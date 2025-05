Los restaurantes y bares temáticos en Santiago que sorprenden con sus conceptos

Blck 1 ok

6R7A9732-e1655746060752.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

No sólo es uno de los bares temáticos en Santiago, sino también uno de los locales de barrio Italia que está de moda.

Las razones son varias y entre ellas está el entretenido concepto de Bar & Vuelvo, centrado en la nostalgia de la infancia. Por eso, está lleno de juegos noventeros, luces de neón y carteles vintage, y su lema es “todos volvemos donde fuimos felices”.

Pero no sólo la decoración es nostálgica. También toda su carta tiene guiños a la infancia ochentera y noventera. Varios de sus tragos, por ejemplo, se sirven en vasos entretenidos y con objetos sobre ellos.

Por ejemplo, está el Moscow&Vuelvo ($ 6.990), que es un coctel en base a vodka, limón y jengibre, que lleva además una infusión de té verde. Encima le ponen adornos como el clásico reloj de plástico con pelotitas dentro para jugar.

Otra opción es que pidas un Explótame el corazón ($ 4.590), que es una michelada pero sin sal, en base a petazetas.

¿Con qué acompañarlos? Con algunas de las papas fritas, como las Pap thai ($ 17.990), unas papas fritas cubiertas de camarones salteados al curry y jengibre ,bañadas en salsa en base a leche de coco y crema, con toques de cebollín.

Bar-Enigma-2-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

De los nuevos bares temáticos en Santiago, hay uno que destaca con su misteriosa puesta en escena.

Es Bar Enigma, un lugar que al ir pensarás que estás equivocado o viste mal la dirección. Eso porque lo que encuentras en Av. Larraín justo en la esquina con Paula Jaraquemada, a pasos de la estación de Metro Plaza Egaña, es un café más una pizzería, sin nada de carteles.

Ahí debes entrar y luego descifrar un “enigma”. No te daremos detalles para no arruinar la sorpresa.

Sólo te diremos que con la respuesta correcta correrán las cortinas que te permitirán entrar a este speakeasy, como se le llamaba a los bares escondidos donde se vendía alcohol en plena de “Ley Seca” en Estados Unidos.

Y esa misma mística esconde este lugar, que tiene una carta de cocteles plagados de misterio, a cargo de Pablo Prufer, eleegido como Bartender del año tras ganar la edición nacional de World Class 2021.

De hecho, cada coctel de autor rinde honor a un gran misterio de la humanidad, como el Triángulo de las Bermudas ($ 8.400), que lleva pisco, jugo de piña grillada y clarificada, jerez, miel de coco y llegará gasificado.

Blck-2-ok.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

¿El negro es tu color favorito? Entonces tienen que ir a conocer Blck, un restaurante, bar y cafetría que abrió hace muy poco a pasos del Costanera Center.

Se trata de un bar temático, donde manda el negro, color que encuentras en las paredes, en la barra y en la decoración y hasta en los platos.

“Blck is the new black” es su lema, el que llevan incluso hasta las preparaciones de la carta, que también son en su mayoría de tonos negros, al igual que varios de sus cócteles.

Para darles ese color utilizan productos como tinta de calamar y carbón activado, un polvo neutro que se extrae del carbón vegetal.

La prueban son platos como los mariscos marinados sobre crema de coco y aceite sepia ($ 10.900) y el pulpo a las brasas ($ 17.900), que llega con salsa barbecue de calamar, papas confitadas en grasa de pato, emulsión negro y aliolí de pato y naranja.

Si hasta el panqueque celestino para el postre es oscuro, el que está relleno con un adictivo manjar artesanal y acompañado de helado artesanal negro.

Nowas-Cantina-4-ok.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

El último hit de los bares temáticos es Nowas Cantina. El que acaba de abrir dentro del Parque Araucano, en el sector de CentroParque, justo frente a Kidzania

Un lugar inspirado en películas como Star Wars y Dunay que impresiona con su ambientación.

Y es que apenas cruzas su gran puerta te sientes transportado a otros planetas y épocas futuras, gracias a una cuidada puesta en escena.

De hecho, la crearon artistas con experiencia en escenografía, que tomaron como inspiración los paisajes de lugares ficticcioes como Tatooine, el planeta desértico donde se ambienta la famosa saga de George Lucas.

Además, por el lugar deambulan distintos personajes de planetas muy lejanos. Como KZ33, el robot que es la mano derecha de Nowas, o Amira, la anfitriona del bar.

Y al igual que la ambientación, la carta de comida y de la barra de Nowas Cantina también es interestelar.

Los-Vikingos-6.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Los Vikingos esta en una amplia casona de la calle Cumming, en barrio Brasil, y es uno de los primeros restaurantes y bares temáticos de Santiago.

Uno pet friendly y con terraza, donde ya de entrada te recibe un vikingo, personaje que armado de espada, casco y lanza, te conduce entre los distintos salones del lugar.

Y es que lo que manda aquí es el imaginario de los vikingos, los aguerridos comerciantes o guerreros marinos, originarios de los países nórdicos.

Por eso aquí encuentras salones que rinden culto a sus deidades, como Odín, quien era el Dios supremo.

Y, como podrás imaginarte, la carta está pensada para un hambre voraz, digna de un guerrero. Puedes probar, por ejemplo, la Parrilla Tradicional ($ 42.990), que trae un corte de lomo liso de 350 gr; pollo; dos chuletas de 300 gr; dos prietas; una longaniza; un costillar de 300 gr; y papas cocidas.

Además de la hamburguesa Thor ($ 14.450) ,que es una hamburguesa de 400 gr, con queso cheddar, cebolla caramelizada, lechuga, tomate y poroto verde, en salsa de la casa.

Si se trata de los cocteles, prueba El Gran Loki ($ 10.190), que es de 550 cc, y lleva gin, menta, jugo de limon, syrup y espumaoso Viñamar Brut.

6R7A1104-e1670604932726.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Como lo puedes deducir por su nombre, se trata de un bar y restaurante en calle Loreto inspirado en Alicia en el País de las Maravillas, lleno de decoraciones que te recordarán al libro y a la película.

Por fuera se ve como un lugar pequeño, pero te sorprenderás cuando veas su gran y fresco patio interior.

La fachada del lugar es negra y para entrar debes atravesar una cortina. Cuando lo hagas, te vas a encontrar con paredes negras, cartas colgantes y hasta los pies de Alicia colgando del techo.

Más adentro está la barra, también rodeada de relojes y murales de personajes como el Conejo Blanco.

Lo mejor llega al final, cuando veas el patio lleno de árboles y luces de neón y donde puedes disfrutar de sus ricas hamburguesas caseras.

Como la El Rey de Corazones Burger ($ 9.900), que trae una hamburguesa de 135 gramos, queso cheddar, aros de cebolla, salsa bbq y la estrella del plato: palta apanada.

Y acompañar de una cerveza, cóctel clásico y mocktail, refrescantes cocteles sin alcohol.

Lancelot-hamburguesa-entrada-listo-.jpg la-tercera

Foto: Lancelot

En una casona en barrio Italia se ubica Lancelot, un local que prácticamente no se ve desde la calle.

De hecho, sólo te encontrarás con una armadura de caballero medieval que anuncia la entrada de este local, donde lo que prima es una terraza escondida con decoración de esa época, como escudos en las paredes.

Y es que el medioevo y sus historias y mitología es la temática de este local, que puedes ver incluso en los nombres de su carta de mocktails y hamburguesas.

Las primeros son los cócteles sin alcohol como el botín de guerra ($ 5.990), en base a mojito de maracuyá, ginger ale y pulpa de frambuesa; y el sangre de caballero ($ 5.990), de té, con frutos del bosque y limón.

Mientras que entre las hamburguesas puedes probar la Sir Williams ($ 9.990), que es una doble, con queso cheddar, champiñones, tocino, lechuga, aros de cebolla crispy y la salsa de la casa en pan brioche, y que viene con papitas rústicas.

Insert Coin CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

Es uno de los bares temáticos en Santiago más conocidos, porque tiene varios años y dos sedes, una en Providencia y otra en Ñuñoa.

Y ambos son ideales para los fans de los videojuegos. De hecho, la consigna de Insert Coin es #bercomeryjugar, porque se trata de un lugar temático que tiene consolas en todas sus mesas.

Todo es temático ahí: tienen tragos que sirven en vasos con las caras de personajes como Baby Yoda y Jigglypuff, hamburguesas con orejas de Pikachu y toda una decoración inspirada en videojuegos.

También pensado para toda la familia, con opciones para niños y niñas como tragos sin alcohol y juegos aptos para ellos.

La idea es que los más chicos y chicas puedan permanecer en el lugar hasta las 8 PM, para que posterior a esa hora sea un espacio para jóvenes y adultos.

Tienen disponibles varias consolas para todos los gustos: Super Nintendo, Nintendo 64, Wii U, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y Xbox Series S.

Además de juegos de mesa, con opciones como Catán, Carcassonne, Código Secreto, entre otros.