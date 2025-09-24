Nuestra suscripción te lleva de viaje: elige tu plan hasta el 2 de octubre y participa por dos pasajes a Buenos Aires

Para celebrar los 75 años de La Tercera, lanzamos una campaña especial de suscripción con un premio único: un pasaje doble a Buenos Aires, Argentina.

Si ya eres suscriptor o decides sumarte durante el período de la promoción –entre el 22 de septiembre al 2 de octubre–, contratando cualquier plan de suscripción, podrás ser el afortunado que cruce la cordillera para disfrutar de todo el encanto de la capital trasandina.

Durante estas fechas, quienes mantengan activa su suscripción a La Tercera, o contraten un nuevo plan a través del sitio web de suscripciones o del call center, entrarán automáticamente al sorteo. Solo por estos días, te ofrecemos contratar nuestro plan Digital + LT Beneficios con una oferta insuperable, pagando solo $1.300 los primeros tres meses (luego son $9.990 mensual).

Este plan te da acceso ilimitado no solo a nuestro sitio y papel digital, si no también a los descuentos y experiencias de Beneficios La Tercera, además de poder compartir tu suscripción con 4 personas adicionales. No es necesario realizar ningún trámite adicional: la suscripción es la llave directa para concursar.

Quienes califican para el sorteo son personas naturales, chilenas o extranjeras, mayores de 18 años. La elección del ganador se realizará el 20 de octubre de 2025, mediante una herramienta digital totalmente aleatoria.

¿En qué consiste el premio?

Un pasaje doble en clase turista con destino a Buenos Aires. Cada pasajero podrá llevar una maleta de bodega de hasta 23 kilos por tramo y contará con boarding pass incluido. El pasaje no cubre tasas ni impuestos, que deberán ser cancelados por los ganadores.

Podrás programar tu viaje para cualquier fecha hasta el 31 de diciembre de 2025. La promoción y los resultados se informarán a través de un mensaje directo en Instagram al perfil de la persona seleccionada. Y el nombre del ganador será publicado en el perfil de LT Beneficios (@lt_beneficios).

¿Qué esperas? Elige tu plan de suscripción a La Tercera antes del 2 de octubre y sé parte de esta celebración histórica. Además de acceder a todo el contenido exclusivo del diario.

Para más información sobre el concurso, visita nuestras bases acá.