Regálate una pausa necesaria en Marley Coffee

Marley Coffee

Direcciones

- Avenida Concha y Toro 1149, primer nivel, pasillo central Espacio Urbano, Puente Alto - Avenida Pajaritos 1790, primer nivel Espacio Urbano, Maipú

- Av. 5 de Abril 33, pasillo principal, Maipú

- Lota 2465, Providencia o Carmen Sylva 2444. Providencia - Piso -1 al lado Hospital de simulación*

- Av. Bellavista 7, Recoleta. Hall central Universidad San Sebastian, piso 1, Recoleta*

- Av. Américo Vespucio 1737, Comuna de Huechuraba, ciudad de Santiago, Región Metropolitana - Local MP-1030 Piso 1 (Mall Plaza Norte)

- Av. Américo Vespucio 399, Maipú. Local 2-15, Patio de comidas

- Isidora Goyenechea 2966, Las Condes

- Estación Tobalaba de la Línea No1 - Metro de Santiago. Local 31

- Nueva Costanera 3900, Vitacura. Local 2077, terraza nivel 3. (Mall Casacostanera)

- Avenida Presidente Kennedy 5413, local S7018, terraza principal piso 2, justo a la salida de Hoyts. (Parque Arauco)

- Av. Andres Bello 2447, Nivel 4, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Región Metropolitana. Local 6408. Piso 4 (Mall Costanera Center)

- Avenida Presidente Kennedy 5601, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana. Local M2-03 y M2-15. Piso 2 (Mall Open Kennedy).

- *En Universidades el beneficio será válido solo para alumnos del establecimiento.

Vigencia y legales:

Beneficio válido hasta 31.08.2025. / Descuento válido para bebidas calientes y frías preparadas, snacks y sándwiches. No aplica sobre otras promociones, es decir, si tengo una promoción de café + bagel por $3.000 a esta no aplica. O días con descuento como los M-Power Day (martes y miércoles con el 40% off en bebidas de autor). No aplica para merchandising ni productos de venta como café envasado. No aplica para bebidas ready to drink (por ejemplo: Coca Cola). No aplica para las máquinas Rise Up ni House of Marley.