Fiebre de ramen: cinco lugares para probarlo

Everyday Providencia

Every-Day-10-2.jpg la-tercera

Leonardo Choi es uno de los pocos chefs coreanos de la capital y hace seis meses abrió, en Santa Magdalena, la segunda sucursal de Everyday, el conocido local de exquisiteces japonesas que tiene en calle Merced.

La diferencia con la cocina del centro es que la de Providencia es una fusión de sabores coreanos y japoneses, sin sushi y más platos calientes, que se sirven de lunes a sábado a la carta y todos, bien contundentes, por menos de $ 10.000.

Si va a la hora que abre, a las 12.30 PM, vaya directo a probar el “ramen” ($ 7.000), que aquí no es de chancho como lo dicta la tradición, sino de pollo o camarón, con fideos artesanales, huevo y verduras (ojo, que es ligeramente picante).

Ahora bien, si prefiere pasar por el del centro (Merced 655), podrá elegir entre cuatro versiones de ramen, como el que lleva verduras, fideos, huevo, y camarón o pollo ($ 4.700). Su estilo coreano se nota en los aliños que usa, todos importados, especialmente el picante. Pídalo con un poquito menos, porque pica.

HORARIO: Lu. a ju., 12.30 PM a 11.30 PM. Vi. y sá., 12.30 PM a 12.30 AM. Do., 12.30 PM a 5.30 PM ESTACIONAMIENTO: Subt., en Santa Magdalena 111, $ 2.400 la hora.

Ootoya

Ootoya-Noodles-House-39.jpg la-tercera

Se trata de un restaurante de dueños venezolanos, en el que el chef chino Peiyi Cai se luce con una carta japonesa tradicional.

En la semana abre desde las 12.30 PM hasta las 11 PM, y lo que puede ir a probar son seis tipos de ramen —esa sopa clásica japonesa— como la “cha su” ($ 7.890), con tallarines hechos ahí mismo, chancho braseado, huevo, choclo y hongos shitake.

Si no quiere sopa, está el “dumpling” ($ 5.580), seis bocados de masa hechos al vapor y rellenos con chancho, camarón y una salsa de maní ligeramente picante. No deje de pedir el cóctel de té matcha con un destilado a elección ($ 3.900).

HORARIO: Ma. a sá., 12.30 PM a 11 PM. Do., 12.30 PM a 7 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.

Gema Ramen

Gema-Ramen-18.jpg la-tercera

Se llama Gema Ramen y es un pequeño local ubicado en uno de los galpones del Persa Biobío, en Víctor Manuel casi al llegar a la esquina con Placer.

Lo que ahí encuentra, son tres versiones de ramen —la clásica preparación japonesa—, que cambia según la región de este país asiático o simplemente el sazón particular de cada familia.

Una delicia que aquí, en cualquiera de sus versiones, cuesta $ 3.000. ¿Nuestro favorito? El “shoyu ramen”, un sabrosísimo caldo de huesos de cerdo, que se cocina por ocho horas para exprimir hasta la última gota de sabor, fideos de huevo, y un corte de pancita de chancho que es pura tentación, además de un huevo marinado en soya y licor de arroz.

Si no come carne, pida la opción vegetariana, que lleva huevo, tofu, y un caldo concentrado de miso y algas. La tercera opción es la vegana, sin huevo, pero no por ello menos sabrosas, con champiñones salteados que puede que poco tengan que ver con la versión original pero le dan su toque. Ojo que sólo abre sábados y domingos.

HORARIO: Sá. y do., 12 PM a 5 PM.

Temple

Restaurante-Temple-26.jpg la-tercera

Está en el segundo piso del Hotel Continental y es, efectivamente, el templo del Ramen.

Un restaurante a cargo de Minsu Bang, el chef coreano, de padre coreano y madre japonesa, que para sus preparaciones compra especialmente los fideos a una señora que los hace a mano en Puerto Montt.

El sabor lo vale. El resto es un caldo que se cuece lentamente, para que no llegue al hervor (y así no se enturbie) y guarde hasta la última gota de sabor. Pruebe la “shoyu ramen” ($ 10.200), un imperdible con trozos de panza de cerdo picante, espinacas, dientes de dragón y un huevo pochado. Tentación pura.

HORARIO: Lu. a do., 12.30 PM a 11.30 PM ESTACIONAMIENTO: Por Av. Vitacura 2887, $ 1.800 la hora.

Kintaro Ramen

Ramen-Kintaro-38.jpg la-tercera

Kasumaza Suzuki fue el chef y dueño del Kintaro, uno de los primeros restaurantes japoneses en instalarse en Chile y el mismo que cerró hace algunos meses. Ahora, en el mismo local y de la mano del japonés Nobuyuky Noda, abrió Kintaro Ramen.

El local tiene una propuesta totalmente distinta a la anterior, pues ahí no encontrará sushi, sino más de 10 tipos de ramen, esa sopa típica japonesa. Tan característica es de ese país, que en la polera de cada mesero dice “No Ramen, no life”.

Vaya a probarlo a la hora de almuerzo y, si tiene tiempo después, acompáñelo con un cóctel de sake. Una buena opción es el “sake mojito” ($ 4.000), que en vez de ron lleva este licor de arroz, menos dulce e invasivo.

Queda bien con el “spicy paitan” ($ 7.200), un sabroso caldo picante, que se cocina por más de 12 horas con chancho, ajitama -huevo marinado de yema jugosa-, cebolla marinada, sésamo, callampas y noodles, tallarines traídos de EE.UU.

HORARIO: Lu. a sá., 1 PM a 3 PM y 7.30 PM a 11 PM ESTACIONAMIENTO: En Merced 317, $ 2.100 la hora.