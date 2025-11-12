Gatopardo: el regreso de un clásico con alma mediterránea
Después de once años, el recordado Gatopardo regresa en formato bistró a Vitacura, con una propuesta mediterránea que equilibra elegancia, tradición y sabor.
El histórico restaurante Gatopardo vuelve a escena, esta vez en Alonso de Córdova, con una versión más íntima y contemporánea de su recordado espíritu del barrio Lastarria. El nuevo Gatopardo Bistró conserva su elegancia y atención al detalle, pero con un ambiente más relajado y luminoso, ideal para disfrutar de una experiencia gastronómica sin prisa.
En la cocina están los chefs Marcia Plaza y Kevin Palmer, quienes proponen una carta mediterránea con acento italiano, donde destacan preparaciones como los Locos en Chardonnay y los Spaghetti Frutti di Mare. Su cocina busca el equilibrio entre creatividad y tradición, con productos de calidad y una presentación que realza cada sabor.
Con servicio cálido, estacionamiento privado y una atmósfera cuidada, Gatopardo retoma su lugar en la escena capitalina con el sello de siempre: la pasión por la buena mesa y el placer de compartir.
👉 Usa tu beneficio presentando tu credencial virtual vigente y obtén 30% de descuento todos los días. Tope del descuento de $50.000, no aplicable a menú ni otras rpromociones vigentes.
Gatopardo es una de las paradas imperdibles de la Ruta Foodie de LT Beneficios, un recorrido por los sabores que marcan tendencia entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre.
📍 Dirección: Alonso de Córdova 4308, Vitacura, Santiago
🕓 Horarios: Lunes a sábado 12:30–17:00 h
📲 Instagram: @gatopardo_restaurante
