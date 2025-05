Guía para saber dónde están los mejores piscos sour

¿Qué debe tener un buen pisco sour?

Le preguntamos al conocido bartender Miguel González Larraguibel, más conocido como "Maldito Barman", quien ha armado varias cartas de tragos en Santiago y quien explicó el "desde" de un buen pisco sour.

Son tres los elementos los que no deben faltar en esta preparación: el pisco, por supuesto, la goma y el limón y cada una de ellas tiene su debida proporción: tres partes de pisco (tres medidas) por una de limón y una de goma (que puede ser neutra o con un toque de canela).

Y es mucho mejor usar goma, explica González, porque es una medida más exacta que el azúcar, pues lo que es una cucharadita para uno, no lo es para otros.

Por otro lado, saber elegir los limones es un aspecto no menor. Puede ser amarillo o sutil, pero lo importante es no exprimirlo hasta el último, para no romper la fibra y no llegar hasta el alvéolo, que es la parte blanca y amarga. Así, se evite que se oxide.

En cuando al destilado debe ser de calidad premium, que no sólo evita que duela la cabeza, sino que se siente al probarlo.

Y velar porque todas las condiciones anteriores se cumplan perderá sentido si quien lo sirve, no procura llevar a la mesa una preparación bien helada. Porque no se le puede estar agregando hielo a cada instante a este trago, entonces debe llegar lo suficientemente helado.

Hyatt Centric

psiscc.jpg la-tercera

Hyatt Centric

Inaugurado a fines de mayo de 2018, el hotel Hyatt Centric, abrió en pleno barrio financiero, en Enrique Foster casi en esquina Apoquindo, con un tranquilo restaurante en su primer piso.

Se llama Talbó y su carta de comida está asesorada por el chef del Baco, mientras que la de tragos la armó el mismo barman Miguel González.

Por eso, el pisco sour que probarás ahí es una mezcla interesante, hecha con un 80% de pisco en madera, un 20% de pisco sin madera. Eso más una clara de huevo, que lo hace más untuoso y sabor más redondo.

Queda perfecto con un tártato de salmón, que se prepara en forma muy similar al que se hace en el Baco, pues fue precisamente el dueño de ese restaurante francés de Providencia, el que asesoró esta carta.

Chipe Libre

Chipe-libre-sour-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

En el corazón del barrio Lastarria está Chipe Lipre, autodenominado la República Independiente del Pisco, una "nación" a medio camino de Chile y Perú donde este destilado es el rey. De hecho, ahí hay más de 100 etiquetas, entre chilenas y peruanas.

Y lo puedes tomar como se te ocurra: puro, en vuelos, macerado o en cócteles de autor o el siempre bienvenido sour.

En Chipe Libre puedes escoger entre seis variedades de sour, que cambian según el pisco que esocojas.

Eso sí, la receta es la misma de todos, la original del pisco sour, que se creó en el Hotel Morris, de Lima, y que lleva tres onzas de pisco, un onza de jugo de limón sutil, otra de goma, además de clara de huevo.

Si el sour te gusta intenso, pide uno hecho con el destilado peruano Tabernero. En cambio, si prefieres algo más suave y equilibrado no dudes en pedir el que se hace con pisco chileno Gobernador, con una irresistible espuma.

Cualquier que esocojas, acompáñalo con alguna de las entradas frescas, como el tiradito de camarón, que tiene tiene un toque thai porque además de rocoto lleva curry amarillo, maracuyá y frutos secos caramelizados ($ 7.600).

El Cántaro de Oro

sour-cantaro-de-oro.jpg la-tercera

Foto: Cántaro de Oro

Partamos por aclarar un punto: restaurantes peruanos en Chile hay muchos, pero pocos tan ricos como El Cántaro de Oro. El restaurante que abrió primero en Av. Independencia, y este año inauguró nuevo local en Av. Las Condes.

¿La razón? Detrás está la mano del chef Oscar Gómez, el mismo que estuvo en Astrid y Gastón, -uno de los primero restaurantes de mantel largo peruano en Chile-, trabajando codo a codo con Gastón Acurio, uno de los chefs más influyentes del mundo por su trabajo y puesta en valor de la cocina peruana.

De hecho en el Cántaro de Oro, encuentras mucho del sabor de Astrid y Gastón pero con precios más populares. Además de cuatro versiones de "sours", soñados.

Prueba uno "clásico" ($ 4.000), que es solo destilado tabernero, bien frutal, con limón sutil y goma casera. Tan rico que de seguro te arrepentirás por no haber pedido el "catedral" ($ 6.900), bastante más grande.

Otro buenisimo es el "maracuyá sour" ($ 4.200) que es la misma preparación pero con maracuyá natural, resulta simplemente adictivo.

Acompáñalo con los “tequeños” ($ 4.600) que son rollitos de masas crocantes, rellenos de jugoso lomo saltado o la “degustación de causa” ($ 8.500) de papa amarilla y rellenos de pollo; un pulpo suave y en su punto; camarón y atún.

La Mar

Sour-LA-MAR.jpg la-tercera

Foto: La Mar

En La Mar, la cebichería peruana de Nueva Costanera, encuentras uno de los "sours" ($ 6.400) más peligrosos de la capital.

La razón es que se hace con una mezcla de destilado acholado, bien aromático, con otro de uva quebranta, más alcohólica, además de goma casera, y jugo de limón piurano, uno peruano, que es un tanto menos agrio que el sutil. El resultado es una delicia, que bien helado, es simplemente adictivo.

Y que puedes pedir en versión catedral ($ 8.800), es decir, tamaño extra grande.

Acompáñalo con uno de los cebiches como el "caleta" ($ 13.800), que va con la pesca del día, camarón, pulpo y pejerrey, más una leche de tigre de sabor bien intenso.

Siam Thai

Siam-Thai-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Poco a poco, la oferta bohemia del barrio Italia se ha ido diversificando y hoy en sus calles encuentras bares de todos los estilos, desde especialistas en cervezas artesanales hasta otros de influencia tex-mex.

Inluso hay uno thai, el Siam Thai, el restobar que abrió hace poco junto al restaurante del mismo nombre.

Es un pequeño local estiloso, donde siempre suena buena música y con un escenario al fondo donde se pueden ver con frecuencia rutinas de stand up comedy.

Sus cócteles son de los mejores que probarás en el barrio y su encanto está en el toque tailandés que le da su barman.

Esa es la gracia de su "The artesian siam sour" ($ 4.500), uno preparado con pisco doble destilado de 40°, con maracuyá, limón, syrup de especias, jengibre y pimienta rosa, que la da un exquisito picor. Tan rico eso, que de seguro te darán ganas de pedir un segundo y hasta un tercero.

Para disfrutar este sour de inspiración thai, puedes pedir una opción para picar, la "tabla Siam Thai" ($ 9.950), con delicias asiáticas como brochetas satay de pollo, camarones apanados, rolls thais más tres tipos de salsa.

Rishtedar

pisco-risk-ok.jpg la-tercera

Rishtedar

Es curiosamente de la barra de un restaurante de comida de la India y de las manos de un boliviano, desde donde salen de los buenos piscos sour peruanos de la capital.

En el Rishtedar de Vitacura es Julio César Lino quien los prepara y con medidas que respeta a rajatabla: tres de pisco, una de limón de pica y una de goma, la que él mismo prepara en el local.

Y para que salgan de su barra esos pisco sour tan equilibrados, él tiene sus requisitos: los limones de pica que le traigan estén maduros y que el pisco sea Queirolo Acholado, peruano, de 42° A, de aromas intensos con notas de flores blancas, higos y guindones y que en boca es agradable y complejo.

Otra de los pasos que no perdona Julio es que exprime el limón al momento de hacer el pisco sour, aunque sean 7 u 8 litros los que salgan por las noches de los viernes y sábado. Eso, y colarlo dos veces para que no queden residuos.

Por otro lado, al momento de prepararlo echa cinco cubos grandes de hielo en la coctelera y siempre evitando que se derritan demasiado para que no afecte la consistencia cremosa del pisco sour.

¿En qué formatos los va sacando? Normal, de 230 cc ($ 4.500) y catedral, de 450 cc ($ 8.990).

Destilería Pisco Mistral

Destilería-Mistral-ok.jpg la-tercera

Foto: Destilería Pisco Mistral

¿Un sour recomendable en el lugar donde nace el pisco? El de la Destilería Pisco Mistral, ubicada en el centro del pueblito de Pisco Elqui, en el corazón del valle elquino.

Ahí, además de una planta que se puede recorrer para conocer el proceso de fabricación de este destilado, hay una restaurante de estilo rústico, al aire libre, muy al estilo del Valle de Elqui.

Tiene varias cosas buenas, entre ellas una vista a los cerros que relaja, y sus sour que, por supuesto, se hace con pisco de la casa, una mezcla de Mistral de 35° y otro de 46°, y en su punto justo, ni muy dulce ni muy fuerte.

Puedes pedir el tradicional ($ 3.000) o algunas de sus variedades con sabor ($ 3.500) si es que quieres disfrutar algunos con un toque local.

Es casi un pecado pasear por el valle y no sentarse a beber un pisco sour de papaya, el fruto más popular en la zona. ¿Alguno con un sabor más conocido? El de menta jengibre.

Hotel Tierra Atacama

Atacama-Sour-OK.jpg la-tercera

Hotel Tierra Atacama

Los pueblos del Altiplano saben mucho de rica-rica, una hierba que crece por allá y que se utiliza para efectos medicinales, pero también en algunos platos.

Hay varios lugares que la están incorporando a la coctelería, por sus agradables notas parecidas a la menta y también con algo cítrico.

En el bar del hotel Tierra Atacama, a 20 minutos del centro de San Pedro, hacen un pisco sour con sus aromas y sabores, usando un destilado que se macera por horas con la hierba adentro, con tallo y todo para que penetre bien.

Lleva dos partes de ese pisco macerado, una de limón sutil y una de goma casera que hacen ahí mismo. Pídelo como "Atacama sour", escoje una mesa con vista al volcán Licancabur y siéntate a disfrutar ($ 5.000).

Tierra Norteña

Pisco-sour.jpg la-tercera

Tierra Norteña

En este ranking no podía faltar un sour peruano. El de Tierra Norteña, un restaurante pequeñito —con unas 10 mesas, casi siempre llenas— que está en Rosas con Av. Brasil, hacen uno muy bueno, más si se hace la ecuación precio/calidad: vale $ 3.500 el de tamaño normal y $ 5.500 el catedral.

Ahí lo preparan con un destilado hecho con uvas de la variedad "quebranta", con buen cuerpo y aromático, perfecto para coctelería.

Para acompañar, va bien con un "cebiche de reineta", siempre fresca ($ 8.200), o con un jugoso y contundente "lomo saltado" ($ 8.900).