Museo Jedimar: los autos más famosos de la historia en un solo lugar

Si eres de aquellos que nunca han entrado al Museo Jedimar, en Estación Central, las vacaciones de invierno son la ocasión perfecta para visitarlo y llevar a los niños. Eso, porque en sus 6.000 metros cuadrados contiene varios de los modelos de autos más famosos de la historia, los que se pueden ver de cerca y en un solo lugar.

Mejor aún, porque el lugar —inaugurado en 2010— anunció que hasta el 22 de julio tendrá un horario extendido, martes a domingo, de 10 AM a 6 PM.

¿Con qué te vas a encontrar en este inmenso galpón? Jedimar —cuyo nombre encierra las primeras sílabas del nombre del multifacético empresario y fundador del museo, Jesús Diez Martínez— cuenta con cerca de 150 modelos clásicos y antiguos en exhibición, una de las colecciones privadas más importantes de Sudamérica.

Entre estos destaca el Alfa Romeo 1900 SS Zagato, modelo único en Chile que fue galardonado con Best of the Show en la cuarta versión del famoso concurso Anglo Cars.

La historia sobre ruedas

Lo interesante es que, además, a través de estos modelos se va contando la historia automovilística del país. Aquí hay diseños tan emblemáticos como el premiado Lagonda Le Mans Racer, de 1938.

También, el Aston Martin DB6 de 1967, todos instalados en lo que fuera la antigua usina de azúcar de la Société Française de Sucreries au Chili, construida a principios del siglo XX y restaurada en 2009 para albergar el museo.

Ojo también con un Ferrari Testarrosa 1987, muy representativo del lujo exuberante de los años 80, un elegantísimo Packard Coupé de 1931 y una "burrita" Renault de 1908, el auto más antiguo de la colección, que hasta hoy funciona a la perfección.

HORARIO: Martes a domingo, 10 AM a 6 PM (hasta el 22 de julio). PRECIO: General, $ 3.500; niños y estudiantes, $ 1.500 (menores de 12 años, gratis). EDAD: Todo público. ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.