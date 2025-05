FKN Burgers: las hamburguesas mega golosas que te conquistarán

¿Fanático de las hamburguesas? Entonces debes darle una mordida a las de FKN Burgers, una nueva dark kitchen en Santiago, es decir, un local que funciona solo con delivery y sin atención al público.

Puede que se convierta en uno de tus favoritos, de partida porque se especializan en las hamburguesas de estilo gringo, donde su protagonista es la smashed burger, una plana, aplastada y mega sabrosa, que tiene la gracia de generar esa costra crujiente como a las brasas.

Además, sus hamburguesas son recién hechas, con carne chilena y un porcentaje de entre 20 y 25% de grasa y dentro de un pan de papa suave y esponjoso que se deshace en la boca.

A eso súmale la vocación de golosa de FKN Burgers, sus ingredientes frescos y expertise en el delivery, que busca la mejor experiencia en casa.

Para chuparse los dedos

FKN-2-listo-1-1.jpg la-tercera

Foto: FKN Burgers

Entre las alternativas golosas de FKN Burgers está la FKN Mad ($ 8.190), una hamburguesa que tiene queso cheddar en su interior, apanada en panko y frita, para que escurra el queso al primer mordisco, con tomate, lechuga hidropónica, salsa criolla, mayonesa y salsa de ají amarillo. Viene con papas fritas.

También la FKN triple smashed cheeseburger ($ 8.490), que trae tres de estas hamburguesas aplastadas de las que te hablábamos, queso cheddar, pepinillos de ByMaria, mayonesa de la casa y una salsa especial ligeramente picante. También incluye papas fritas.

Otra opción es la FKN surf & turf ($ 8.190), que es la hamburguesa de 140 gramos, con palta, camarones apanados en panko y salsa criolla, más la mayonesa de la casa, salsa de ají Amarillo y papas fritas.

Los vegetarianos pueden encargar las que llevan Not Burger, como la NOT FKN good life ($ 8.290), que viene con lechuga hidropónica, tomate, queso cheddar, Not Mayo y la salsa especial de la casa, más papas fritas.

Pídelas a través de su página web, de lunes a domingo, de 12 PM a 10.30 PM.