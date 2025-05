Santiago no es aburrido en febrero: 12 panoramas para disfrutar a concho el verano

31 de enero al 11 de febrero, Santiago centro

Feria-del-Libro-Usado-2-ok.jpg JuanVargasTorresinfo@fotoactiva.cl

Foto: Universidad Mayor

Entre los panoramas febrero 2024, hay uno que está de regreso: la Feria del Libro Usado, tradicional encuentro literario que organiza la Universidad Mayor y que todos los veranos le da vida cultural al centro de Santiago.

Y aunque desde hace varios nos se realizaba, debido a la pandemia, este año está de vuelta con su nueva versión y a su lugar habitual, el Campus Santo Domingo, un valioso edificio patrimonial en pleno centro de Santiago.

Un recinto que, además, cuenta con patios muy frescos, ideales para esconderse del calor y en los que la feria se está realizando hasta el 11 de febrero.

Si eres fanático de la lectura, prepárate para pasar horas en la feria, ya que ahí encontrarás casi 40 puestos de libreros y coleccionistas, con cientos de libros usados y precios desde $ 1.000 y varias ofertas.

Además, tiene un programación con varias actividades, como lecturas poéticas, cuentacuentos y exposiciones, todo con entrada gratis.

Viernes, sábados y domingos de febrero, Fixiona

Van-Gogh-360-Fixiona-6-ok.jpg la-tercera

Foto: Fixiona

Nada menos que tres exposiciones tiene este verano Fixiona, el espacio cultural que abrió el año pasado en Las Condes, justo a la salida del Metro Manquehue.

El que tiene la gracia de ser el primer recinto del país dedicado exclusivamente al arte inmersivo, aquel que a través de diferentes recursos tecnológicos te sumerge en la obra de los artistas.

La más nueva de todas es Van Gogh 360, la que con un formato multimedia repasa la vida y obra del genio del arte Vincent Van Gogh.

Especialmente su período más productivo, cuando se fue a vivir al sur de Francia, en Arlés.

Así, a través de imágenes digitales proyectadas en pantallas gigantes en las paredes y el suelo, música y efectos especiales te puedes sumergir en la fascinante vida de este genio del arte.

30 de enero a 10 de febrero, Biblioteca de Santiago

Maximo-el-pequeño-gorrion-ok.jpg LORENZOMELLAA

Foto: Promocional

Este verano la diversión está asegurada en la Biblioteca de Santiago. Y es que en vacaciones tiene entretenidas actividades para todas las edades.

Así, luego de su primer festival k-pop, ahora es el turno del Festival de Teatro Infantil y Familiar de Verano.

El que entre el martes 30 de enero y el sábado 10 de febrero obras teatrales para todas las edades, tanto de compañías consagradas como emergentes.

Se trata de montajes dirigidos especialmente para las y los más pequeños, que se presentan a las 3 PM o 4 PM y que puedes disfrutar por orden de llegada y con aporte voluntario.

3 de febrero, Club Hípico

Fibre-del-Memo-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Fiebre del Memo

El Club Hípico de Santiago se está preparando para recibir a Fiebre del Memo. La nueva edición de uno los festivales bailables más populares que se realizan en Chile y que ahora tiene lista su versión veraniega.

El que el sábado 3 de febrero tendrá ahí una jornada maratónica, con más de 10 horas de música en vivo, desde el mediodía y hasta la medianoche.

Un evento full bailable que, como es habitual, tendrá un parrilla diversa, con cumbia, pachanga, ritmos urbanos y hasta rancheras.

Los Auténticos Decadentes, Jowell & Randy, Zúmbale Primo y Jere Klein y Santaferia, entre otros, son parte de su line up.

Hasta el 31 de marzo, Centro Cultural La Moneda

Museo-31-ok.jpg la-tercera

Foto: Teatro a Mil

Un enorme Tulio Triviño da la bienvenida al Museo 31, la primera exposición dedicada al querido programa de TV 31 Minutos.

La que se inauguró a comienzos de enero en el Centro Cultural La Moneda, como parte de la programación del festival Teatro a Mil.

Y al igual que el programa, la muestra se convirtió en todo un suceso. Tanto éxito ha tenido, que sus organizadores decidieron extender la exposición: si originalmente duraba hasta fines de febrero, ahora se puede visitar hasta el 31 de marzo.

Una buena noticia para sumergirse en el singular universo del noticiero más veraz de la TV. Y es que ofrece un fascinante recorrido por el imaginario del programa, su historia, realización, espíritu y “hasta su más íntimo secretos”.

Jazz al atardecer

Todos los miércoles de febrero, Lo Matta Cultural

Jazz-al-atardecer-3-ok.jpg JESUS ANGELES

Foto: Corporación Cultural de Vitacura

Gracias a festivales como los de Providencia y de Las Condes, el verano se vive al ritmo del jazz.

Y a los que se suma también Jazz al atardecer, el ciclo que todos los miércoles de febrero se tomará los jardines de Lo Matta Cultural (Av. Kennedy 9350), en Vitacura.

Lo mejor de todo es que se trata de presentaciones gratuitas, sin retiro de entradas, que puedes disfrutar al aire libre y al atardecer, desde las 8 PM.

Así serán las presentaciones de grupos como el trío del baterista chileno Félix Lecaros y el cuarteto que lidera la intérprete belga-chilena Thais Marie.

8 a 1o de febrero, Casa de la Cultura de Ñuñoa

Festival-comedia-ñuñoa-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Corporación Cultural de Ñuñoa

Uno de los panoramas febrero 2024 para reír a carcajadas es el Festival de la Comedia de Ñuñoa.

La tercera versión de este evento que cada año reúne a lo mejor del stand-up nacional.

Tal como sucederá del 8 al 10 de febrero, cuando la Casa de la Cultura de Ñuñoa se transformará en el epicentro de las risas, con la participación de más de 20 artistas.

Entre ellos, dos de los comediantes del próximo Festival de Viña del Mar, Javiera Contador y Luis Slimming.

Además de la ganadora de Gaviota de Plata y Oro en la edición pasada, Pamela Leiva.

La entrada es liberada, aunque con aforo limitado, por lo que te recomendamos llegar temprano al recinto.

Cumbres Ballon Festival

9 a 11 de febrero, Parque El Trapiche

Globos-peñaflor-5-ok.jpg la-tercera

Foto: Municipalidad de Peñaflor

Aunque hace poco se hizo un festival de globos aerostáticos en la Laguna Carén, el primero de su tipo en el país fue el que se realiza en Peñaflor, llamado Cumbres Balloon.

El que vuelve este verano con su tercera edición, que se desarrollará durante tres días, desde el viernes 9 al domingo 11 de febrero.

Organizado por la Municipalidad de Peñaflor, este encuentro da la posibilidad de ver volar en el cielo a un puñado de globos aerostáticos, todos muy coloridos.

Además, y tal como en los años anteriores, habrá vuelos gratis, tantos libres como cautivos, para el público, los que se sortearán través de una convocatoria abierta y que prontó se anunciará.

Estos siempre se realizan muy temprano, entre 7 AM y 9 PM, que es cuando se dan las condiciones para que estas aeronaves pueden volar.

Junto con los vuelos, se realizarán los Night Glow, shows nocturnos en que los globos se elevan mientras lanzan llamaradas y suena música en vivo. Además de intervenciones musicales, tours guiados por el parque y ferias, entre otras.

Año Nuevo Chino

10 de febrero, Parque Orione

Tianfu-7-ok-1.jpg la-tercera

Foto: Tianfu Cerrillos

El próximo 10 de febrero se da inicio al Año Nuevo Chino, el esperado Año del Dragón.

Y puedes darle la bienvenida en Tianfu, el festival de luces de China que se está realizando en el Parque Orione, en Cerrillos.

Ahí, justo ese sábado habrá una celebración especial para recibir el Año del Dragón, con shows de música, danza y acrobacias tradicionales.

Además de su asombroso recorrido de linternas y luces, con enormes estrecturas que por la noche se iluminan dando vida a un asombroso espectáculo.

Por supuesto que no faltará la comida típica, en este caso de la región de Sichuan.

Bierfest Santiago

10 de febrero, Parque Padre Hurtado

Bierfest-Santiago-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Bierfest Santiago

Tomar un schop artesanal heladito en medio de un parque puede ser el panorama para capear el calor en la capital. Mucho mejor si hay música en vivo.

Eso es precisamente lo que ofrece Bierfest Santiago, el festival cervecero que el sábado 10 de febrero vuelve al Parque Padre Hurtado con su versión veraniega.

Desde el mediodía, ahí podrás disfrutar de las cervezas de más de 25 expositores, de marcas reconocidas más otras para descubrir, junto a las prepraciones de casi 20 food trucks con preparaciones diversas.

Y por supuesto que también habrá rock en vivo, el que tocarán grupos como Los Jaivas, Tronic, Gufi, Kuervos delSur, Sinergia y Los Mox.

Las entradas cuestan desde $ 15.000 y se venden en Ticketplus.

Peggy Gou en Chile

15 de febrero, Espacio Riesco

Peggy-Gou-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

De seguro la has escuchado en fiestas, bares o en alguna de las playlists dance de tu plataforma favorita. Y es que (It goes like) nanana y su infeccioso ritmo y pegajoso estribillo aparece hasta en la sopa (y no nos quejamos de eso).

Se trata de la que fue una de las canciones del verano pasado en Europa y el mayor hit de la Dj surcoreana Peggy Gou, la nueva sensación del house y la electrónica.

Destacada Dj y productora que este verano aterriza por primera vez en Chile con una presentación el jueves 15 de febrero en Espacio Riesco.

Ahí, Peggy Gou demostrará por qué es una de las Djs más solicitadas de la actualidad y pondrá a todos a bailar al ritmo de bombas como Starry night y It makes you forget.

Las entradas se venden en Passline.

Festival del Libro y la Lectura de Ñuñoa

29 de febrero a 3 de marzo, Plaza Ñuñoa

Festival Internacional del Libro y la Lectura la-tercera

Foto: Corporación Cultural de Ñuñoa

Para hacer más entretenido el término de febrero y el regreso a la capital, vuelve el Festival Internacional del Libro y la Lectura de Ñuñoa.

Un imperdible encuentro para los amantes de la literatura y que desde el 29 de febrero al 3 de marzo se tomará la Plaza Ñuñoa, con el lema El arte del oficio.

Ahí se desplegará con más de 60 stands de editoriales y distribuidoras y también con una programación de actividades que incluyen conversatorios, lanzamientos, talleres, música en vivo y más.

Además, este año tiene como país invitado a Urugay y por eso desde ahí llegarán escritores y escritoras como Daniela Mella, Rafaela Lahore y Leo Maslíah, entre otros.

La entrada al festival es gratis al igual que sus diversas actividades.