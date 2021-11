“La afirmación falsa no es constitutiva de delito”: Rojas Vade pide a tribunal no entregar sus fichas clínicas a la Fiscalía

“Respecto de la firma para levantar mi secreto bancario, debo indicar que no la proporcionaré, así como tampoco deseo autorizar la obtención de información relacionada con fichas clínicas y tratamientos que no haya proporcionado voluntariamente”.

De esta manera, el 16 de septiembre, Rodrigo Rojas Vade rechazó mostrar sus cuentas bancarias a la Fiscalía, como también un permiso para que las clínicas Alemana y Bupa entregaran copia de su ficha clínica. La diligencia es clave para el Ministerio Público, dado que indaga supuestos ilícitos asociados en su declaración de intereses cuando juró como constituyente. En ésta declaró haber asumido deudas para tratar un cáncer que el propio exlíder de la Lista del Pueblo posteriormente negó.

El caso comenzó luego de que La Tercera Domingo revelara que Rojas no padecía de cáncer, por lo que la directiva de la Convención Constitucional presentó una denuncia ante el Ministerio Público que hoy está siendo investigada por el fiscal Patricio Cooper. La semana pasada, el persecutor solicitó las fichas clínicas del imputado y el alzamiento de sus cuentas bancarias.

“Que con objeto de continuar esta investigación y poder corroborar lo declarado por el propio imputado en cuanto a que no tiene cáncer, pero sí otras enfermedades, se requiere poder revisar las fichas clínicas respectivas”, expuso el fiscal el 22 de noviembre ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, situación que encontró nuevamente la negativa de la defensa del Rojas Vade.

Ahora, a través de un escrito, el abogado del constituyente, Tomás Ramírez, presentó una solicitud de reposición por dos cosas: el juzgado de garantía autorizó la incautación de las fichas clínicas y citó a una audiencia para revisar la necesidad del alzamiento del secreto bancario. Ramírez, entonces, pidió rechazar la entrega de los antecedentes médicos y discutir esta diligencia en el tribunal, en la misma instancia que se debatirá sobre las cuentas de Rojas.

Para revertir la decisión del tribunal, la defensa del constituyente expuso al juzgado que “el Ministerio Público no ha justificado por qué se vinculan directamente las fichas clínicas a los hechos investigados, pues no se trata de la controversia acerca de si tiene o no cáncer, pues ha reconocido que no es efectivo y además entregamos voluntariamente las epicrisis que dan cuenta de sus diagnósticos reales”.

El abogado agregó: “Que Rodrigo Rojas Vade no tenga o haya tenido cáncer se acredita no solo por sus dichos, sino que por la documentación ya entregada, y afectar aún más su intimidad no tiene ninguna vinculación a los hechos investigados. La afirmación falsa no es constitutiva de delito, por lo que si la ficha clínica da cuenta o no que se sometió a quimioterapia, no tiene ningún efecto. No se investiga si fue sometido a quimioterapia, pues se acreditó que es falso: la tesis de esta defensa es que haberlo declarado no constituye perjurio”.

En esta solicitud, la defensa de Rojas Vade pide saber por qué la Fiscalía requiere estos antecedentes, lo que “no prejuzga la posición que tomaremos en tal audiencia, pues dependerá del cumplimiento de los requisitos legales y las medidas que se ordenen para el resguardo de la privacidad de terceros. Resulta importante destacar que resulta paradójico que se discuta en audiencia la afectación de la intimidad de una persona en el ámbito bancario pero no en el ámbito de la salud, donde se protege por varias normas y tiene un nivel de afectación más intenso. En ambos casos corresponde discutir la afectación (lícita) de la vida privada del imputado”.

Ante los argumentos planteados por el abogado del constituyente, el juez Mario Cayul resolvió citar a una audiencia para el 7 de diciembre, donde se discutirá tanto el alzamiento del secreto bancario como el acceso por parte de la Fiscalía a las fichas clínicas de Rojas Vade.