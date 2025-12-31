Con tedevuelvo.cl recupera dinero de tu seguro de desgravamen

¿Sabías que puedes recuperar dinero de los seguros asociados a tus créditos de consumo o automotrices? Tedevuelvo.cl es una nueva plataforma digital lanzada por Prime Corredores de Seguros que permite a las personas cambiar su seguro de desgravamen por una alternativa más conveniente y, gracias a eso, recuperar parte de la prima que ya pagaron, de forma simple, transparente y completamente regulada.

El servicio opera bajo la normativa vigente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que establece la devolución de la prima no utilizada cuando un seguro es terminado anticipadamente. A través de Tedevuelvo.cl, el usuario ingresa sus datos, conoce un monto estimado a recuperar y firma un mandato digital que autoriza a Prime a gestionar todo el proceso con la institución financiera correspondiente. El cliente mantiene la misma cobertura, paga menos y recibe el dinero de vuelta, en un plazo aproximado de hasta 30 días.

La plataforma no tiene costo para el usuario: su modelo se basa en la comisión por la contratación del nuevo seguro, promoviendo mayor competencia en el mercado y entregando a las personas más control sobre sus productos financieros. Además, cuenta con seguimiento personalizado del proceso y un canal de atención vía WhatsApp que combina inteligencia artificial con asistencia humana.

Tedevuelvo.cl busca empoderar a los consumidores, fomentar la educación financiera y devolver a las personas dinero que muchas veces no sabían que podían recuperar, contribuyendo a un mercado más informado, justo y transparente.