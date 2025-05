La Argentina Pizzería: el tesoro de la pizza porteña desembarca en La Florida

La Argentina Pizzería es uno de esos tesoros y picadas que probablemente conoces.

El local bien porteño que abrió a principios de 2018 Juan Manuel Pena Passaro en barrio Italia y que ha permanecido con su sello y calidad intacta.

La-argentina-Pizzería-10-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Ahora abrió un segundo local, esta vez en Mercado del 14 el nuevo espacio de Mallplaza Vespucio que se ubica en el primer piso y que replica el modelo que la cadena ya implementó con éxito en recintos como en Mallplaza Buenavista, en Barranquilla, Colombia.

De hecho, se llama así por la emblemática ubicación de este centro comercial en La Florida, el paradero 14 de Av. Vicuña Mackenna.

La-Argentina-Pizzería-6-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Un espacio que suma ya 17 propuestas gastronómicas y en cuya en una fase inicial, contó con la asesoría de Mercedes Cuadra y Juan Pablo Mellado, chef que actualmente encuentras a cargo de la nueva versión de Ciro's en el barrio El Golf.

Así, en Mercado del 14, al igual que La Argentina Pizzería te encuentras con locales que por primera vez se instalan en este formato, como CuracaRibs.

También El Hoyo, el emblemático local con más de 100 años de tradición en Estación Central, cuna del terremoto y famoso por su pernil.

La Argentina Pizzería en Mercado del 14

La-Argentina-Pizzería-7-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

En el caso de La Argentina Pizzería, su nuevo local tiene todo lo que lo ha convertido en uno de tus favoritos.

Es decir, la pizza de masa gruesa y crocante, hecha al estilo de la que se come en el famoso local El Cuartito, en Buenos Aires.

La que soporte el cerca de medio kilo de mozzarella, “la muzza” que lleva encima, tal como la hacían sus abuelos italianos de "Juanma"–Giovanni y Laureta– cuando llegaron a Buenos Aires en 1949.

La-Argentina-Pizzería-3-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Acá puedes probar la muzzarella, la legendaria "muzza", con una base de salsa de tomates, mas 400 gramos de queso muzzarella, aceitunas y chimi, desde $ 2.200 el trozo; o si prefieres $ 12.500 la pizza grande.

Mucho mejor si le sumas más ingredientes a tu muzza, como provolone, tomates secos y rúcula ($ 22.600 la pizza grande, para seis personas aproximadamente); o jamón y morrón ($ 18.600 la pizza grande).

La-Argentina-Pizzería-8-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Además de las fugazzas queso, que tienen una base de cebolla y queso muzzarella, que puedes pedir al corte ($ 2.200); o en tamaño grande ($ 12.500) por ejemplo.

Otra opción es que pruebes las alternativas veganas, como la de espinaca, alcachofa y rúcula, que puedes pedir también por corte ($ 2.600) o grande ($ 12.800).

Postres de antología

La-Argentina-Pizzería-9-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Y si pensabas que no hay nada más goloso que sus pizzas, es que no has probado los postres de La Argentina Pizzería.

Como el flan mixto ($ 4.500), que es una maravilla bien casera, con caramelo, dulce de leche y crema.

Además de los panqueques con dulce de leche ($ 4.000).

La-Argentina-Pizzería-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Y si de verdad eres un dulcero de corazón, prueba la tarantela de manzana mixta ($ 5.500), húmeda, deliciosa, que viene con caramelo, dulce de leche y crema.