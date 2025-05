Watanabe: un food truck con hot dogs coreanos en la Plaza de Maipú

Watanabe 3 ok

Los fanáticos de la cultura asiática suelen llegar casi en peregrinación a la Plaza de Maipú, donde está Watanabe Street Food.

Ahí, hace tres meses se instaló este food truck que trajo a Santiago una preparación muy popular en las calles de Corea y Japón, los corn dogs.

Son la versión coreana y callejera de los hot dogs fritos y con palitos que se comen en EE.UU.

¿No los conoces? Entonces es hora de ir probar los de Watanabe, el mismo food truck que también se pasea por eventos como el Asian Festival y donde es todo un hit.

Hot dogs a la coreana

Watanabe-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Watanabe Street Food

Estos corn dogs están hechos para comer el paso y consisten en una salchicha cubierta de una masa de harina de maiz esponjosa y agridulce, que se fríe en el momento.

Son tres versiones de corn dogs los que encuentras en Watanabe, entre ellos una tradicional, que puedes pedir en tamaño normal ($ 1.000) o mini (dos por $ 1.000).

Watanabe-4-ok.jpg la-tercera

Foto: Watanabe Street Food

También hay uno mega goloso, el "potato korean corn dog" ($ 2.500, en la foto), que lleva salchicha, queso mozarella y una capa de crocantes papas fritas por fuera.

Aunque el más rico de todos es el "cheese korean corn dog" ($ 2.000), con harto mozarella, frito en panko y con azúcar granulada por fuera que la da el toque agridulce.

Si no comes carne no te preocupes, que cualquiera de los tres los puedes pedir en su versión veggie, es decir, sin salchicha y solo con queso.

Para darle más sabor hay hay salsas de queso, ketchup y mostaza tradicional y dulce.

