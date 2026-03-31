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    Quiroz y Pacheco se reúnen para conversar de la situación de Codelco de cara a la próxima junta de accionistas

    Máximo Pacheco liderará la estatal hasta el 25 de mayo de este año. Luego, el Presidente Kast designará a su sucesor, quien podría ser el economista Bernardo Fontaine.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    En la foto, de izquierda a derecha: Máximo Pacheco y Jorge Quiroz.

    El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, llegó esta mañana a la oficina del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para conversar acerca de la situación actual de la estatal, sus principales proyectos y los temas que marcarán la próxima junta de accionistas el 20 de abril.

    Durante la reunión, el presidente del directorio expuso su visión sobre el rol estratégico de Codelco en la economía nacional, así como los avances en sus actividades, proyectos estructurales y asociaciones con terceros.

    Al término de la reunión, el ministro Quiroz destacó que valoraba la visita, tal como informaron mediante un comunicado.

    Por su parte, Pacheco valoró el espacio de diálogo y el carácter sustantivo de la conversación. “Fue una muy buena reunión de trabajo, conversamos sobre Codelco, sus resultados, sus desafíos y lo que será la próxima junta de accionistas. Es muy relevante contar con estos espacios para revisar en profundidad la situación de la empresa y sus proyecciones”, señaló.

    El presidente del directorio agregó que “Codelco es una empresa estratégica para Chile, que realiza una contribución muy significativa al país, a su economía y a las finanzas públicas. Por eso, valoramos el interés del ministro por conocer en detalle nuestros avances y los desafíos que enfrentamos hacia adelante”.

    Pacheco liderará la estatal hasta el 25 de mayo de este año. Luego, el Presidente Kast designará a su sucesor, quien podría ser el economista Bernardo Fontaine.

    Cabe recordar que ambas autoridades tuvieron diferencias públicas cuando la consultora fundada por el ahora ministro de Hacienda, Quiroz y Asociados, presentó un informe que criticaba el acuerdo alcanzado entre Codelco y SQM por el litio en el Salar de Atacama.

    En ese documento, se estimó que dicho contrato suponía una transferencia directa a la firma ligada a Julio Ponce por US$5.200 millones.

    En respuesta, Pacheco calificó esa estimación como un “cálculo de servilleta”.

    Más sobre:CodelcoJorge QuirozMáximo PachecoHacienda

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