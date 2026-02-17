Un beneficio que te acompaña en el camino: un mes gratis en Automóvil Club

Si te mueves en auto, este beneficio te va a servir: usando un código exclusivo, podrás acceder a un mes gratis en la membresía del Club de Socios de Automóvil Club de Chile, con más de 20 asistencias pensadas para acompañarte y protegerte en ruta.

¿Qué incluye la membresía?

Entre las asistencias y beneficios más valorados por sus socios están: grúa por panne o accidente, asistencia mecánica en ruta, paso de corriente o cambio de batería, cambio de neumático, apertura de vehículo por olvido de llaves, conductor de reemplazo y taxi SOS, además de descuentos en combustible y en autos nuevos y seminuevos.



¿Cómo activar el beneficio?

Al momento de hacerte socio, ingresa el código que te entregamos al final de esta nota, para obtener 1 mes GRATIS en tu membresía. Puedes activarlo en automovilclub.cl.

Condiciones:

El primer mes es gratis. A partir del segundo mes, el valor de la membresía es de 0,34 UF mensual. Cupos sujetos a disponibilidad y a los términos del proveedor.



Activa tu beneficio con el código que te entregamos a continuación, en www.automovilclub.cl o llama al 600 464 4040.