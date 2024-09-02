Descubre el Ski All Inclusive con Club Med: Una Experiencia Exclusiva para LT Beneficios

¡Atención, suscriptores de La Tercera! Si eres amante del esquí y de la nieve, no puedes dejar pasar esta oportunidad única de disfrutar de la exclusiva experiencia All Inclusive de Club Med. Del 9 al 15 de septiembre, unas vacaciones con hasta un 20% de descuento para vivir la experiencia Todo Incluido en destinos inolvidables para viajes de noviembre 2025 a mayo 2026!

Podrás acceder a descuentos irresistibles en las mejores estaciones de esquí del mundo, ubicadas en los Alpes europeos, Canadá, China y Japón.

Los resorts de Club Med están estratégicamente situados en las mejores pistas, ofreciéndote acceso directo a la nieve con la comodidad de esquiar desde la puerta del hotel. Todo está diseñado para optimizar tu tiempo en la montaña, sin filas y sin costos adicionales. Además, disfrutarás de una oferta gastronómica de lujo y una excelente selección de vinos.

Todo Incluido en una experiencia inolvidable junto a Club Med:

Pases para todas las pistas del dominio esquiable.

Clases grupales con instructores expertos.

Comida gourmet y servicio de bar.

Cuidado y actividades para niños a partir de 4 años.

Après ski con spa, piscina y entretenimiento para toda la familia.

Alquiler de equipos de alta calidad y lockers personalizados.

No te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia de esquí sin igual con Club Med, líder en momentos únicos e inolvidables.

Beneficio Exclusivo para Socios de LT Beneficios:

Aprovecha esta promoción exclusiva para socios titulares La Tercera, válida para contrataciones entre el 9 y el 15 de septiembre de 2025. Los socios recibirán un equipo completo de esquí o snowboard por tarjeta por habitación, incluyendo tabla de esquí o snowboard, botas y bastones de categoría “sport” (ski) y “performance” (snowboard).

Información Adicional Para más detalles, comunícate al 800914396 o por mail a consultas.latam@clubmed.com de lunes a viernes de 9.30hs a 18.30hs. Presentar número de credencial y DNI vigente. Válido para viajes del 29/11/25 al 17/04/26 en los Village de nieve de los Alpes europeos, Canadá y Asia incluidos en la promoción. Los equipos podrán ser utilizados durante 6 días de la semana. Promociones no combinables con otras promociones vigentes no presentes en esta comunicación. Club Méditerranée Argentina S.R.L., CUIT 30599942153, Cerrito 1186, CABA.

¡No dejes pasar esta oportunidad y asegura tus vacaciones de invierno en los mejores destinos del mundo!

Revisa los detalles aquí.

Beneficio válido en Chile del 09/09/2025 hasta el 15/09/2025, ambas fechas inclusive, para los socios titulares y adicionales de La Tercera Beneficios (los “socios” y las “tarjetas”). Para acceder al beneficio del equipo de esquí completo bonificado llamar al 800914396 de 9.30 a 18.30 horas e informar el número de reserva en caso de compra online. El equipo gratis incluye: un equipo completo de esquí o snowboard por tarjeta por habitación, incluyendo tabla de esquí o snowboard, botas y bastones de categoría “sport” (ski) y “performance” (snowboard). El beneficio solo aplica a estadías, no incluye vuelos ni traslados. válido para compras a través de venta telefónica con un agente de viajes llamando al 800914369, online www.clubmed.cl. Promoción no combinable ni acumulable con otras promociones vigentes. No válido para compras realizadas a través de plataformas de pago y/o agregadores. Pueden aplicar restricciones.