swoosh.

En los inicios, el logotipo de la empresa de vestuario deportivo venía acompañado de la palabra Nike en letras cursivas, sin embargo, debido al gran éxito en ventas de los productos y a la relevancia que estos adquirieron, agregar el nombre dejó de ser necesario.

Existe un responsable concreto no solo de esto, sino que de la creación oficial de la marca en el año 1971: el modelo de zapatillas Nike Cortez.

¿Cómo nacieron las zapatillas Nike Cortez?

Una curiosidad acerca del reconocido modelo de zapatillas es que no fueron creadas para Nike, sino que para la compañía japonesa de calzado Onitsuka Tiger. De hecho, cuando los zapatos fueron creados, Nike aún no existía.

Al principio, los futuros creadores de la marca, Bill Bowerman y Phil Knight, tenían una empresa de distribución de calzado deportivo en Oregon llamada Blue Ribbon Sports (BRS).

Sin embargo, Bowerman colaboraba con la marca japonesa en la creación de diseños. En 1966, el hombre presentó el modelo, que logró cautivar a los atletas y se convirtió en una de las zapatillas más vendidas del año.

La creación fue bautizada como Onitsuka TG-24. Pero, un año después, en 1967, debido al inminente comienzo de los Juegos Olímpicos en octubre de 1968, que tenían como sede México, el creador decidió cambiar el nombre del modelo de zapatos al mismo del país que sería la sede oficial del evento.

Cortez: el diseño que fundó uno de los imperios más longevos de Nike Foto: Sergio V. Rodriguez - CC BY-SA 4.0

Sin embargo, a medida que se acercaba el inicio del evento, tanto el equipo de la distribuidora como el de la marca japonesa querían arriesgar usar un nombre más llamativo para las zapatillas, por lo que se decidieron con Aztec, basado en el Imperio Azteca, parte crucial de la historia del país.

Rápidamente, Adidas les llamó la atención porque el nombre era similar al del modelo Aztec Gold, propio de la marca competidora. Finalmente BRS llegó a la decisión de nombrar a las zapatillas Cortez (un homenaje al conquistador Hernán Cortés).

Cortez casi no fue de Nike: la disputa legal entre la marca japonesa y la marca estadounidense

El 30 de mayo de 1971, los socios decidieron cambiar el nombre de su compañía a Nike Inc. La nueva identidad de la marca se inspiró en la Diosa Griega de la victoria: Niké.

Los dueños habían decidido que querían adentrarse en el mercado con una línea de calzado propia de ellos, la colección Nike Cortez. El cambio de nombre fue el primer paso para llevar esto a cabo.

Sin embargo, el proceso no estuvo libre de polémicas, ya que la empresa japonesa decidió demandar a Nike por incumplimiento de contrato y por los derechos del nombre.

El conflicto legal se extendió hasta 1974 y finalizó cuando el tribunal falló a favor de la empresa estadounidense y le otorgó el derecho exclusivo del nombre de las zapatillas.

Fue gracias a esto que Nike comenzó a consolidarse como una marca con una identidad visual propia.

Apariciones especiales de las zapatillas

En 1976, las Nike Cortez tuvieron su primera aparición que les dio protagonismo mediático y que contribuyó a que se transformen en un modelo atemporal y clásico.

Se trató de la actriz Farah Fawcett en Los ángeles de Charlie, quien realizó una escena en patineta, mientras calzaba el modelo Nike Cortez.

Pero la aparición más recordada no se realizó hasta 1994, en la película Forrest Gump, protagonizada por Tom Hanks. En una escena que duró menos de 30 segundos, pero que se transformó en una publicidad exitosa para la marca.

Además, la popularidad del modelo Cortez ha permitido a la marca lanzar ediciones especiales y variaciones limitadas de la zapatillas, que son deseadas tanto por los coleccionistas como por diversos consumidores.

Existen ediciones exclusivas que se encuentran disponibles solo en lugares específicos del mundo, además de otras que son temáticas de festividades como San Valentín.

Sin embargo, algunas de las ediciones especiales más populares de Nike Cortez son: