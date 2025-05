Las series más esperadas del segundo semestre 2018

Maniac

https://www.youtube.com/watch?v=lOP-E0Ds96Q

Los pocos adelantos que hemos visto de Maniac han causado gran expectación en el mundo seriéfilo. Con una historia que juega con la confusión y psicología del espectador, seguro será una de las favoritas de muchos.

Se trata del remake de una serie noruega de 2015, que ahora vuelve en su versión hollywoodense: la protagonizan Emma Stone —la estrella de La La Land— y Jonah Hill.

La serie original seguía la historia un hombre internado en una institución psiquiátrica, que en sus alucinaciones cree que su vida es perfecta. Se espera que la trama de esta miniserie de comedia negra sea similar, con Hill interpretando a un esquizofrénico.

Ojo, que su director es Cary Fukunaga, el mismo que dirigió la aclamada primera temporada de True Detective.

Este original de Netflix se estrena el 21 de septiembre.

Chilling Adventures of Sabrina

chilling-adventures-of-sabrina.jpg la-tercera

Serie Chilling Adventures of Sabrina

Sabrina Spellman y su gato Salem son personajes inolvidables de los años 90. La simpática bruja que nos encantó ahora vuelve, pero en una versión casi irreconocible.

A diferencia de la serie noventera, Chilling Adventures of Sabrina tiene un tono alineado con los cómics de la bruja adolescente. Mucho más oscuro y enfocado en la brujería, el terror y lo oculto.

Los creadores de la serie se inspiraron en películas como El bebé de Rosemary y El exorcista, así que sabemos qué esperar.

Esta nueva Sabrina, interpretada por Kiernan Shipka de Mad Men, tiene que explorar su naturaleza dual mientras se enfrenta a fuerzas malvadas y vive su adolescencia. Perfecto para los fans del terror y también para los nostálgicos de los 90.

La primera temporada se podrá ver en Netflix desde el 26 de octubre.

Homecoming

https://www.youtube.com/watch?v=qsUfdJ7eZ3w

Julia Roberts nunca había actuado en televisión… hasta ahora. Amazon consiguió que la actriz interpretara un personaje de la pantalla chica por primera vez: la asistente social Heidi Bergman en Homecoming.

Esta serie es una adaptación del postcast homónimo, que se transmitió en noviembre del 2016. Los mismos escritores asistieron en su adaptación a la televisión.

Al igual que el original, la serie se desarrolla en una institución gubernamental secreta, donde llegan soldados a recuperarse de los horrores y retomar la vida civil.

Su formato televisivo fue desarrollado en forma de thriller psicológico por Sam Esmail, el mismo que creó Mr. Robot.

Serán 30 capítulos divididos en dos temporadas. La primera se estrena el 2 de noviembre en Amazon, después de debutar en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Dogs of Berlin

https://www.youtube.com/watch?v=cow52dq0taM

Se habló mucho sobre Dark, la primera serie alemana producida para Netflix, y se espera que se repita la historia. A fines de este año saldrá la segunda producción de este tipo, Dogs of Berlin.

La serie de Christian Alvart cuenta la historia de dos detectives de la policía de Berlín, interpretados por Fahri Yardim y Felix Kramer.

El asesinato de una estrella de fútbol los obliga a hacer equipo, para poder enfrentarse a las actividades criminales del mundo subterráneo de Berlín y los posibles culpables: neonazis, fanáticos del fútbol o mafiosos alemanes.

La primera temporada se estrena en Netflix el 7 de diciembre.

Forever

https://www.youtube.com/watch?v=bagwg_tXlhc

Si te encanta la comedia, prepárate para Forever. Alan Yang y Matt Hubbard, ganadores del Emmy y veteranos de Parks and Recreation, traen una serie que promete risa e intriga.

No se ha revelado mucho sobre su trama, pero sabemos que sigue a un matrimonio de Riverside, California. Llevan 12 años viviendo en forma cómoda y aburrida, hasta que se van de viaje para hacer esquí y las cosas se ponen de cabeza.

Ojo con sus protagonistas, Fred Armisen y Maya Rudolph, ambos expertos en comedia que participaron en Saturday Night Live.

La serie tendrá ocho episodios y se estrena el 14 de septiembre en Amazon.

The Haunting of Hill House

https://www.youtube.com/watch?v=DGWXeeO1xug

Cuando The Haunting se estrenó en 1963, los espectadores de la época la encontraron terrorífica. Se espera que su adaptación para Netflix provoque lo mismo.

The Haunting of Hill Houseestá basada en una novela de horror gótico de 1959, de escrita por Shirley Jackson. Es considerada una de las mejores historias de fantasmas del siglo XX.

Cuenta la historia de un grupo de hermanos que vuelven a la casa donde crecieron, Hill House, que se convertiría en una famosa casa embrujada.

Ahí tienen que enfrentarse a fantasmas del pasado y también a tragedias.

La serie de 10 episodios se estrenará el 12 de octubre en Netflix.

The Kominsky Method

the-kominsky-method.jpg la-tercera

Serie The Kominsky Method

Si te gustan las series sitcom —comedia de situación—, seguro conoces a Chuck Lorre, veterano de la comedia. El creador de The Big Bang Theory y Two and a Half Men estrenará una nueva serie, esta vez con Netflix.

The Kominsky Methodsigue a Michael Douglas interpretando a Sandy Kominsky, un actor que fue exitoso por un breve periodo y que ahora trabaja como instructor de actuación.

Junto a su agente (Normal Newlander), pasa sus últimos años de vida en un Los Ángeles obsesionado con la juventud y la belleza.

Tendrá ocho episodios y se estrena el 16 de noviembre en Netflix.

The First

https://www.youtube.com/watch?v=ngl2W_VLp1o

Hulu no tiene muchas series originales, pero las que tiene son de alta calidad. Para qué hablar de The Handmaid’s Tale.

Su próximo estreno es The First, serie que marca el retorno de Beau Willimon, creador de House of Cards.

La serie de drama sigue a cinco astronautas liderados por Tom Hagerty (Sean Penn), quienes son seleccionados para investigar si es posible establecer colonias en Marte. Es una misión peligrosa, que implica mucho trabajo tanto físico como emocional.

Como muchas producciones del género, se espera que la serie sea un verdadero paraíso visual y que destaque por una cinematografía impactante.

Tendrá ocho capítulos que se podrán disfrutar en Hulu desde el 14 de septiembre.

Camping

https://www.youtube.com/watch?v=Z4iKjaKz4ZU

Si te gustó Girls, la serie de Lena Dunham sobre un grupo de veinteañeras en Nueva York, debes esperar por Camping.

Las creadoras de Girls volvieron con esta comedia a HBO, que es la adaptación de otra producción británica.

Jennifer Garner interpreta a Kathryn, quien quiere acampar para celebrar el cumpleaños número 45 de su esposo.

El matrimonio ya está en un mal lugar, pero en este viaje todo va de mal en peor: invitados sorpresa, desastres naturales y mucha comedia.

La serie se estrena el 14 de octubre en HBO y HBO GO.

The Romanoffs

https://www.youtube.com/watch?v=sbqQ6pHct64

Los fanáticos de Mad Men tienen que saber que su creador, Matthew Weiner, volverá próximamente a la televisión. Específicamente a Amazon.

Su nuevo proyecto se llama The Romanoffs, una serie antológica sobre personas que creen ser descendientes de la dinastía Romonov, una familia real rusa que fue ejecutada.

Son ocho capítulos, cada uno se centra en un personaje o un grupo que cree ser un Romanov. Algunos de ellos son interpretados por actores de Mad Men, como Christina Hendricks y Jay R. Ferguson.

La serie se estrena el 12 de octubre en Amazon.