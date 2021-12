Inoa: La revolución de la coloración permanente sin amoniaco potenciada por aceites

Cuando aparecen las primeras canas o cuando queremos un cambio de tonalidad en nuestro cabello, recurrimos a la coloración. Así, a lo largo del tiempo probamos distintas tinturas hasta encontrar la que más nos gusta, sin embargo, en esa búsqueda nuestro cabello se daña y el color se deslava. Entonces recurrimos a productos más naturales, pero muchas veces no logran cubrir las canas y el tono dura menos tiempo.

Una experiencia que también ha vivido la influencer de moda y belleza, Nicole Putz, quien después de salir del colegio decidió hacerse reflejos, pero los productos que utilizaba eran muy dañinos. “Me pasaba que como tengo mucho pelo y muy finito, las tinturas me cortaban el cabello y me ocasionaban reacciones alérgicas en mi piel”.

Putz cuenta que a lo largo de los años probó varias coloraciones hasta que encontró la ideal. “Comencé a usar la tintura sin amoniaco Inoa de L’Oréal Professionnel y he tenido tan buenos resultados que la pido en mi salón. Hace cuatro años que me tinturan con ella y desde entonces no se me ha cortado más mi pelo y el color se mantiene muy bien durante el tiempo”.

Nicole Putz, influencer de moda y belleza.

Lo cierto es que la lujosa coloración sin amoniaco de L’Oréal Professionnel, está hecha con una tecnología exclusiva llamada ODS2. Se trata de una fórmula única desarrollada con un 60% de aceites minerales, que dirigen los pigmentos al interior de la hebra capilar. La concentración de aceite mucho más alta en comparación con otros productos del mercado, impulsa los pigmentos dentro del cabello con tanta fuerza que no requiere amoniaco. El resultado: un color más brillante, vivo, duradero, un cabello nutrido por hasta 6 semanas y máximo confort para el cuero cabelludo.

Su tecnología sin amoniaco no emite olor, y la paleta de colores cuenta con más de sesenta tonos. Inoa asegura la cobertura del 100% de las canas, efecto imposible de lograr con una coloración sin amoniaco. Además, mejora visiblemente la calidad de la fibra capilar y le da confort al cuero cabelludo.

Sobre su experiencia con Inoa, Rodrigo Ramírez, artista de L’Oréal Professionnel Chile, cuenta que: “Comencé a usar Inoa porque la mayoría de mis clientas siempre andan buscando cosas más revolucionarias, que ayuden a cuidar el pelo. Lo cierto es que en Santiago tenemos todo en contra para evitar la oxidación del cabello: daño en la capa de ozono y el agua que tiene mucho cloro”, comenta.

El profesional cuenta también que “al ser una coloración sin amoniaco no funciona solamente como un tono sobre tono, sino que también como una coloración permanente, logrando una cobertura total de las canas y pudiendo aclarar tres tonos el cabello”.

En su reconocido salón, el estilista relata que cuando utiliza Inoa nota el cambio en la calidad de la fibra capilar. “El cabello queda tratado y con una coloración más exacta. Los aceites, al poder trabajar como un agente alcalino mucho más suave, ayudan a que el color sea más fidedigno”.