16 lugares en Santiago para ir de brunch: la combinación perfecta entre desayuno y almuerzo

¿Anoche la fiesta fue larga, los tragos muchos, el baile hasta abajo y las risas terminaron al amanecer? ¿O simplemente te dormiste tarde y despertaste ídem, justo a la hora en que desayunar parece ridículo pero almorzar es todavía pronto? Nada mejor, en esas condiciones tan findesemaneras, que ir por un brunch, esa comida que mezcla lo mejor del breakfast con la abundancia del lunch.

Aunque lo puedes hacer en casa, para que resulte una fiesta, llena de opciones saladas y dulces, frescas y recién hechas, nada mejor para borrar las huellas de la noche que salir a servirse un brunch afuera. ¿Dónde? Acá hay 16 opciones en Santiago, ideales para compartir, que te harán recuperar el espíritu.

Malva-Loca-6-ok-.jpg la-tercera

Foto: Renzo Procaccio

Malva Loca es el gastrobar que abrió en 2021 en CV galería en Vitacura, a cargo de Renzo Tissinetti, acaba de inaugurar una carta de brunch, que funciona sólo los sábados, de 11 AM a 4.30 PM.

La gracia es que tú eliges la modalidad: sin sed ($28.500 por persona), o con sed ($43.500 por persona), que incluye un all you can drink, es decir, puedes tomarte todos los cócteles de la carta de brunch que quieras, como Martini con soda; espumante; pisco sour; sangría o mimosa, que es espumante con jugo de naranja.

malva-loca-6-listo-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Independiente de si quieres incluir o no coctelería, la experiencia parte con una cortesía, dobladitas con mantequilla y mermelada casera, todo con un toque propio, más queque de naranja y café.

Siguiendo con un plato del primer tiempo a tu elección, que pueden ser tostadas francesas, con miel de maple, frutillas y zucaritas; o huevos benedictinos, en pan brioche, con pastrami, palta y holandesa de miso, por ejemplo.

Y, un segundo tiempo, en el que puedes elegir la Milanesa Don Leo, con huevo pochado y mantequilla de jamón ibérico; o la Lasaña vegana, con berenjenas, tomates asados y queso vegano.

Además de una opción dulce, que pueden ser Palmeritas con manjar; o una Cookie con maní y plátano caramelizado.

También puedes pedir platos sueltos de la carta, si prefieres.

Batar-1-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Batârd es el local que encuentras en Av. Tobalaba con Azucenas, muy cerca de Av. Pocuro. A cargo de Matías Gattas, publicista, y aficionado al pan de masa madre, junto a su pareja, la diseñadora Magdalena Torres.

Se trata de uno con terraza y pet friendly, donde además de poder comprar el pancito que les ha dado fama, puedes tentarte con sus opciones de desayuno, brunch, ensaladas, pizzas y picoteos.

Batard-6-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Si de brunch se trata, prueba las Tostadas Francesas ($7.290), que se hacen con el pan brioche de la casa, cubiertas de frutos rojos, syrup de maple y azúcar flor. O los Devon pancakes ($6.990), panqueques con salsa de frutos rojos al vino tinto y batido de queso crema.

También el Brioche revuelto ($8.200), relleno de huevo revuelto, queso cheddar, tocino, ciboulette y salsa de la casa, que puedes acompañar del Espresso Honney ($4.400), con dos cargas de café, agua con gas y miel de abeja.

Recreo-con-Hambre-2-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Si eres de los que todavía no se convence del todo de salir por un brunch, Recreo con Hambre, es uno de esos lugares que podría hacerte cambiar de opinión. O incluso generarte una nueva adicción.

Te hablamos de un local que queda prácticamente escondido en la calle Nicolás Gogol de Vitacura, a cargo del cocinero Felipe González Inostroza y de Asunción Pimentel, una crack del pancito y el dulce.

Su gracia es que todo, desde el pan brioche hasta el pastrami, se hace ahí mismo. Imposible no tentarse con esa vitrina de dulces, esa delicia de Canelé ($2.000), bizcocho pequeño de vainilla, suave, aireado por dentro y caramelizado por fuera. O la cremosa Tarta de Chocolate ($3.800) que, ojo, es vegana.

Recreo-con-Hambre-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Por supuesto tiene una carta de brunch, que funciona de lunes a sábado, de 10 AM a 4 PM, y los domingos 10 AM a 3 PM.

Ahí encuentras desde un glorioso Ave Palta ($6.500), en molde de pan brioche y con paltita laminada, hasta los infaltables huevos benedictinos. Hay unos con Pastrami ($9.750), que vienen con un huevo mollet, de esos que explota la yema apenas los tocas, sobre palta laminada y tostada de pan brioche con salsa holandesa.

También tostadas francesas ($7.200), de pan brioche casero, remojado en el tradicional batido de leche y huevos, que luego se lleva al sartén y se sirve con fruta, miel de melón del Maule o syrup de maple.

Y aunque no tiene patente de alcoholes, sí puedes pedir mocktails, como el gingerina ($4.300), de jugo de mandarina, ginger beer, agua de miel de manzanilla y jengibre. el mocktail mule ($4.300), de jugo de limón, hojas de menta, ginger beer y agua.

Buriana

Buriana-Ok-.jpg la-tercera

Foto: Buriana

Ojo que este Brunch funciona sólo los domingos, de 1 PM a 5 PM. Te hablamos de Buriana el restaurante con amplia terraza, bar y cocina a la vista, que abrió en Av. Alonso de Córdova, donde los domingos, encuentras un Brunch a la italiana.

Es decir, un menú ($35.000 sin bebestibles) de cuatro tiempos, que parte con un Buffet di Antipasti, en el que podrás probar y repetirte cuantas veces quieras la focaccia, charcutería y quesos italianos, además de platos típicos como arancini, croquetas de arroz frito o el Vitello Tonnato.

Buriana-9-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

De segundo, hay pastas, las que van cambiando cada semana, de las cuáles podrás probar dos opciones. El tercer tiempo es de carnes y pescados, más por supuesto, el postre, Gelato Fior di Latte con nueces y amarenas italianas.

n cuanto a los bebestibles, tienes la posibilidad de pedir Open Bar ($ 30.000), y probar todos los cocktails que quieras, dentro de opciones que incluyen Limoncello Spritz, Negroni, Sangría blanca, Bloody Mary, Espresso Martini, Pisco Sour, vinos y jugos por ejemplo.

También puedes pedir a la carta.

Nolia-9-ok.jpg la-tercera

Foto: Nolia

En medio de un tranquilo barrio residencial en Vitacura, a pasos del Estadio Croata, abrió hace muy poco Nolia.

Un restaurante que se instaló en una casa de los años 70, con una agradable terraza. Tiene juegos para niños, es pet friendly su oferta es variada, con desayunos, almuerzos y cafetería.

Además de brunch todo los días, disponible desde la apertura hasta al almuerzo y que vas armando a tu gusto con diferentes preparaciones.

Un imperdible a esa hora son los huevos, que puedes probar revueltos con tostadas ($5.900), por ejemplo, o benedictinos ($10.900), en tostada, con salsa holandesa y proteína a elección, quede puede ser salmón ahumado o pastrami.

Huevos que puedes acompañar de un espresso ($2.900) o un jugo detox ($4.900) de pepino, espinaca, albahaca y piña.

Otra deliciosa alternativa para el brunch son sus salados. Hay tostadas y sanguchitos, como del croissant con jamón y queso mantecoso ($7.900) o de ave palta en pan de miga ($5.900).

Y como no puede faltar el dulce en el brunch, hay tentaciones como brownie sin azúcar ($3.900) y tortas bien golosas, como la Torta Juana ($5.900), una maravilla de fudge de chocolate y manjar blanco y cubierta de merengue italiano.

Caos-Comedor-Cafe-12-ok-.jpg la-tercera

Foto: Mario Téllez

Caos Comedor Café acaba de abrir en la calle Santa Beatriz, en Providencia, y te aseguramos que cuando lo pruebes se convertirá en uno de tus favoritos.

Eso, porque lo que encuentras en este pequeño local con barra de café de especialidad es la cocina de Simón Delgado y Gabriella Lavin, quienes luego de trabajar en el gastrobar Demencia, se independizaron.

Acá, ofrecen pastas,bollería, pancito y platos de autor, todo hecho en el día, ahí mismo.

Es más, Gabriella, también trabajó en la Popular Pizza y Pan, por lo que podrás imaginarte lo que es esa maravilla de bollería, que cambia día a día, o las opciones de desayuno y brunch, que son sin horario.

Así, puedes probar por ejemplo, la panera, con una selección de distintos pancitos del día, que puedes acompañar de huevos a la copa y salsa holandesa ($7.000). O de huevos fritos con chorizo y pomodoro ($8.600), por ejemplo.

Además de sánguches como el de Ave pimentón ($7.000), que es una delicia de pollo, mayonesa y pimentón rojo asado, que viene en un pan Hokkaido, de molde, al estilo japonés, que es extremadamente esponjoso, como terciopelo en boca.

Demo-1.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Demo es un imperdible de la galería La Curtiembre, en el Persa Bio Bío, la galería de arte que se encuentra justo al centro del histórico Persa Víctor Manuel, más conocido como el “galpón de los anticuarios”.

Se trata del local de Pedro Chavarría, el chef que ha trabajado en restaurantes reconocidos, como Boragó y Quintonil, ese de Ciudad de México que ocupa el número 9 en la lista de The World 50 Best.

Acá sorprende con este café de especialidad y cocina de mercado, con platos que cambian cada semana, con no más de tres ingredientes, la mayoría comprados a pequeños productores o en el mismo barrio. Cocina creativa y deliciosa, que puedes probar en formato brunch o menú de almuerzo.

Demo-2-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

De hecho, fue elegido como un 50 Best Discovery, lugar para no perderse o que hay que tener en mente según el listado.

Ojo que aquí el brunch ($23.500) funciona hasta la 12.30 PM y es sólo por orden de llegada. La gracia es que lo incluye todo y más.

Es decir, una porción de pan de masa madre, palta, huevo pochado y mantequilla, jugo del día, té o café.

También un plato de fondo que, como te contábamos cambia cada semana, y puede ser linguine con salsa de mariscos y la pesca del día o un arroz cremoso de betarraga y falafel.

Otra alternativa, son los Sorrentinos de Zapallo camote y espuma de coliflor ahumada.

Además de un postre, como sopaipillas con chancaca o crema volteada, por ejemplo.

Ahora también puedes pedir una copa de vino, como el Chenin Blanc de Glup ($ 4.500), del valle Longaví; o el Pinot Noir del Pour Ma Goule ($4.500), del Valle de Itata.

El-Bohio-9-ok.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

El Bohío es el restaurante estacional del hotel Sheraton Santiago y que funciona exclusivamente durante la temporada de primavera y verano.

Un lugar con un entorno único, ya que se encuentra rodeado por el parque del hotel y junto a la icónica pisicina.

Abre de lunes a domingo y con diferentres opciones, varias de ellas son en formato buffet, como el brunch, que funciona los domingos, de 1 PM a 4 PM.

El valores de $59.900 por adulto y hay 50% de descuento para niños de hasta 12 años.

Lo mejor de todo es que el precio incluye los bebestibles, que puedes pedir todas las veces que quieras y entre los que hay bebidas, jugos naturales, de mango-piña, por ejemplo, vinos y espumantes.

Además de aperitivos, como Aperol Spritz y pisco sour, ideales para comenzar la experiencia y beber disfrutando la vista de la piscina.

Para comer encuentras estaciones con carnes y pescados a la parrilla, mariscos frescos, guarniciones, quesos, fiambres y postres, y te puedes repetir cuantas veces quieras.

eggy-13-listo-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Si eres fan del huevito, entonces no te puedes perder de probar este cafetería de Providencia, pequeñita, a pasos del Metro Manuel Montt y donde el protagonista es el huevo.

Aunque no cualquiera, sino los de La Castellana, que son de gallinas libres de jaulas y sustentables.

Es más, funciona de lunes a domingo, hasta las 2 PM, por lo que la puedes disfrutar al desayuno Brunch, en distintas versiones: revueltos, fritos, pochados, en omelette y hasta en irresistibles sánguches, y acompañar de jugo natural, más café de especialidad.

eggy-entrada-listo-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

¿Los favoritos? Shakshuka ($8.600), dos huevos pochados en salsa de tomate natural, con pimentones, cebolla y especies, palta y queso feta. Todo en una paila, con tostadas para untar. También el Eggy pochado ($7.900), que llega sobre una tostada con palta, mix de hojas verdes y tomates cherry salteados.

O el crosaneggy ($6.800), un croissant relleno con dos huevos batidos, ciboulette, palta o queso, si es que prefieres los sánguches.

Además, hay jugo de fruta del día ($3.000), que es 100% de fruta natural y dulces como el brownie ($ 2.200) o la galleta red velvet ($ 2.500).

Mirlo-11-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Mirlo es la cafetería de especialidad y pastelería artesanal que abrió en 2019 en una antigua casona en Eliodoro Yáñez, a cargo de Gabriela Medina, nutricionista de profesión quien cocina y atiende junto a su familia.

Todo se hace ahí mismo, por lo que te advertimos no es un lugar para ir apurado. Vale la pena en todo caso, por que lo que ahí prima, son ingredientes de temporada, frutas y hierbas de la estación por ejemplo.

Es más, apuntan a opciones de desayuno, brunch, once e incluso alternativas para vegetarianos y veganos.

Mirlo-9-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Como te contábamos, todo se hace ahí, incluso el pan que usan en sus sándwiches, como el es($9.000), que es una deliciosa focaccia, con pesto de albahaca, ricotta, pimentón asado, berenjena grillada y tomates.

Además de una pastelería que de seguro te quitará el sueño, con una carta que varía diariamente, por lo que puedes acercarte y preguntar en el mesón por las medialunas, hechas con mantequilla, harina integral y almíbar.

También por sus imperdibles profiterol, los mejores de Santiago, de masa delgadita, crujiente, ligera y rellenos de crema de vainilla.

Mirlo-13-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Y, que puedes combinar con opciones de desayuno y brunch que funcionan durante todo el día, como la Tostada Francesa ($7.700), que es un pan brioche con syrup de la casa, yogurt griego y fruta de la estación; o las Tostadas con palta y huevo ($7.000), que puedes pedir frito o pochado, con salsa de yogurt y hierbas.

La-Popular-Pizza-y-Pan-Brunch-1-ok-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Si hablamos de masa madre, de ese pancito más ácido y aireado, La Popular Pizza y Pan, en versión pizza y pan, tal cual dice su nombre, es el centro de peregrinación. Te hablamos de los locales que encuentras en Av. Bilbao e Infante. Más uno sin mesas, sólo para comprar pan recién inaugurado en Av. Colón.

Y, donde puedes tentarte con brunch, en los locales de Bilbao e Infante, ojo, el segundo es más grande y la carta es más extensa.

La-Popular-Pizza-y-Pan-pizza-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

De hecho, acaban de cambiarla, y se disfruta a cualquier hora del día. Por lo que si se trata de las novedades a la hora del brunch, tiéntate con el cuarto de hogaza de pan, horneada en el lugar, ($5.500), y acompañada de huevitos revueltos; que también puedes pedir además con palta ($6.500).

Otra alternativa, es el Hummus de garbanzos ($9.000), crocantes, con salsa tahína, zucchini y cherrys asados, ensaladilla con tomatitos y pimentones; o las Albóndigas de carne (11.000), que son una delicia, al estilo de las de la abuela Hilda, de vacuno y cerdo, con tuco, pesto, ricota y parmesano.

También croissant ($6.900), con mozzarella y jamón por ejemplo; o la Granola ($ 5.400), que es casera, viene con yogurt natural, y tres tipos de frutas de la estación.

Además de sus pizzas, como la Margarita Fior de Latte ($ 11.200), con salsa pomodoro, mozzarella fresca, albahaca, pecorino y aceite de oliva; o la Tocino y huevos ($ 11.800), que lleva además mozzarella y cebolla caramelizada.

Y, ojo que no sólo te puedes tentar con su café de especialidad, también hay cocteles, como Mimosa ($ 4.200) o Gin Tónic ($ 8.900).

Puelo Café

Puelo-Brunch-listo-.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Puelo, es un café de especialidad en las Las Catalpas, en Vitacura, con una agradable terraza interior y una carta de cocina saludable y consciente, donde encuentras deliciosas opciones de brunch.

Es más, hay alternativas de menú completo, como Brunch del Sur ($ 22.500), que viene con tostadas benedictinas, un açai bowl, el café de especialidad que elijas y un jugo de naranjas recién exprimido. También le puedes agregar un coctel, como Mimosa ($ 6.000); o Spritz ($ 6.000), por ejemplo.

Puelo-acai-listo-.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Otra alternativa es que te tientes con el New Brunch ($ 20.000) que viene con un Bagel de amapolas, acompañado de dos huevos fritos, tomates confitados, champiñones salteados, bolitas de queso crema y sésamo, jamón serrano y papas duquesas.

También que lo armes a tu gusto, con platos como el Shakshuka ($ 12.000), uno ideal para compartir, que lleva una base de pomodoro casero, cherrys confitados, mozarella, huevos y albahaca fresca, acompañado de pan de masa madre.

W-Brunch-8-ok.jpg la-tercera

Foto: W Santiago

Si buscas un brunch en Santiago con opciones variadas y deliciosas puedes ir hasta el hotel W Santiago.

Y es que ahí se acaba de renovar el tradicional brunch dominical en el restaurante NoSo, el que encuentras todos los domingos, de 10 AM a 2 PM.

Tiene un valor de $32.900 por persona y de $15.900 para niños y niñas de seis a 12 años, e incluye bebestibles, puedes repetirte cuantas veces quieras y no tiene límite de tiempo.

Así, puedes partir el domingo disfrutando de diferentes platos y preparaciones típicas del desayuno y del almuerzo, desde sándwiches y huevos benedictinos hasta ensaladas, sopas y cremas.

W-Brunch-5-ok.jpg la-tercera

Foto: W Santiago

Además, varias de ellas las encuentras en formato buffet, en estaciones de platos fríos y calientes y que puedes probar libremente, como quesos, fiambres, panes, fruta fresca, ensaladas, pescados, sopas y bollería.

Mientras que entre los platos a la carta que están incluidos dentro del precio hay huevos benedectinos en distintas variedades, sándwiches y tostadas francesas.

Y para beber encuentras té, café, jugos, espumante, mimosa y cócteles sin alcohol, como uno de piña con ginger beer.

Aligot-1-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Aligot es el restaurante de cocina francesa que abrió en 2019 en Isidora Goyenechea, en el barrio El Golf. El mismo que tiene el sello del equipo del restaurante Baco, el local de Providencia liderado por el francés Frédéric Le Baux.

Y, donde de lunes a domingo, hay desayuno desde las 7.30 AM, por lo que perfectamente puedes armarte un brunch, con opciones como el Pan tostado con tomate ($ 4.000), baguette con tomate en cubos y albahaca cortada en tiritas; y Huevo pochado ($ 4.500), que viene sobre una tostada de pan brioche, jamón artesanal y tomate asado.

Aligot-3-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

También Omelette ($ 5.000), de queso, jamón o salmón, también si prefieres tomate, y que viene con baguette; o los Huevos fritos con saucisse ($ 7.000), embutido de carne picada artesanal.

Además Mix dulces ($ 4.000), con bollería de la casa, como sacristain, galleta brownie, mini canelle, galleta de almendras y madeleine.

Panera-rosa-desayuno-listo-.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

La calle Isidora Goyenechea, en el barrio El Golf, fue la elegida por la cadena argentina La Panera Rosa para abrir su primer local en Chile.

Y, que se caracteriza por su propuesta de pastelería artesanal, bien golosa que puedes probar en formatos como la Pink Tower ($ 32.900 para dos personas), que viene con dos infusiones, más dos limonadas de menta y jengibre, tostadas de jamón y queso; más tostadas con mantequilla y mermelada.

Todo eso, más budín de manzana o de limón; mini alfajor de chocolate; conito de dulce de leche, y la porción de torta que elijas, que puede ser la Helena por ejemplo, de bizcocho de chocolate, relleno de dulce de leche con mantecol y crema de chocolate blanco granizado, cubierta con un ganache de chocolate.

Me-Gusta-6-ok.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

A pasos del Metro Santa Isabel, en la calle Argomedo, hay una cafetería que es un verdadero secreto casi escondido. ¿Su nombre? Me Gusta.

Y decimos “casi escondido” porque se encuentra en una preciosa casona patrimonial remodelada, que es toda una joya arquitectónica en este sector donde abundan los grandes edificios.

Ahí se instaló esta cafetería familiar, atendida por sus dueñas, de ambiente acogedor, petfriendly y abierta las diversidades y disidencias.

Y eso que no hemos hablado de sus preparaciones, de sabor casero, la mayoría hechas en el lugar o por pequeños emprendedores amigos.

Como el pan de masa madre de sus sándwiches y tostadas, tan rico que querrás pedirles el dato; o los pasteles y tortas, entre las que hay opciones veganas.

¿Otra razón para conocerla? Que ahí están disponibles durante todo el día sus desayunos, almuerzos y brunch.

Así es que puedes pasar a cualquier hora y probar, por ejemplo su desayuno u once ($ 10.500), ideal también com brunch, que incluye una tostada en pan de masa madre de huevo y palta, un latte o tetera de té y un trozo de torta a elección.