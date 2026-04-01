SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Consejo asesor de la Superintendencia de Pensiones para la licitación de stock de afiliados se reúne por primera vez

    Según el calendario de la reforma previsional, el plazo máximo para hacer el primer llamado a licitación del 10% de stock de afiliados es agosto de 2027.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Consejo asesor de la Superintendencia de Pensiones para la licitación de stock de afiliados se reúne por primera vez

    Este miércoles ser realizó la primera sesión de trabajo del consejo asesor de la Superintendencia de Pensiones para el proceso de licitación de un 10% de la cartera de afiliados, mecanismo establecido en la Ley N° 21.735 que reformó el sistema de pensiones y que tiene como objetivo reducir comisiones y aumentar la competencia en la industria.

    El consejo asesor es presidido por el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, y está integrado, además, por el doctor en economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Salvador Valdés; el economista PhD University of California San Diego, Estados Unidos, y ex director de la División de Desarrollo Económico de la Cepal, Daniel Titelman, y el abogado PhD en Derecho del University College London, experto en competencia y regulación, Javier Tapia.

    El secretario técnico de la instancia es Camilo Acosta, jefe del Departamento de Derecho Corporativo, Datos y Transparencia de la Superintendencia de Pensiones.

    En la reunión que se desarrolló en dependencias de la Superintendencia también participaron el fiscal de la institución, Mario Valderrama, junto a las intendentas de Regulación y Fiscalización, Úrsula Schwarzhaup y Marcela Gana, respectivamente, y el jefe de la División de Desarrollo Normativo, Patricio Ayala.

    De acuerdo con el calendario establecido en la reforma previsional, el plazo máximo para realizar el primer llamado a licitación del 10% de stock de afiliados es agosto de 2027, mientras que la adjudicación de cartera se debería efectuar en diciembre de ese año.

    En junio de 2028, en tanto, se concretará el traspaso de los afiliados seleccionados con motivo del proceso de licitación.

    Más sobre:PensionesReforma de pensionesReforma previsionalAFPSuperintendencia de Pensiones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    Lo más leído

    1.
    Despidos, recorte de frecuencias y alzas de pasajes: La reingeniería para darle vuelo a Sky Airline

    Despidos, recorte de frecuencias y alzas de pasajes: La reingeniería para darle vuelo a Sky Airline

    2.
    Así será la nueva casa matriz que el Banco Santander Chile abrirá en 2027

    Así será la nueva casa matriz que el Banco Santander Chile abrirá en 2027

    3.
    El tsunami judicial de casi US$ 600 millones que amenaza al Fisco por las cuotas pesqueras

    El tsunami judicial de casi US$ 600 millones que amenaza al Fisco por las cuotas pesqueras

    4.
    La dura negociación por salario mínimo que se anticipa entre el gobierno y la CUT

    La dura negociación por salario mínimo que se anticipa entre el gobierno y la CUT

    5.
    Mario Farren pide flexibilizar la Tasa Máxima Convencional: “Solo a BancoEstado le permitiría bancarizar a unas 200 mil familias adicionales”

    Mario Farren pide flexibilizar la Tasa Máxima Convencional: “Solo a BancoEstado le permitiría bancarizar a unas 200 mil familias adicionales”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”
    Negocios

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo
    Mundo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua