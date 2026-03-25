Andina-Los Bronces: La FNE y organismos extranjeros aprueban el plan minero conjunto de Codelco y Anglo American

El acuerdo firmado en febrero del 2025 por Codelco y Anglo American continúa avanzando. La estatal dio a conocer este miércoles que ya cuenta con las autorizaciones de libre competencia necesarias para seguir desarrollando el plan minero Andina-Los Bronces, el que fue anunciado por las empresas hace un año a través de un memorándum, y firmado en septiembre pasado.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile, la Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR) de la República Popular China, y las instituciones respectivas de Brasil y Corea del Sur, han visado el proceso favorablemente.

“El acuerdo con Anglo American permitirá liberar un mayor potencial del distrito Andina-Los Bronces y generar valor por varias décadas. Las decisiones que tomamos hoy en minería tienen efectos de largo plazo y este proyecto es una muestra de cómo la cooperación puede traducirse en más producción, más eficiencia y más valor para nuestro país”, afirmó el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco.

El plan minero conjunto hará posible que se incrementen 120 mil toneladas anuales más de cobre fino entre 2030 y 2051, los que estiman, tendrán costos unitarios menores sin la necesidad de inversiones cuantiosas.

La iniciativa también entregará más de US$5.000 millones adicionales en materia de valor antes de impuestos, lo que será repartido equitativamente entre las compañías.

Por ahora, las empresas se encuentran trabajando en el cronograma del plan minero, lo que considera la tramitación ambiental del proyecto y la constitución de la entidad que coordinará el proceso.