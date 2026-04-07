Detienen a estudiante por amenaza de tiroteo en liceo de Villarrica: la realizó en página de “confesiones” en Instagram

Una estudiante de 18 años fue detenida y formalizada por amenazas simples contra la comunidad del Liceo Bicentenario Politécnico de Villarrica.

Una estudiante de 18 años del Liceo Bicentenario Politécnico de Villarrica, en la Región de La Araucanía, fue detenida y formalizada por proferir amenazas contra la comunidad estudiantil, que incluían un presunto tiroteo programado para este martes 7 de abril.

La intimidación se realizó a través de Instagram, mediante un perfil de “confesiones”, donde la joven advirtió sobre el ataque con armas de fuego, mencionando incluso un fusil de alto calibre, como un AK-47.

Ante esto, la Fiscalía Regional de La Araucanía realizó una serie de diligencias junto al OS-9 de Carabineros, que permitieron la identificación y detención de la estudiante, quien administraba la cuenta desde donde se difundieron las amenazas.

La abogada Karla Espinoza, de la Fiscalía de La Araucanía, detalló que “se identificó y detuvo a la presunta responsable, una alumna de 18, del cuarto medio del mismo establecimiento, la que fue formalizada por el delito de amenazas simples”.

Durante la audiencia de formalización, se expuso que la joven era quien controlaba el perfil y administraba el contenido que se publicaba.

El tribunal dejó en libertad a la estudiante, pero decretó su arraigo nacional y la prohibición de acceder a la cuenta de redes sociales desde la cual se realizaron las amenazas a la comunidad escolar.

Desde el Ministerio Público recordaron que “una conducta realizada en redes sociales o de forma anónima puede ser considerada delito cuando genera temor en la comunidad o afecta la seguridad de un establecimiento educacional”.