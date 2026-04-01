SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Presidente de Irán envía carta a estadounidenses: “¿Es ‘America First’ realmente una de las prioridades del gobierno de Trump?”

    Masoud Pezeshkian pidió a los ciudadanos del país norteamericano que miren "más allá de maquinaria de desinformación" en el marco de la guerra.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.

    El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha cuestionado este miércoles que la Administración Trump esté cumpliendo con su política “Estados Unidos primero” mientras lleva a cabo su ofensiva junto a Israel contra el país asiático, en una carta dirigida a los ciudadanos estadounidenses difundida horas antes del anuncio del jefe de la Casa Blanca.

    “¿No es también cierto que Estados Unidos se ha sumado a esta agresión como representante de Israel, influenciado y manipulado por ese régimen? (...) ¿No es evidente que Israel pretende ahora luchar contra Irán hasta el último soldado estadounidense y el último dólar de los contribuyentes estadounidenses, trasladando la carga de sus delirios a Irán, a la región y a Estados Unidos en ‘persecución de intereses ilegítimos’? ¿Es ‘America First’ realmente una de las prioridades del Gobierno estadounidense hoy en día?”, ha declarado el mandatario en una misiva de cuatro páginas publicada en sus redes sociales.

    Pezeshkian, que ha apuntado a que Israel “busca desviar la atención mundial de sus crímenes contra los palestinos” con el conflicto en curso, ha invitado a la ciudadanía de Estados Unidos a “mirar más allá de la maquinaria de desinformación”, asegurando que ésta es “parte integral” de la ofensiva lanzada el pasado 28 de diciembre contra territorio iraní.

    En su lugar, ha proseguido, estos deben “hablar con quienes han visitado Irán”. “Observen a los numerosos inmigrantes iraníes de gran talento que se formaron en Irán y que ahora imparten clases e investigan en las universidades más prestigiosas del mundo, o contribuyen al desarrollo de las empresas tecnológicas más avanzadas de Occidente”, ha dicho al respecto, antes de preguntar si “concuerdan estas realidades con las distorsiones que se les cuentan sobre Irán y su pueblo”.

    “Hoy, el mundo se encuentra en una encrucijada. Seguir por el camino de la confrontación es más costoso e inútil que nunca. La elección entre la confrontación y el diálogo es real y trascendental; su resultado determinará el futuro de las generaciones venideras”, ha advertido el mandatario en la misiva, destacando que “a lo largo de sus milenios de orgullosa historia, Irán ha sobrevivido a muchos agresores”. “De ellos solo quedan nombres mancillados en la historia, mientras que Irán perdura: resistente, digno y orgulloso”, ha agregado.

    Pezeshkian ha difundido esta carta abierta poco antes de que el inquilino de la Casa Blanca se dirija a la nación estadounidense para ofrecer una “actualización importante” sobre la guerra de Irán en el medio de las especulaciones sobre una posible incursión a la isla de Kharg, uno de los epicentros petroleros del país asiático.

    Más sobre:Guerra Medio OrienteIránPezeshkianEE.UU.cartaTrumpIsraelAmerica FirstMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    Lo más leído

    1.
    Marco Rubio anuncia cancelación de residencia a familiar de Qasem Soleimani y su detención en EE.UU.

    Marco Rubio anuncia cancelación de residencia a familiar de Qasem Soleimani y su detención en EE.UU.

    2.
    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    3.
    Irán autoriza el tránsito de 15 buques por el estrecho de Ormuz en medio de las restricciones vigentes

    Irán autoriza el tránsito de 15 buques por el estrecho de Ormuz en medio de las restricciones vigentes

    4.
    Críticas desde EE.UU. a Trump por amenaza contra Irán y burlas religiosas: “Muestra indiferencia a la vida humana”

    Críticas desde EE.UU. a Trump por amenaza contra Irán y burlas religiosas: “Muestra indiferencia a la vida humana”

    5.
    Cerca de 200 trabajadores rusos fueron evacuados tras bombardeos a planta nuclear iraní

    Cerca de 200 trabajadores rusos fueron evacuados tras bombardeos a planta nuclear iraní

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”
    Negocios

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo
    Mundo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua