Las películas de Netflix nominadas al Oscar que tienes que ver

Este martes 22 de enero se dieron a conocer las películas nominadas para los premios Oscar 2019 y, por primera vez, Netflix consiguió 13 nominaciones totales por Roma y La balada de Buster Scruggs.

¿Por qué hay que ver cada una? Acá te lo contamos.

Roma

Roma Carlos Somonte

Yalitza Aparicio como Cleo en Roma | Netflix

Luego de triunfar en la ceremonia de los Globos de Oro, donde consiguió los premios a Mejor Película Extranjera y Mejor Director, Roma sigue sumando reconocimientos.

De hecho, junto a The Favourite, es la película que más nominaciones obtuvo para los Oscar 2019, postulando en 10 categorías distintas.

Estas son: Mejor Película, Mejor Película Extranjera (México), Mejor Director (Alfonso Cuarón), Mejor Actriz (Yalitza Aparicio), Mejor Actriz de Reparto (Marina de Tavira), Mejor Guión Original, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Edición de Sonido, Mejor Fotografía y Mejor Diseño de Producción.

Es, sin duda, una de las películas favoritas de la crítica para llevarse los máximos reconocimientos... pero ¿Por qué?

Una razón determinante es su emotiva historia, inspirada en la biografía del mismísimo Cuarón. Eso le permite a la cinta arriesgarse a mostrar lo que sucedía en las familias acomodadas mexicanas de los años 1970 y 1971 y el complejo escenario político y social de la época.

En esta nota te contamos más motivos de por qué es una película imperdible.

Mira Roma acá.

La balada de Buster Scruggs

La balada de Buster Scruggs Películas Netflix 2018 la-tercera

La Balada de Buster Scruggs | Netflix

Aunque su estreno no consiguió generar el mismo fenómeno que Roma, esta película original de los hermanos Ethan y Joel Cohen —ganadores del Oscar por Fargo y Sin lugar para los débiles— es una joyita poco conocida en el catálogo de Netflix.

A los Oscar 2019 llega con tres nominaciones: a Mejor Guión Adaptado, Mejor Canción Original (When the cowboy trade his spurs for wings) y Mejor Diseño de Vestuario.

Aunque no son las categorías más importantes, estas nominaciones sirven como un pequeño reconocimiento al excelente trabajo realizado —sobre todo en los aspectos técnicos— en este western.

Hay varias razones para verla. La primera es por sus directores, los hermanos Cohen, que se atrevieron, por primera vez, a filmar una película complemante en digital (y no en análogo, como sus producciones anteriores).

En segundo lugar, por las impecables interpretaciones de un elenco formado por actores de la talla de Tim Blake Nelson, Liam Neeson y James Franco, que brillan en sus roles.

Otro motivo es que es muy entretenida y rápida de ver, porque está compuesta de 6 mini historias que lo único que tienen en común es estar ambientadas en el lejano oeste.

¿Más motivos? En esta nota te contamos todos los detalles sin spoilers.

Mira La balada de Buster Scruggs acá.