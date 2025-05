Regalos novedosos de San Valentín para olvidarse de las flores y los chocolates

Fiebre 1 ok

Saiko en una terraza y gratis

Saiko.jpg Pablo Montt

Foto: Promocional

Ojo con este panorama de San Valentín, que además de imperdible es 100% gratis.

Se trata del ciclo Sunset Mirador, ese que está tomando las tardes de verano en el Mirador del Alto Las Condes con conciertos gratis.

Justo para el Día de los Enamorados, ahí podrás ver a Saiko, la banda chilena que lleva décadas sacando suspiros con canciones cargadas de oscuridad y romanticismo.

Desde las 9 PM, Denisse Malebrán y los suyos enamorarán con éxitos como Lo que mereces, Cuando miro en tus ojos y Limito con sol.

Además, mientras disfrutas la música podrás degustar productos artesanales que estarán ofreciendo en esta terraza.

La Fiesta del Amor

Fiebre-3-ok.jpg la-tercera

Foto: Gary Go

Este es uno de los regalos San Valentín que de seguro querrán recibir los amantes de la pista de baile.

Ignition y Fiebre, dos de los ciclos más prendidos del circuito electrónico de la capital, se unieron para armar junto La Fiesta del Amor.

¿De qué va? De una fiesta en un edificio del barrio Patronato con vista a la ciudad y en la que podrás bailar hasta el cansancio con Djs como Diegors, Paula Godoy, Nico Castro, Lorelei y Pepo Ferández.

Parte temprano, a las 8 PM, porque la idea es calentar motores disfrutando de la puesta de sol.

Además, el lugar tendrá una escenografía como de fiesta de graduación noventera y entregarán pulseras con los colores del semáforo para identificar el estado civil.

Eso, porque se trata de una fiesta abierta a todos los tipos de amores, "no sólo de pareja, sino también en el sentido de comunidad y el amor propio", como explica Nico Castro, uno de los organizadores.

Los tickets para La Fiesta del Amor cuestan desde $ 4.000 y están disponibles en Ecopass.

El regalo más dulce

Camila-Fiol-ok.jpg la-tercera

Foto: Fiol Dulcería

Si eres dulcero, de seguro ya probaste la mano de Camila Fiol. ¿Aun no? Entonces, deberías hacerlo.

Te hablamos de la pastelera dueña de Fiol Dulcería, la misma que elabora dulces artesanales que son pura tentación, sin colorantes ni esencias artificiales, y con sabores y productos chilenos, como grosella y ruibarbo.

Son los mismos que vende en ferias y que en esta fecha encontrarás en cajitas, uno de los regalos San Valentín más dulces.

La que armó para este año cuesta $ 7.000 y trae turrón nougat de miel ulmo, almendra tostada y naranja; marsmallow de calafate; y chocolatina negra 65% cacao, entre otras delicias.

Además, tiene una caja de macarrones ($ 9.000 las ocho unidades), de sabores como avellana chilena y calafate; y nuez, chocolate blanco, queso, azul, grosella y chancaca. ¡Imposible no tentarse!

Solo los vende por encargo a través de su mail, fioldulceria@gmail.com, y las entregas se harán el jueves en su taller de Bellavista y el viernes en Comedor Común.

Boda al estilo Las Vegas

Sky-Costanera-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Sky Costanera

Sky Costanera es el mirador más alto de Latinoamérica, que se ubica en los pisos 61 y 62 de la Gran Torre Santiago, junto al Costanera Center.

Una atracción que el próximo 14 de febrero se pondrá romanticona, con un evento de altura, llamado Love is in the air.

Si subes con tu pareja esa día desde las 7 PM, te recibirán no solo con una vista increíble de la ciudad, sino también con champaña, chocolates y música en vivo.

Y no es todo, porque además podrás "casarte" en una capilla ficticia, al estilo de las bodas falsas que se celebran en Las Vegas, con Elvis Presley y Marilyn Monroe como oficiales.

El valor es de $ 15.000 por persona.

Amor distraído

Moral-Distraida-listo.jpg la-tercera

Foto: Promocional

"Contigo yo me siento bien, el sabor de tus besos me derrite", reza el estribillo de una de las canciones más populares de Moral Distraída.

La banda de los hermanos Zicavo, una infaltable en fiestas y festivales, saben cómo enamorar con sus letras y sus ritmos latinos y lo demostrarán esta viernes 14 en Club Amanda.

Sobre ese escenario, este grupo chileno te hará cantar y bailar con temas pegajosos como Hacerlo de día, Orgullo y Canción bonita.

Las entradas cuestan desde $ 10.000 y también hay precio para parejas desde $ 15.000 los dos tickets. ¿Dónde comprarlas? A través de Passline.

Carnaval de solteros

californiacantina.jpg la-tercera

Foto: California Cantina

¿Quién dijo que los regalos San Valentín son solo para una pareja? También pueden ser para uno mismo si estás soltero, un autoregalo con harto amor.

Y ese regalo puedes ser el Carnaval de Solteros que armará California Cantina, el bar más gringo de toda Providencia.

Durará desde las 10 PM del viernes hasta las 4 AM del sábado y será un verdadero carnaval en la ciudad, con cocteles tropicales, cotillón y música en vivo bien prendida.

Anda dispuesto a darlo todo bailando, que la música en esta noche para solteros estará a cargo de Esquina do Samba, que llegarán con un puñado de temas brasileros.

Luego, habrá música envasado a punto de hits con el Dj Jowy.

Hay dos precios de entrada: para solteras y solteros desde $ 5.000 en preventa y un 2x1 para parejas a $ 8.500. Ambas las puedes adquirir en Passline.

Friday I'm in love en Blondie

Blondie-51.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

No cabe duda de qué los lazos de amor se refuerzan en la pista de baile. Y si estás solo, puedes encontrar a tu crush ahí, mientras bailas a The Cure.

Precisamente una canción de Robert Smith y su banda fue la que escogieron en Blondie para bautizar su fiesta del viernes 14 de febrero, Friday I'm in love.

Consíderala entre tus opciones de regalos de San Valentín, que ahí los esperarán con espumosos y chocolates de bienvenida, y especiales de Morrissey, Placebo, Erasure, Pet Shop Boys y, por supuesto, The Cure.

Además, habrá una promoción en la entrada en la puerta y hasta las 12.30 AM, a $ 6.000 la pareja. El precio general es de $ 5.000 y la puedes comprar por adelantado en Passline.