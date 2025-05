Festival de Viña 2024: parrilla y programación de artistas por día

El festival musical más importante de latinoamérica está a punto de comenzar. Desde el domingo 25 de febrero al viernes 1 de marzo podrás disfrutar del Festival de Viña del Mar 2024.

La edición número 63 de la cita veraniega y que ya antes de su inicio dio que hablar.

Y es que hubo un cambio importante y de último minuto: el artista mexicano Peso Pluma anunció su retiro del certamen, debido a "problemas personales", cancelando también toda su gira por Latinoamérica.

Como reemplazo, el encargado de cerrar el Festival este año será el rapero argentino Trueno.

Así se completa la parrilla del Festival de Viña 2024, la que contará con destacados artistas.

Como la banda nacional Los Bunkers, la cantante brasileña Anitta, la banda australiana Men at Work y el cantante español Alejandro Sanz, quien se presentará por quinta vez en este escenario.

Junto con ellos hay una lista de reconocidos comediantes y que puedes revisar acá.

Mientras que en la conducción estarán María Luisa Godoy y Francisco Saavedra y la podrás ver a través de las pantallas de TVN o Canal 13 a partir de las 10 PM.

Además, si eres de las personas que no tiene TV en su casa, te contamos que lo puedes ver online a través de la señal en vivo de TVN o de Canal 13 y también a través de la plataforma de streaming Star+.

Artistas del Festival de Viña 2024

Con un destacado elenco de artistas, la Quinta Vergara se prepara para recibir a figuras de renombre mundial y talentos emergentes durante seis días.

La inauguración del Festival de Viña 2024 estará a cargo del cantante español Alejandro Sanz, quien regresa al escenario Viña del Mar por quinta vez, con una selección de sus éxitos y la presentación de su nuevo álbum Sanz.

Miranda!, la icónica banda argentina, se prepara para cautivar una vez más al público de Viña del Mar en el escenario de la Quinta Vergara.

Con su estilo único y pegajosas melodías, Miranda! promete hacer bailar a la audiencia al ritmo de éxitos como "Don", "Mentía" o "Fantasmas en la casa".

Asimismo, la reconocida banda mexicana Maná regresa al mismo escenario, después de haber suspendido su participación en la edición pasada debido a problemas de salud del vocalista Fher.

Sin duda, el género musical protagonista de la edición 2024 es el urbano. Pasaran por la Quinta Vergara, el cantante colombiano Manuel Turizo, el productor y cantante puertorriqueño Mora, el chileno Young Cister, el rapero argentino Trueno, la cantante pop urbana argentina María Becerra y la carismática brasileña Anitta.

Esta última, promete no solo hacer bailar a la quinta con su inconfundible estilo, sino también contagiarla del vibrante ritmo del Funk.

Por otro lado, el toque anglo de este año estará a cargo de la legendaria banda australiana Men at Work, que ganó popularidad en la década de los ochenta y que cuenta con conocidos éxitos como "Down Under" y "Overkill".

Además, todas las noches habrá un toque de humor con comediantes destacados.

Tres debutarán en el escenario de la Quinta: Alex Ortiz, Lucho Miranda y Luis Slimming, mientras que Alison Mandel, Javiera Contador y Sergio Freire se repetirán el plato.

Programación de artistas por día

Domingo 25 de febrero

Alejandro Sanz

Alison Mandel

Manuel Turizo

Lunes 26 de febrero

Andrea Bocelli

Javiera Contador

Miranda!

Martes 27 de febrero

Maná

Luis Slimming

Men at Work

Miércoles 28 de febrero

Mora

Lucho Miranda

Anitta

Jueves 29 de febrero

Los Bunkers

Sergio Freire

Young Cister

Viernes 01 de marzo

María Becerra

Alex Ortiz

Trueno

Si deseas asistir alguno de estas jornadas debes saber quepara los últimos tres días y puedes conseguirlas a través de Puntoticket