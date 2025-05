Helado de melón con vino, la receta veraniega que debes probar en El Taller

El Taller, local que hace unos meses fue reconocido como la tercera mejor heladería de Latinoamérica según The World’s 50 Best Ice Cream Parlors de la prestigiosa web The Daily Meal, sacó para este verano una receta tentadora y refrescante: helado de melón con vino.

Ahí toman el vino blanco y lo reducen, para que pierda sus facultades tan embriagadoras, pero conserve su sabor. Luego, se junta con melón tuna seleccionado y bien maduro.

Todo se mezcla en las máquinas italianas del lugar y se le agrega algo de agua y azúcar. Mediante agitación mecánica y frío, se obtiene un helado refrescante, ideal para esta época, con la untuosidad perfecta para que se deshaga en la boca.

Lo mejor de todo es que es apto para intolerantes a la lactosa, celíacos y veganos.

Ojo, que ahí encuentras otros sabores igual de originales, como el de Negrita, el de peras al vino tinto, el de chicha de manzana, el de chirimoya alegre y el de maní confitado, entre otros ($ 2.300 el simple, $ 2.900 el barquillo doble).

