Arengas, WhatsApp y los últimos cálculos: la tensa espera de los comandos en el “Día D”

En lo que va de este domingo, ambos comandos que sustentaron las campañas del Apruebo y del Rechazo, y los respectivos partidos políticos que los apoyaron, no han dejado de comunicarse intentando apaciguar en algo la tensa espera que marcará la tarde.

Por el lado del Apruebo, muy temprano esta mañana se activó el chat de WhatsApp del grupo de coordinadores del comando. Desde Arica, ciudad a la que viajó ayer para votar, el diputado (PL) Vlado Mirosevic se comunicó con la también parlamentaria Karol Cariola y los demás coordinadores para enviarles un mensaje de fuerza y optimismo.

“Por vía WhatsApp, desde muy temprano hemos estado en comunicación con todo el equipo, dándonos fuerza y energía, analizando los resultados que llegan desde el extranjero y que nos esperanzan mucho. La verdad es que estamos nerviosos y esperanzados”, señaló Mirosevic, uno de los rostros del comando del Apruebo.

La prioridad esta mañana estaba concentrada en chequear la constitución de las mesas a nivel nacional y en contar con apoderados en la mayoría de ellas. “Estamos confiados, creemos que vamos a tener una amplia presencia de apoderados por el Apruebo”, aseguró Mirosevic.

Y los nervios los cruzan, por un lado, la desventaja que su opción mantuvo en las encuestas hasta la semana pasada y, por otro lado, la sensación de que en las huestes oficialistas corría de que los grandes y masivos encuentros que se dieron en la última semana dieron un envión a la campaña.

“Diría que en las tres últimas semanas hubo un cambio de viento a favor del Apruebo. Algo que han dicho las encuestas, nosotros lo apreciamos en las calles”, añadió Mirosevic.

Cerca de las 14 horas, el diputado tenía previsto viajar de regreso a Santiago. Tras aterrizar irá de inmediato a la sede de Londres 43, donde los partidos oficialistas y delegaciones internacionales que llegaron al país para presenciar esta jornada tienen contemplado esperar los resultados.

En el comando, desde hace varios días se había desestimado la presencia de ministros de Estado. El gobierno, en tanto, verá los resultados de esta noche en La Moneda.

“Estamos muy contentos y optimistas. Tenemos confianza en la gente de Chile. Sabemos que son muchos más quienes llevan años esperando una oportunidad de vivir mejor, y la nueva Constitución es un camino cierto hacia el futuro que queremos. No tenemos dudas de que en una gran mayoría la gente dirá Apruebo en este día histórico”, remarcó Felipe Heusser, miembro del equipo coordinador del comando del Apruebo.

Desde el Estadio de La Portada, en La Serena, donde emitió esta mañana su voto, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, celebró que el proceso se estuviera desarrollando “con mucha normalidad y gran afluencia de público”. La timonel PS añadió que “esperamos que la gente tome conciencia de que votar una Constitución no se da en todas las generaciones, por lo que los jóvenes y las mujeres tiene un rol muy importante que cumplir hoy”.

Vodanovic ha mantenido contacto permanente con los presidentes de partidos del bloque Socialismo Democrático, con quienes se vio la última vez el jueves 1 de septiembre en la noche, durante el cierre de campaña en Santa Rosa con Alameda.

Con quienes ha conversado está el timonel DC, Felipe Delpin. “Espero que haya una gran afluencia de chilenas y chilenos, ya se ve bastante gente desde muy temprano en los locales de votación. Esperamos tener un resultado que sea positivo, y que cualquiera sea el resultado, lo respetemos. Hay que hacer un llamado a la paz, a la no violencia y que los que ganen puedan celebrar en paz”, señaló Delpin.

Chile Vamos y Republicanos

En los partidos de Chile Vamos han visto la jornada con expectación, con varios llamados y mensajes cruzados durante las últimas horas.

Francisco Chahuán alentó vía WhatsApp a los militantes, miembros de la comisión política y los presidentes del resto de los partidos. El timonel de RN habló ayer por la tarde con Javier Macaya, su contraparte UDI, con quien celebró que se logró sobre un 95% de inscripción de apoderados de mesa.

Los timoneles de los tres partidos de Chile Vamos han mantenido un contacto fluido durante este domingo a través de un grupo en WhatsApp, en el que han comentado el desarrollo de los comicios y algunos puntos de preocupación.

Entre esos, constató el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, ha sido la frecuencia de transporte público tanto en la Región Metropolitana como en los sectores rurales. De hecho, aseguró, ayer chateó con el ministro Juan Carlos Muñoz y le expuso su preocupación por este punto.

Esto, coincidieron desde los partidos de Chile Vamos, ya que la tendencia de los sondeos de opinión indican que mientras más gente acuda a votar, más se acrecentaría la ventaja del Rechazo. Eso sí, el presidente de Republicanos, Rojo Edwards, comentó a La Tercera que cree que será un resultado estrecho.

En la tarde, afirmó Bernardo Fontaine, uno de los coordinadores de la campaña del Rechazo, esperarán los resultados en un hotel en calle Suecia. La idea es transmitir que el triunfo del Rechazo es un alivio, dijo el economista. Y que si se celebra, sería de forma sobria, “sin euforia”. Lo mismo comentó Manuel José Ossandón, exconvencional: “No vamos a andar con el cotillón. No hay que mufar nada”.

FOTO: OSCAR GUERRA / AGENCIAUNO

Tanto RN como la UDI y Evópoli esperarán los resultados en cada una de las sedes de sus partidos, para después, a eso de las 19.30, convocar a un punto de prensa en el hotel Best Western Premier Marina Las Condes, junto a los parlamentarios del grupo, además de organizaciones civiles por el Rechazo. La idea del acto, afirmó Chahuán, es “reafirmar el compromiso por una buena y nueva Constitución”.

Republicanos no sería parte de este acto. Su presidente, el senador Rojo Edwards, afirmó que han tenido buenas relaciones con Chile Vamos, así como un contacto fluido. Para la tarde, aguardarán los resultados en la sede de su partido, y a eso de las 18.00 entregarán declaraciones a la prensa. Edwards no confirmó si asistirá o no José Antonio Kast.