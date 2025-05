La NASA transmitirá en vivo el eclipse solar total desde la Antártica

Eclipse solar pexels ok

La madrugada de este sábado 4 de diciembre de 2021 se producirá un esperado eclipse solar total, el último de este año.

También es el que cerrará la temporada de eclipses dentro del territorio chileno, luego de los comentados fenómenos astronómicos de 2019 en el norte y de 2020 en la Araucanía.

Y decimos en territorio nacional porque este nuevo eclipse se registrará en la Antártida, donde se encuentra una de las provincias de Chile.

"Por eso este finaliza la tríada de eclipses, que se registraron durante tres años consecutivos. Además, cada 375 años aproximadamente se repite un eclipse solar en el mismo lugar" explica el astrónomo del Museo Interactivo Mirador (MIM), Sergio Vásquez.

Un fenómeno astronómico que se producirá este sábado, alrededor de las 4.45 AM, con una duración de una hora y 45 minutos y que tendrá su franja de totalidad en la Antártida, es decir, la extensión de territorio donde el cielo se oscure por completo, cuando la Luna se sitúa entre el Sol y la Tierra.

Además, el astrónomo del MIM destaca otra particularidad de este eclipse: que se producirá de madrugada, pero en un continente donde en esta época el Sol no se esconde o lo hace por pocas horas. "Por eso ahí se apreciará como si estuviera de día", aclara el profesional.

Dónde verlo desde Chile

Lentes-Eclipse-OK.jpg la-tercera

Foto: Gentileza MIM

Vásquez agrega que el fenómeno no será visible desde el territorio chileno continental, ni siquiera desde Tierra del Fuego.

Sin embargo, si no quieres perdértelo puedes seguirlo a través de la transimisión online en vivo que tendrá la NASA, desde el glaciar Unión, donde estará una expedición científica.

Comenzará a la 3.30 AM de Chile y durará hasta las 5.37 AM. ¿Y a qué hora se producirá la totalidad de este eclipse solar? A las 4.44 AM.

Para verlo desde ingresar durante las horas señaladas al streaming oficial de la NASA.

Además, a modo de previa, este viernes 3, a las 5 PM, podrás sumarte a la transmisión que el MIM realizará a través de sus redes sociales y en la que participarán compatriotas que viven en la Base Naval Antártica Chilena.

Ahí no solo entregarán tipos para ver este fenómeno astronómico y datos interesantes relacionados, sino también conversarán sobre los modos de vida en este territorio polar.