El lanzamiento de Artemis II, la primera misión que transportará personas hacia la Luna desde el programa Apolo en 1972

La tarde de este miércoles 1 de abril se producirá un hecho histórico a nivel mundial: cuatro astronautas viajarán alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra a bordo de Artemis II, el primer vuelo tripulado de la misión Artemis de la NASA.

La expectación es alta ya que este será el primer vuelo en donde la tripulación pondrá a prueba el cohete Space Launch System, la nave espacial Orion, y los sistemas de soporte vital en el espacio profundo, transformándose además en la primera misión que transportará seres humanos hacia la Luna desde que finalizó el programa Apolo de la NASA en 1972.

El objetivo de la misión es ayudar a la agencia espacial a analizar la viabilidad de asentamientos en la Luna en preparación para las futuras misiones a Marte. Está programado que la expedición se extienda por 10 días.

Sumado a esto, los astronautas también realizarán comprobaciones iniciales de los sistemas de Orion y pondrán a prueba manualmente el manejo de la nave espacial cerca de la Tierra durante los dos primeros días de la misión, antes de dirigirse a la Luna.

La tripulación a bordo de Artemis II está compuesta de los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen.

Koch, quien se convertirá en la primera mujer en volar a la Luna, fue seleccionada como astronauta de la agencia espacial norteamericana en el año 2013 y ha sido ingeniera de vuelo en la Estación Espacial Internacional para las Expediciones 59, 60 y 61, y tiene el récord del vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer, con un total de 328 días en el espacio,

El astronauta de la CSA en tanto, es el primer astronauta no estadounidense en viajar a la Luna.

Despegue y retorno a la Tierra de la misión Artemis II

Según han detallado desde la NASA, tras el despegue Orion orbitará la Tierra varias veces, iniciando luego un viaje de cuatro días a la Luna, sobrevolándola y luego regresando a la Tierra.

Al entrar en la órbita lunar volará casi 7.500 kilómetros más allá de la Luna, girando a su alrededor antes de regresar a la Tierra.

NASA

En esto, el recorrido tendrá un patrón con forma de ocho que se extenderá a más de 370.000 kilómetros de distancia de la Tierra. A la distancia máxima, la tripulación volará a unos 7.400 kilómetros más allá de la Luna.

Al volver a la Tierra, Orion realizará una reentrada a través de la atmósfera terrestre antes de amarizar en el océano Pacífico frente a la costa de San Diego. Allí lo esperará un equipo de recuperación de la NASA y el Departamento de Defensa para rescatar a la tripulación y recuperar la nave.

La ventana para el despegue está programado para la tarde de hoy miércoles, a las 19:24 (hora chilena) desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos.

Si no es posible realzar la operación, habrá oportunidades de lanzamiento hasta el lunes 6 de abril.

El despegue se podrá ver en vivo en la transmisión de la NASA: