SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
LT Beneficios

Descubre el Ski All Inclusive con Club Med: Una Experiencia Exclusiva para LT Beneficios

Disfruta de esta experiencia en los centros de ski de los Alpes Franceses, Canadá, China y Japón.

Por 
LT Beneficios

¡Atención, suscriptores de La Tercera! Si eres amante del esquí y de la nieve, no puedes dejar pasar esta oportunidad única de disfrutar de la exclusiva experiencia All Inclusive de Club Med. Del 9 al 15 de septiembre, unas vacaciones con hasta un 20% de descuento para vivir la experiencia Todo Incluido en destinos inolvidables para viajes de noviembre 2025 a mayo 2026!

Podrás acceder a descuentos irresistibles en las mejores estaciones de esquí del mundo, ubicadas en los Alpes europeos, Canadá, China y Japón.

Los resorts de Club Med están estratégicamente situados en las mejores pistas, ofreciéndote acceso directo a la nieve con la comodidad de esquiar desde la puerta del hotel. Todo está diseñado para optimizar tu tiempo en la montaña, sin filas y sin costos adicionales. Además, disfrutarás de una oferta gastronómica de lujo y una excelente selección de vinos.

Todo Incluido en una experiencia inolvidable junto a Club Med:

  • Pases para todas las pistas del dominio esquiable.
  • Clases grupales con instructores expertos.
  • Comida gourmet y servicio de bar.
  • Cuidado y actividades para niños a partir de 4 años.
  • Après ski con spa, piscina y entretenimiento para toda la familia.
  • Alquiler de equipos de alta calidad y lockers personalizados.

No te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia de esquí sin igual con Club Med, líder en momentos únicos e inolvidables.

Beneficio Exclusivo para Socios de LT Beneficios:

Aprovecha esta promoción exclusiva para socios titulares La Tercera, válida para contrataciones entre el 9 y el 15 de septiembre de 2025. Los socios recibirán un equipo completo de esquí o snowboard por tarjeta por habitación, incluyendo tabla de esquí o snowboard, botas y bastones de categoría “sport” (ski) y “performance” (snowboard).

Información Adicional Para más detalles, comunícate al 800914396 o por mail a consultas.latam@clubmed.com de lunes a viernes de 9.30hs a 18.30hs. Presentar número de credencial y DNI vigente. Válido para viajes del 29/11/25 al 17/04/26 en los Village de nieve de los Alpes europeos, Canadá y Asia incluidos en la promoción. Los equipos podrán ser utilizados durante 6 días de la semana. Promociones no combinables con otras promociones vigentes no presentes en esta comunicación. Club Méditerranée Argentina S.R.L., CUIT 30599942153, Cerrito 1186, CABA.

¡No dejes pasar esta oportunidad y asegura tus vacaciones de invierno en los mejores destinos del mundo!

Revisa los detalles aquí.

Beneficio válido en Chile del 09/09/2025 hasta el 15/09/2025, ambas fechas inclusive, para los socios titulares y adicionales de La Tercera Beneficios (los “socios” y las “tarjetas”). Para acceder al beneficio del equipo de esquí completo bonificado llamar al 800914396 de 9.30 a 18.30 horas e informar el número de reserva en caso de compra online. El equipo gratis incluye: un equipo completo de esquí o snowboard por tarjeta por habitación, incluyendo tabla de esquí o snowboard, botas y bastones de categoría “sport” (ski) y “performance” (snowboard). El beneficio solo aplica a estadías, no incluye vuelos ni traslados. válido para compras a través de venta telefónica con un agente de viajes llamando al 800914369, online www.clubmed.cl. Promoción no combinable ni acumulable con otras promociones vigentes. No válido para compras realizadas a través de plataformas de pago y/o agregadores. Pueden aplicar restricciones.

Más sobre:LT Beneficios

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Presidente de republicanos celebra aniversario del Rechazo y apunta contra Jara: “Formó parte del movimiento matapacos”

Luis Eduardo Escobar asegura que el plan de reducción fiscal de Kast empujaría a Chile a una recesión

Habilitan conexión bajo nivel hacia Valparaíso entre Autopista Vespucio Norte y Ruta 68

Aumentan a más de 2.200 los muertos por el terremoto en el este de Afganistán

El “ejército privado” de Trump contra la inmigración: los riesgos de reclutar a 10.000 agentes del ICE

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Lo más leído

1.
Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

2.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

3.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

4.
Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

5.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

Servicios

Cómo participar en el nuevo remate de Corona: hay muebles disponibles y ropa desde $650

Cómo participar en el nuevo remate de Corona: hay muebles disponibles y ropa desde $650

Rating del miércoles 3 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 3 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

Cómo participar en el nuevo remate de Corona: hay muebles disponibles y ropa desde $650
Chile

Cómo participar en el nuevo remate de Corona: hay muebles disponibles y ropa desde $650

Rating del miércoles 3 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Presidente de republicanos celebra aniversario del Rechazo y apunta contra Jara: “Formó parte del movimiento matapacos”

Luis Eduardo Escobar asegura que el plan de reducción fiscal de Kast empujaría a Chile a una recesión
Negocios

Luis Eduardo Escobar asegura que el plan de reducción fiscal de Kast empujaría a Chile a una recesión

En cuánto estará el dólar la próxima semana, según los operadores financieros

Recaudación, lock-up period y efecto neto: los detalles de la venta de acciones de Nexans por parte de Quiñenco

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales
Tendencias

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

Esto debes saber sobre el presunto complot golpista del que es acusado Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Duras lesiones, un quiebre familiar y bajos resultados: el año más difícil de Alejandro Tabilo golpea a la Copa Davis
El Deportivo

Duras lesiones, un quiebre familiar y bajos resultados: el año más difícil de Alejandro Tabilo golpea a la Copa Davis

El drama del Dibu Martínez en Aston Villa: sin traspaso, borrado por Unai Emery y con el Mundial en el horizonte

Alexis Sánchez explica el motivo por el que no ha regresado a Sudamérica

Alfonsina: empanadas argentinas de autor
Finde

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades
Cultura y entretención

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile

Los últimos días y la muerte de José Miguel Carrera en Mendoza (y cuál fue su última frase)

Aumentan a más de 2.200 los muertos por el terremoto en el este de Afganistán
Mundo

Aumentan a más de 2.200 los muertos por el terremoto en el este de Afganistán

El “ejército privado” de Trump contra la inmigración: los riesgos de reclutar a 10.000 agentes del ICE

A los 91 años fallece el diseñador italiano Giorgio Armani

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo