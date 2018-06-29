A la quimio con mi simio: El novedoso acompañante para enfrentar el proceso del cáncer

Todo partió como un proyecto de título para la Universidad del Desarrollo hasta que ganó financiamiento de Corfo por la categoría de emprendimiento social. Sophie Traeger habla en plural, como si tuviera un equipo detrás, pero la verdad es que sola ha cocido cada peluche, creó e ilustró la historia de un simio que vivió el proceso de la quimioterapia.

“La historia es de un simio que también vivió la quimioterapia y explica sus efectos secundarios como la pérdida de pelo, nauseas y sueño por lo que los niños se sienten representados”, relata Sophie en entrevista en La Tercera TV.

En nuestro país se diagnostican entre 440 y 590 casos nuevos por año de cáncer infantil, según un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, y la Fundación Nuestros Hijos. El kit esta pensado para niños y niñas de entre 3 y 6 años por lo que el simio se transforma en una herramienta de comunicación con los padres quienes deben leer la historia a sus hijos.

“Me di cuenta que había mucha información para los papás pero muy poca para explicarle al niño lo que esta pasando y es difícil, porque a muchos papás les cuesta explicarles a sus hijos que van a perder el pelo, por ejemplo, entonces el simio se transforma en una herramienta de comunicación”, explica Sophie.

La idea de Sophie es de a poco llegar más usuarios y crear libros personalizados para niños que no entienden que sus pares no tienen pelo producto de una enfermedad, o hijos y hermanos de personas que estén pasando por un cáncer y no sepan cómo explicarlo en un lenguaje amigable, tema que Sophie tuvo que pensar muy bien: “La idea del libro es no asociar el cáncer a una batalla o algo bélico porque causa frustración de ese modo, el lenguaje es muy importante. Hablamos de que no hay células buenas o malas, hay células traviesas, por ejemplo”.

A la quimio con mi simio tiene un costo de 30 mil pesos, en la página web www.junglestudio.org puedes comprar y donar un kit para un niño o niña con cáncer.