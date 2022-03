La advertencia de Xi Jinping a Joe Biden: “Las relaciones entre Estados no pueden llegar al enfrentamiento armado”

Hablando desde la “Situation Room”, una sala ultrasegura de la Casa Blanca desde donde Estados Unidos lleva a cabo las operaciones más arriesgadas y las negociaciones más difíciles, el Presidente Joe Biden sostuvo hoy una conversación de una hora y 49 minutos con su par chino Xi Jinping donde el tema central fue la guerra en Ucrania. Con el objetivo de disuadir a Beijing de alinearse con Rusia, con incluso advertencias previas de “graves consecuencias” si su apoyo al Kremlin pasaba de las palabras a las acciones, Biden encontró una respuesta categórica de parte de Xi: “Las relaciones entre Estados no pueden llegar al enfrentamiento armado”.

Los dos líderes comenzaron la videollamada a las 9:03, hora del este de Estados Unidos. Estaba previsto que Biden llamara a Xi a tomar distancia con el Presidente ruso Vladimir Putin, cuyas tropas invadieron Ucrania el 24 de febrero. Desde esa fecha, China ha evitado condenar la invasión rusa y ha responsabilizado del conflicto a la OTAN.

Figuras Joe Biden, Xi Jinping y Vladimir Putin se exhiben en la calle antes de la quema anual de las fallas en Valencia, España, el 18 de marzo de 2022. Foto: AP

Según un breve documento difundido por la cadena pública china CCTV, Xi alertó que las relaciones entre Estados no deben deteriorarse hasta el punto de llegar a un “nivel de confrontación”, agregando que los conflictos y enfrentamientos no benefician a nadie. En ese sentido, enfatizó que “la crisis ucraniana no es algo que quisiéramos” que ocurriera.

“Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, y siendo las dos principales economías del mundo, no solo debemos guiar las relaciones de EE.UU. y China por el buen camino, sino también asumir nuestras responsabilidades internacionales y hacer esfuerzos por la paz y estabilidad mundiales”, señaló el líder chino. “El conflicto y la confrontación no beneficia a nadie. La paz y la seguridad son los mayores tesoros de la comunidad internacional”, añadió Xi en la esperada charla, la primera que mantiene con Biden desde noviembre pasado y la cuarta desde que el demócrata de 79 años llegó a la Casa Blanca.

“Los conflictos y los antagonismos no benefician a nadie. La paz y la seguridad son los bienes por los que la comunidad internacional debería interesarse más”, declaró por su parte el presidente de Estados Unidos, según consigna France Presse.

Antes del diálogo ante ambos líderes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca Jen Psaki dijo que Biden preguntaría a Xi sobre el “respaldo retórico” de Beijing a Putin y la “falta de condena” de la brutal invasión rusa a Ucrania. “Es una oportunidad para evaluar la posición del Presidente Xi”, comentó Psaki. “El hecho de que China no haya denunciado lo que Rusia está haciendo, en sí mismo dice mucho”, comentó.

Xi Jinping y Vladimir Putin durante la reunión de economías emergentes BRICS en Brasilia, el 14 de noviembre de 2019. Foto: Reuters

Wendy Sherman, número dos de la diplomacia estadounidense, había explicado previamente durante la jornada en CNN el objetivo de Washington en la conversación: “Queremos que el Partido Comunista Chino, que es una potencia muy importante en la escena internacional (...) entienda que su futuro está con Estados Unidos, con Europa, con otros países desarrollados y en desarrollo. Su futuro no es apoyar a Vladimir Putin”.

En otra entrevista con la cadena MSNBC, Sherman señaló que Xi debería decirle a Putin “que ponga fin a esta carnicería” en Ucrania. “China necesita situarse en el lado correcto de la historia. Tiene que asegurarse que no se apartará, ni financieramente ni de ninguna otra manera, a las sanciones que se han impuesto a Rusia”, agregó en diálogo con CNN.

“La afirmación de que China está en el lado equivocado de la historia es autoritaria. Es Estados Unidos el que está en el lado equivocado de la historia”, tuiteó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, acusando a Estados Unidos de provocar a Rusia.

En todo caso, las declaraciones de Sherman parecieron conciliadoras, tras otras en un tono más amenazante hechas el jueves por el secretario de Estado, Antony Blinken, quien habló de “graves consecuencias” para China si apoya de manera tangible el ataque “injustificado” de Rusia, tras haber acusado esta semana al gigante asiático de ser favorable a prestar ayuda militar a Moscú.

“Nos preocupa que contemplen ayudar directamente a Rusia con equipo militar que se usaría en Ucrania”, declaró el jefe de la diplomacia norteamericana, señalando que, en su charla con Xi, Biden le iba a “dejar claro que China asumirá la responsabilidad por cualquier acción destinada a apoyar la agresión rusa y que no dudaremos en imponerle costos”.

Antes de la llamada entre Xi y Biden, un portaaviones chino navegó hoy por el estrecho de Taiwán. El USS Ralph Johnson, un destructor de misiles guiados Arleigh Burke, lo siguió al menos en parte de su ruta. China reclama como propia a Taiwán, gobernada democráticamente, y en los últimos dos años ha intensificado su actividad militar cerca de la isla para hacer valer sus reivindicaciones de soberanía, alarmando a Washington, destacó Reuters.