No te metas con los gatos: La cruel historia de un famoso asesino de gatos llega a Netflix

En la web hay un universo de gatos. El que no ha visto algún video de un gatito juguetón o que no conozca a Grumpy Cat, simplemente no conoce internet. Aunque hay un sinfín de contenidos gatunos, lo común en todos ellos es la ternura que estas criaturas producen en las personas. Hacerles daño, jamás. Hasta hoy, porque en No te metas con los gatos (Don't F*ck With Cats), de Netflix, sí hay alguien que lo pensó.

Si bien no hay imágenes explícitas de maltrato animal, el hecho de saber lo que les ocurrirá a estos inofensivos mininos es fuerte. Los sentimientos que afloran a medida que se van relatando los hechos son de angustia, impotencia y rabia.

Este psicópata partió con dos pequeños gatos que asfixió en una bolsa de sellado al vacío, después alimentó una pitón con un indefenso felino y en un tercer registro se le ve ahogando cruelmente a uno recién nacido.

Con el objetivo de que esto no vuelva ocurrir más, y también buscar justicia en nombre de esas inocentes víctimas, un grupo de personas se juntaron para buscar al responsable detrás de estos videos. Fue como buscar una aguja en un pajar, pero, gracias al apoyo de muchos, lograron saber quién era el narcisista autor.

Se obsesionaron con la búsqueda Deanna Thompson de Las Vegas y John Green de Los Ángeles, quienes lideraron esta ciberinvestigación. Tras miles de perfiles revisados, cuadratura de datos y una intensa pesquisa sobre cualquier información que fuese útil, llegaron a un nombre y un lugar: Luka Magnotta de Toronto, Canadá.

Corren contra el tiempo, Luka prometió que ahora iría por una persona. Justin Lin, un estudiante de intercambio de la Universidad de Concordia, sería el protagonista del próximo asesinato de Magnotta. El video se tituló “1 lunático y 1 pica hielo”.

El psicópata

Con el afán de ser reconocido, Luka Magnotta lo hará todo. Con un morbo cruel, este canadiense disfruta de su momento de fama. Con una historia disfuncional, aspectos de la vida de este frustrado modelo dan ciertas bases del por qué de su actuar.

Es un narcisista admirador de asesinos en serie, un hombre que no solo se detendría en el brutal maltrato animal; su maldad irá creciendo mientras más personas vean sus videos. Ser uno de los psicópatas más buscados de internet lo empodera. Si bien no de la forma correcta, su sueño de ser famoso estaba siendo realidad.

No te metas con los gatos es un contenido interesante de ver, pero a la vez deja una sensación amarga. Verlo es como si le diéramos lo que Magnotta siempre buscó: fama.

