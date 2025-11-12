Gatopardo: el regreso de un clásico con alma mediterránea

El histórico restaurante Gatopardo vuelve a escena, esta vez en Alonso de Córdova, con una versión más íntima y contemporánea de su recordado espíritu del barrio Lastarria. El nuevo Gatopardo Bistró conserva su elegancia y atención al detalle, pero con un ambiente más relajado y luminoso, ideal para disfrutar de una experiencia gastronómica sin prisa.

En la cocina están los chefs Marcia Plaza y Kevin Palmer, quienes proponen una carta mediterránea con acento italiano, donde destacan preparaciones como los Locos en Chardonnay y los Spaghetti Frutti di Mare. Su cocina busca el equilibrio entre creatividad y tradición, con productos de calidad y una presentación que realza cada sabor.

Con servicio cálido, estacionamiento privado y una atmósfera cuidada, Gatopardo retoma su lugar en la escena capitalina con el sello de siempre: la pasión por la buena mesa y el placer de compartir.

👉 Usa tu beneficio presentando tu credencial virtual vigente y obtén 30% de descuento todos los días. Tope del descuento de $50.000, no aplicable a menú ni otras rpromociones vigentes.

Gatopardo es una de las paradas imperdibles de la Ruta Foodie de LT Beneficios , un recorrido por los sabores que marcan tendencia entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre.

📍 Dirección: Alonso de Córdova 4308, Vitacura, Santiago

🕓 Horarios: Lunes a sábado 12:30–17:00 h

📲 Instagram: @gatopardo_restaurante