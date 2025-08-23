El invierno y un termómetro cercano a los 0°C en Santiago pueden devolverte hasta rituales impensados. A veces el frío habla y La Dulcería Apoquindo se llama la excusa perfecta para contestar con una tarde de tomar té y compartir unos pasteles.

La tienda se especializa en tortas, galletas y brownies , con un manjar artesanal que recuerda el crepitar de un fuego en el living de la abuela.

Para comenzar, probamos un puñado de alfajorcitos de maicena (ref. $6.900), rellenos de manjar blanco artesanal y tan suaves como el calor de hogar. Son ideales para abrir la tarde antes de continuar con una tira trilogía chocolate frambuesa (ref. $24.000), que es un bizcocho húmedo de cacao amargo relleno con capas de chocolate crocante, ganache de chocolate bitter, el mencionado manjar artesanal y una delicada salsa de frambuesas.

Según cuentan, La Dulcería Apoquindo nace en 2018 . Tras vender Varsovienne, los hermanos deciden volver a emprender y, al conocer que Galletas Apoquindo estaba a la venta, concretan el proyecto entre recuerdos de las conocidas galletas de barquillo Amor.

Operan en “modo clan” con la matriarca, Mercedes Ignacia Pérez (86), a la cabeza; Horacio Cisternas (62) y Felipe (58), a cargo de la gestión; y las hermanas Catalina (67) y Mercedes Ignacia (65), amantes de la pastelería, con Cata liderando el desarrollo de productos.

Partieron con el local de Las Condes (que está a pasos del Alto Las Condes en Gilberto Fuenzalida 151, Local 39), y sumaron Lo Barnechea (El Rodeo 12850, Local 69), Peñalolén (Av. Consistorial 3349, Local 3) y Concón (Av. Blanca Estela 2095, Local 19), aunque su fuerte es la venta online a través de ladulceriaapoquindo.cl.

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Para probar

La Dulcería Apoquindo elabora pastelería fina y dulces chilenos para regalar y celebrar. Entre los más vendidos destacan el Crocante de frambuesa (15–20 porciones; merengue con almendra, manjar, crema y frambuesa), la Torta de milhojas (15–20 porciones; láminas de milhoja con manjar casero) y el Tres leches (15 porciones; relleno con manjar artesanal y cubierto con merengue).

Si tus cercanos son del tipo “No quiero, pero dame un poquito”, te recomendamos la caja de brownies - blondies surtidos (ref. $17.000), con varios sabores desde nutella y caramelo salado hasta manzana canela y mantequilla de maní , ideales para una sobremesa en familia.

Ahora, si de plano les gusta el dulce y además hace frío, un imperdible de La Dulcería Apoquindo es una torta de merengue crocante con almendras , manjar blanco artesanal, crema y frambuesas (ref. $34.000).

La Dulcería Apoquindo cuenta con envíos a domicilio en su sitio web y las novedades las muestran a través de Instagram.