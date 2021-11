Exclusivo: Jordi Castell habla por primera vez de su separación en “El Secreto de tu Receta”

En una entrevista exclusiva a “El Secreto de tu Receta”, el espacio digital de Regimel que tiene como anfitrión a Martín Cárcamo, el destacado fotógrafo y presentador de TV, Jordi Castell, da por primera vez da una entrevista comentando todos los detalles de su separación y el gran dolor generado por la pérdida de su querido perro “Marley”, lo que generó una gran polémica mediática.

Jordi nos sorprenderá con un relato profundo, íntimo y humano, de cómo ha sido este turbulento 2021 y cuáles son sus nuevos proyectos para el próximo año.

El secreto de cómo cuida su alimentación

Jordi comentó la manera en que mantiene una vida “equilibrada” a sus 55 años, con datos realmente increíbles. “Yo no me mido en nada para comer. Lo que sí hago es no comer lo que no me gusta o lo que no me hace bien”, detalló.

A diferencia de muchos en la pandemia, Jordi buscó la posibilidad de subir de peso: “Tengo la bendita genética. Puedo comerme barras de chocolates enteras, cerros de pastas que te imagines. Como carbohidratos en la mañana o en la noche, me da lo mismo. No me controlo ni discrimino, pero si no como azúcar. cuando uno habla de cuidarse, no sé si lo más importante sea la comida. Como un 30 o 40 %. cuidarse es un ejercicio de humildad, de mirar para adentro, de adaptarse en la realidad de lo que uno es”.

Además, comentó algo insólito que le sucede cada vez que entrena su cuerpo. “Yo hacía ejercicio para subir de peso. Dejo de ir al gimnasio y bajo de peso, te lo juro por Dios. Cuando empezó la pandemia bajé 3 kilos”, relató en la entretenida entretenida.

El intenso año que ha vivido

En una conversación abierta, el fotógrafo habló del principal dolor que ha debido enfrentar en los últimos meses. “Ha sido el año más devastador en términos emocionales. Lo que nunca pensé que me iba a pasar, me pasó de la forma más violenta de todas, que fue dormir a ´Marley´, mi perro”.

Luego, Castell agrega lo siguiente: “He tenido perros desde los 4 años, duermo con mis perros. Para mí son una forma de vida, pero también una forma de hacer familia. Con Marley teníamos un código que nunca antes tuve con un perro”, asegura.

Tomar la decisión de ver partir a su querida mascota, aún le remueve sus sentimientos más profundos, confesando que ha necesitado de ayuda psicológica para afrontar este doloroso momento. “Tener que dormirlo, lejos es el ejercicio más desafiante que me ha tocado a nivel emocional. Agradece que no lloro porque tomo antidepresivos, porque sino estaría hecho bolsa, no me la puedo solo. Siento que me arrancaron la mitad de mi vida. Siento que se me fue un poco de la vida con él, todo cambió. Me borré y me bloqueé. Yo no lo vi venir, no supe despedirme, todavía no me he despedido del todo”.

Respecto al quiebre amoroso con su ex marido, Juan Pablo Montt, y a la manera en que ha enfrentado estos dos meses de separación, hizo un análisis muy profundo y honesto. “Acá hay un fracaso de vida, de proyecto. Yo estaba apostando a una familia similar a la que tenían mis abuelos y no me resultó, obvio que es un fracaso. Yo pensé que nos íbamos a querer e íbamos a estar juntos, pero no pasó nada de eso. Quise priorizar la paz de los dos, la tranquilidad de los dos. Sin ningún lugar a dudas, todo eso se iba a conseguir estando separados”, afronta.

“Hace 2 meses que estoy separado. Sin duda el error más grande mío, fue quizás precipitar algo que podría haber esperado, haberse hecho con más calma. Pero también mi error fue tratar de tener una familia, como para sentirme aprobado por el resto”, le relató a Martín Cárcamo.

Jordi reconoció que espera para él y para su ex pareja: “Yo no voy a buscar culpables, creo que es bastante tarde. Pero sí hago una revisión desde lo más profundo y a la vez doloroso de lo que siento, de lo que soy como hombre y digo ¿Por qué me equivoqué tanto? Tuve que aceptar que debo perdonarme, para poder dejar la historia tranquila, en paz y desearle lo mejor a él, que sea feliz y que esté mucho antes que yo”.

Respecto a su situación civil, también entregó detalles nuevos de cómo llevaron los trámites de anulación, desconocidos para la opinión pública: “Estamos anulados, yo no lo anulé, lo anuló mi ex marido. Yo pretendía hacer las cosas en paz, en calma, pero se hicieron de otra forma. Soy soltero y hago lo que quiero”.

Martín también le consultó sobre el año que viene en su vida y de qué manera visualiza el 2022. “Me gustaría que todo se mantuviera como está. Mi trabajo, mi salud, mi paz, mi tiempo, la forma en que estoy tomando la vida… Que nada se mueva de donde está hoy. Estoy equilibrado, entero”.

Están cordialmente invitados a esta entretenida y profunda conversación de “El Secreto de tu Receta” junto a Martín Cárcamo y Jordi Castell . Para conocer más detalles, ingresa al siguiente enlace para ver los capítulos, o revisa la cuenta de Instagram de Regimel.