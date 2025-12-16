Afiko Gourmet: sabor auténtico del mar chileno

Una marca que nace del mar chilote

Afiko nace en Chiloé como una forma innovadora de revalorizar productos del mar. Su nombre, proveniente del mapudungun, significa “no hay más agua”, aludiendo al proceso de deshidratación que concentra el sabor, la nutrición y la identidad de cada ingrediente.

Detrás del proyecto están Victoria Roa y Boris Muñoz, dos chilotes cuyo vínculo con el mar marcó su vida, su cocina y su manera de entender el sabor. Desde esa memoria afectiva y territorial, surge el impulso por rescatar productos marinos auténticos y transformarlos en una experiencia culinaria accesible, consciente y conectada con el origen.

Sazonadores Afiko

Cocinar con sabor, identidad y propósito

El propósito de Afiko es claro: ofrecer una forma nueva y consciente de condimentar los platos cotidianos. Sus productos son:

Sin sal añadida

Deshidratados (concentración máxima de sabor y valor nutricional)

Naturales y sin aditivos

Fáciles de transportar y usar

Con sabor auténtico a mar

Para Afiko, condimentar no es solo un paso de la receta: es un gesto cultural que conecta con el territorio, la memoria y el mar que ha alimentado por generaciones a las familias del sur de Chile.

Salmón con crocantes de erizo

Productos que transforman tus preparaciones

Afiko elabora condimentos y sazonadores marinos deshidratados a partir de:

Erizo

Piure

Cochayuyo

Choritos

Los condimentos puros concentran únicamente el sabor del producto marino.Los sazonadores, en cambio, mezclan producto del mar con aliños complementarios, entregando una propuesta lista para realzar cualquier preparación.

Un toque basta para transformar un plato cotidiano en algo memorable: sopas, pastas, pescados, verduras, fondos, salsas o propuestas más gourmet.

El valor que marca la diferencia

La identidad de Afiko se construye desde la sostenibilidad, el respeto por el mar, la creatividad culinaria y la calidad de cada proceso. Su diferencial está en ofrecer productos marinos auténticos, sin aditivos y con un sabor concentrado que permite cocinar con intención, exploración y libertad.

Afiko invita a su comunidad a atreverse a probar, a jugar con los sabores del mar y a convertir cada receta en una creación personal, sin necesidad de ser chef:“Afiko: nosotros ponemos el sabor, tú la creación.”

Beneficio exclusivo LT Beneficios

🛒 20% de descuento en compras online

🌐 En www.afiko.cl

🔑 Ingresando el código exclusivo LT Beneficios que te entregamos a continuación, al momento de finalizar la compra online

⚠️ Descuento no acumulable con otras promociones vigentes

Beneficio vigente hasta el 30 de junio 2026.

