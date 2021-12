Kast y Boric en “Bad Boys”: los riesgos de ir tras el electorado de Parisi

“Estoy dispuesto a ir a todos los lugares para conversar... Uno tiene el deber de ir a todas partes para ir a conversar. No me ha llegado la invitación pero vamos a ir”.

Casi como un comentario a la pasada, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, confirmó esta mañana su participación en el programa “Bad Boys” del exabanderado Franco Parisi, luego de que el líder del Partido de la Gente lo invitara a él y a José Antonio Kast a sumarse a esa emisión.

La confirmación del diputado por Magallanes se dio horas después de que Kast asegurara que iría a ese streaming por Youtube y en medio de la carrera que se ha desatado por conquistar al “votante de Parisi”. El excandidato dio la sorpresa y sacó el tercer lugar en la primera vuelta, lo que obligó a ambas candidaturas a reajustar sus estrategias para capturar ese respaldo.

Desde los dos comandos han centrado sus focos en algunas de las regiones en que Parisi tuvo buenos resultados, como en el norte del país, y en hacer guiños a ese sector. De hecho, fue en ese contexto que Kast inició una gira a EE.UU. en las que se especuló que se podría concretar una reunión con Parisi, tema que se trató con total hermetismo en ese comando. Tras ese viaje, no obstante, Kast aceptó de inmediato la invitación que hizo Parisi en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, la participación en ese programa -al que Kast irá este domingo y Boric el próximo martes- podría significar un “riesgo” para los candidatos. Previo a que Boric confirmara en televisión que iría a ese espacio, en su comando se dio una discusión respecto de si sería conveniente partipar ahí.

Según explican en ese equipo, pese a que algunos vieron que sería una mala idea exponerse a una confrontación por parte de Parisi, en el equipo determinaron que sería una oportunidad para hablarle a ese mundo. La idea, sostienen, sería remarcar las coincidencias programaticas que han identificado con esa candidatura, como la rebaja de sueldos a funcionaros del Estado.

No obstante, ese riesgo lo comparten algunos analistas. “En el caso de Boric se expone a una suerte de encerrona donde probablemente se convierta en una prueba de manejo de cálculo de número y económicos que lo que busca Parisi es exponerlo. Ahí lo que vemos es un intento más de horadar la imagen de Boric más que suponer que eso le va a rendir electoralmente”, asegura el académico de la Universidad Central, Marco Moreno.

Y agrega: “En el caso de Kast uno podría preveer que va a haber un trato menos confrontacional que en el caso de Boric, pero también se expone dado que lo que busca Parisi no es apoyar a ninguno de los dos y el espacio donde tendrían que ir Boric y Kast es uno donde se mueve y controla todas las variables Parisi”.

Una opinión similar expresa el profesor de Comunicación Política de la UC y la Universidad de los Andes, Roberto Munita, respecto de ir en busca quienes votaron por esa alternativa. “El electorado de Parisi es bien particular: es una ciudadanía con mucho malestar contra el poder político y el establishment económico, pero a la vez, es gente que cree en el capitalismo, quizás en un nuevo capitalismo, digital, horizontal y ciudadano. En ese sentido, creo que es más riesgoso para Boric, porque para acercarse a ese mundo, tendría que apartarse del estatismo o el colectivismo que le exigen algunos partidos que lo apoyan. No dudo, por ejemplo, que el elector de Parisi está de acuerdo con que la pensión siga estando en cuentas individuales. Su crítica es a las AFP, no a la capitalización individual. Y en ese sentido, para Kast es menos riesgoso, porque tiene más elementos en común”, sostiene.

Aunque asegura que, pese al riesgo, es una plataforma útil para los candidatos. “Ahora, es mucho más riesgoso para ambos ir a Bad Boys, sin duda. He seguido ese programa, por interés académico, y es una especie de informercial que sólo busca vender un producto, llamado Parisi. Para ambos (Kast y Boric) puede ser una encerrona... pero dado el alto rating que tiene, y tratándose de una audiencia que puede eventualmente desequilibrar la elección, vale la pena correr ese riesgo”, asegura.

“Necesitan que nuestra gente los escuche”

Desde el programa Bad Boys aseguraron que ninguno de los candidatos ha pedido “garantías” respecto de los temas o el trato durante la transmisión.

“Si nos han pedido garantías no, para nada, tampoco aceptaríamos nada. Los vamos a tratar con respeto, de que en un país democrático podemos preguntar lo que nosotros queramos, pero los vamos a tratar con respeto como cualquier persona”, asegura Pedro Gubernatti, uno de los creadores de Bad Boys.

Y añade: “Hoy día son ellos los que necesitan que nuestra gente los escuche. Y a pesar de que son del duopolio la gente quiere escuchar, porque tiene estas dos alternativas extremas y quiere escuchar cuál es la mejor para el país”.