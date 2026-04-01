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    ¿Qué es la “bimboficación”? El fetiche sexual que involucra al esposo de la exsecretaria de seguridad de Trump

    El periódico británico Daily Mail reveló fotografías y mensajes que Bryon Noem, esposo de Kristi Noem, compartió con mujeres ajenas al matrimonio. De acuerdo al reportaje, solía enviarles dinero de manera frecuente, aparentemente, sin que su cónyuge estuviera al tanto.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    ¿Qué es la “bimboficación”? El fetiche sexual que involucra al esposo de la exsecretaria de seguridad de Trump. Foto: archivo.

    Bryon Noem, el esposo de la exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se ha visto envuelto en una polémica, luego de que se revelaran fotografías en las que se le ve vestido de mujer y con enormes pechos inflables, así como una extensa lista de mensajes sexuales que mantenía con otras mujeres.

    Los registros fueron compartidos por Daily Mail y reflejan una presunta “doble vida”, alejada de la imagen tradicional que su esposa —quien fue destituida por el presidente Donald Trump a principios de marzo— ha intentado reflejar.

    El empresario y agente de seguros, quien lleva más de tres décadas casado con la militante republicana, no ha negado las informaciones publicadas por el periódico británico este martes 31 de marzo.

    La exsecretaria, por su parte, ha declarado que no tenía conocimiento de las actividades de su esposo y ha asegurado que la familia está “devastada” por la situación.

    Daily Mail asegura haber revisado “cientos de mensajes” que el empresario intercambió con tres mujeres ajenas a su matrimonio. De acuerdo al reportaje, mantenían conversaciones con contenido altamente sexual y él solía enviarles dinero de manera frecuente, aparentemente, sin que su esposa estuviera al tanto.

    Algunas de las mujeres declararon que él nunca negó ser el esposo de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, mientras que una de ellas aseguró que en una oportunidad le preguntó por qué lo hacía, pese a los potenciales riesgos que podía significar para el cargo de Noem.

    Según su relato, él le respondió que no le importaba.

    El reportaje de Daily Mail afirma que, en el transcurso de los 14 meses en que su esposa estuvo en el cargo, el empresario “envió al menos 25.000 dólares a su lista secreta de conocidos de Internet a través de Cash App y PayPal, pero cuando los pagos se retrasaban o no llegaban a materializarse, las conversaciones se tornaban rápidamente tensas”.

    De acuerdo a especialistas citados por diario británico, el material de carácter sexual que compartió era altamente susceptible a potenciales actos de chantaje, mientras aún se desconocía el caso.

    Al ser consultado sobre si las fotografías efectivamente eran suyas y si cree que puso en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos, Bryon Noem solo negó lo segundo.

    Refiriéndose a esto último, enfatizó: “No hice comentarios de ese tipo que pudieran llevar a nada de eso. Niego la segunda parte de eso”.

    Según el periódico británico, los registros del empresario están relacionados a un fetiche sexual conocido como “bimboficación”.

    ¿Qué es la “bimboficación”? El fetiche sexual que involucra al esposo de la exsecretaria de seguridad de Trump. Foto: archivo.

    Qué es la “bimboficación”, el fetiche sexual que involucra al esposo de exsecretaria de seguridad de Trump

    Especialistas en sexualidad consultados por el New York Post explicaron que la “bimboficación” es una práctica en la que las personas se transforman en versiones “hiperfemeninas” de sí mismas, independiente del género.

    Para algunos, lo anterior puede involucrar pechos grandes, maquillaje recargado y/o ropa que consideren “provocativa”, por mencionar algunos ejemplos.

    Se trata de una tendencia que se basa en estereotipos y en características exageradas, las cuales incluso pueden llegar a la caricaturización.

    A diferencia del llamado cross-dressing —que puede implicar la utilización de ropa tradicionalmente considerada femenina para obtener una sensación de liberación o disfrute— , la “bimboficación” va un paso más allá y considera atuendos, maquillaje y accesorios “hiperfemeninos” diseñados para fantasías, actuaciones o contenido fetichista.

    Los expertos precisan que la “bimbofication” no está relacionada directamente con la identidad de género. Por ejemplo, una persona cisgénero —que se identifica con su sexo biológico— puede disfrutar de elementos asociados a esta práctica, como también lo podría hacer una persona transgénero u otra que se identifique con otra clasificación.

    Tampoco se relaciona con la orientación sexual.

    La “bimboficación” en sí está más bien ligada al ámbito de las fantasías, de explorar la sexualidad y a la sensación de interpretar un rol, agregaron.

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