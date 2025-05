Guía de bares en Plaza Ñuñoa: tomar y comer en el clásico de la bohemia santiaguina

La Destileria 19 ok

El Dante

Foto: Valentina Miranda Vega

Mucho antes de los bares en Plaza Ñuñoa, antes de las cervezas, los schops y las chorrillanas, estaba El Dante.

En la calle Jorge Washington, al lado del que era el teatro El Dante -hoy Cine UC- se instaló en 1949 esta fuente de soda que partió como una cafetería.

Fue en los años 70, cuando se hicieron cargo sus actuales dueños, que tomó el carácter bohemio que lo convirtió en un clásico de la Plaza Ñuñoa.

Siempre dan ganas de ir a sentarse a El Dante, ya sea para probar una de sus pizzas junto a un "arreglao" o su cazuela, que esta disponible a toda hora, incluso después de medianoche.

Barbudo Beergarden

Foto: Valentina Miranda Vega

Este fue el primer beer garden de Santiago, un bar con un patio generoso donde probar cervezas artesanales, a la usanza de los que abundan en Alemania.

En Barbudo la cerveza es la reina, con 19 salidas de schop y más de 100 etiquetas de todas partes del mundo.

Tanto les gusta este bebida, que todos los meses se hacen catas, para quienes les gusta probar algunas nuevas y diferentes.

Además de las cervezas, las pizzas y las hamburguesas lo convierten en uno de los bar en Plaza Ñuñoa que hay que visitar.

Las Lanzas

Junto con El Dante, Las Lanzas es el otro pionero de la Plaza Ñuñoa, con más de medio siglo en el barrio.

¿Quién no ha ido alguna vez a tomar un schop a comer alguno de sus inolvidables platos, como su sanguchito de pescado frito?

Es un bar, restaurante y fuente de soda, todo a la vez, bien casero, lleno de recuerdos y fotos de los parroquianos que nunca fallan.

Si todavía no lo conoces, no esperes más para ir a probar sus insuperables tallarines con mechada o sus piscolas, generosas a más no poder.

Uncle Fletch

Foto: Valentina Miranda Vega

Si andas con ganas de comer una hamburguesa bien rica por Plaza Ñuñoa, anda hasta el bulevar, que ahí está desde hace algunos años Uncle Fletch.

Es el mismo que partió en Bellavista y que luego se instaló en este barrio y en lugares como La Dehesa y el Parque Arauco.

Sus hamburguesas son de estilo gringo, contundentes y cargadas de sabor, de las mejores de Santiago.

Y como era de esperar, tiene una buena selección de cervezas artesanales, con 16 salidas de schop, entre ellas varias chilenas que vale la pena probar.

La Destilería

Foto: Valentina Miranda Vega.

Su nombre ya lo adelanta: este bar de Plaza Ñuñoa es el único de Chile especializado en distintos tipos de destilados.

Ahí, puedes ir a tomar ron, tequila, mezcal, whisky, vodka, gin, absenta y cognac de entre cinco y 21 años, y de distintas partes del mundo, como uno de Japón, de Escocia, México, EE.UU., Perú y Chile.

Si amas el whisky, este es el lugar indicado, porque tiene más de 50 etiquetas de todos los tipos, desde algunos frutosos hasta otros más ahumados.

Fuente Suiza

Foto: Valentina Miranda Vega

Este es otro de los clásicos bares en Plaza Ñuñoa. Una fuente de soda en Av. Irarrázaval, con más de 50 años de historia y tradición.

Es famosa por sus insuperables sánguches, de estilo alemán y tamaño XL, como el lomo dinámico y el churrasco italiano.

El crudo, además de las empanadas fritas, de pino o queso, son las otras razones que te harán volver a la Fuente Suiza una y otra vez.

Kunstmann Kneipe

Uno de los bares en Plaza Ñuñoa más nuevos es esta sucursal de Kunstmann Kneipe, el conocido bar de Valdivia y que en Santiago ya tenía uno en el barrio Bellavista.

Acá se instaló con toda su tradición alemana, desde los crudos hasta su torta sacher, y por supuesto, con sus cervezas que ya son una institución en el sur.

Tienen todas las variedades de Kunstmann en schop, entre ellas sus experimentales, además de cuatro invitadas, que le aportan variedad a su oferta cervecera.

