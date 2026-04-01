A la edad de 81 años fallece Juan Villarzú, exministro de Estado y expresidente ejecutivo de Codelco

A la edad de 81 años falleció el economista, exministro de Estado y expresidente ejecutivo de Codelco, Juan Villarzú.

Formado como ingeniero comercial en la Universidad de Chile y con estudios de posgrado en la Universidad de Chicago, Villarzú combinó una carrera técnica con una activa participación en el sector público.

Su nombre comenzó a tomar relevancia en la década de 1970, cuando asumió como director de Presupuestos en el Ministerio de Hacienda durante la dictadura militar (1973), rol desde el cual participó en la administración de las finanzas públicas en uno de los periodos más complejos de la historia de Chile. En ese cargo estuvo hasta 1975.

Fuera del país, el economista desarrolló parte de su carrera en organismos internacionales, incluyendo el Banco Mundial, experiencia que luego capitalizó en su regreso a Chile.

El economista también fue uno de los impulsores de la redacción de El Ladrillo, el famoso texto de política económica que sentó las bases del liberalismo económico en Chile y que abrazó el régimen de Pinochet en la década de los 80.

Con el retorno a la democracia a partir de 1990, se integró nuevamente a la discusión económica local, vinculándose a equipos técnicos y al diseño de políticas públicas.

Codelco

Durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle asumió la presidencia ejecutiva de Codelco, iniciando una de las etapas más extensas de liderazgo en la estatal. Posteriormente, fue nombrado ministro secretario general de la Presidencia, cargo político desde el cual participó en la coordinación legislativa del Ejecutivo.

A comienzos de los 2000 volvió a encabezar Codelco, en el gobierno de Ricardo Lagos, en un período marcado por el ciclo alcista del cobre y por debates regulatorios en torno a la minería.

A los 81 años muere Juan Villarzú Nadia Perez

En esa posición, Villarzú encabezó las negociaciones para comprar la entonces Disputada Las Condes a Exxon, operación que en ese minuto se valoró en US$ 1.200 millones y que suponía el mayor negocio de la estatal.

“Fue una larga y difícil negociación en la que estuve involucrado personalmente y que la cerramos. Me di la mano con el negociador. Este caballero me dijo ‘juntémonos mañana para dar el toque final a un par de documentos’ y agregó que tenía que hacer una última consulta, más bien formal. Avisé a Chile que estábamos cerrados, pero al día siguiente me llamó este gringo, muy compungido, y me dijo ‘tuve problemas con los cardenales (los directores) y necesito hacer millones más para cerrar’”, recordó Villarzú en 2009.

Esa operación finalmente no vio la luz y la operación minera quedó en manos de Anglo American.

Su gestión al mando de la cuprífera estatal finalizó cuando asumió el primer gobierno de Michelle Bachelet, siendo reemplazado por José Pablo Arellano.

En paralelo, Villarzú también se desempeñó como consultor y director de empresas, manteniendo presencia en el ámbito privado y académico.

El ejecutivo cercano a la Democracia Cristiana tuvo también una activa participación en la expansión de la rama peruana de la familia Hochschild, presidiendo esa empresa minera.

El economista enfrentaba desde hace años una enfermedad de carácter degenerativo, condición que no le impidió continuar activo en la última parte de su carrera profesional.

De hecho, se desempeñaba como consultor senior en la empresa consultora Sapag, una sociedad de profesionales orientada a prestar servicios en el campo de las finanzas (M&A), planificación y de la administración de empresas.

Tras conocerse la noticia, Codelco emitió una declaración en la que lamentó “profundamente” su fallecimiento, calificándolo como un servidor público que “dejó una huella significativa” en la historia de Chile.

Codelco dijo que Villarzú lideró procesos clave de modernización y fortalecimiento de la empresa, en un contexto de gran relevancia para la industria minera nacional.

“Su visión estratégica y compromiso con el desarrollo del país contribuyeron a consolidar a la Corporación como un referente mundial en la producción de cobre”, sostuvo la estatal.